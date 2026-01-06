Man Utd và bài học đắt giá 50 triệu bảng từ sai lầm mang tên Manuel Ugarte Được kỳ vọng thay thế Casemiro, tiền vệ Manuel Ugarte lại trở thành vết gợn lớn nhất trong khâu tuyển trạch của Ineos tại Man Utd với màn trình diễn mờ nhạt.

Kỷ nguyên của Ineos tại Man Utd khởi đầu với nhiều tín hiệu tích cực thông qua các bản hợp đồng thành công như Bryan Mbeumo hay Matheus Cunha. Tuy nhiên, thương vụ Manuel Ugarte đang dần trở thành một thất bại toàn diện, buộc giới chủ đội bóng phải nhìn nhận lại chiến lược tuyển trạch tại Old Trafford.

Khoảng cách lớn giữa mức phí và hiệu quả chuyên môn

Mùa hè 2024, Man Utd quyết định chi tới 50 triệu bảng để đưa Manuel Ugarte rời Paris Saint-Germain với mục tiêu thay thế Scott McTominay. Tuy nhiên, màn trình diễn của tiền vệ người Uruguay lại hoàn toàn trái ngược với mức phí khổng lồ. Đáng chú ý, số tiền Quỷ đỏ bỏ ra gấp đôi mức định giá của McTominay, nhưng giá trị chuyên môn mà Ugarte mang lại chỉ được đánh giá bằng một nửa so với người tiền nhiệm.

Bên cạnh đó, sự mờ nhạt của Ugarte còn khiến giới thượng tầng PSG cảm thấy ngỡ ngàng. Các nguồn tin từ tờ iNews tiết lộ đội bóng nước Pháp từng sốc khi đại diện nước Anh sẵn sàng vung tiền cho một cầu thủ vốn đã mất suất đá chính tại Ligue 1. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực thẩm định của hệ thống tuyển trạch Man Utd trong giai đoạn chuyển giao.

Kế hoạch thanh lọc và bài học quản trị từ Ineos

Ban đầu, Ugarte được quy hoạch để trở thành người kế nhiệm dài hạn cho vị trí mỏ neo của Casemiro. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng cho thấy bản hợp đồng đắt giá này nhiều khả năng sẽ phải chia tay sân Old Trafford cùng thời điểm với ngôi sao người Brazil. Sự thiếu tương thích với nhịp độ thi đấu tại Ngoại hạng Anh đã biến Ugarte thành một nhân tố lạc lõng trong sơ đồ chiến thuật.

Để khắc phục sai lầm, Man Utd đang quyết tâm thực hiện kế hoạch cắt lỗ triệt để. Ugarte đã nhận được thông báo phải tìm kiếm bến đỗ mới ngay trong mùa hè này nhằm giải phóng quỹ lương và củng cố ngân sách chuyển nhượng. Trách nhiệm của Ineos hiện tại không chỉ là mua sắm, mà còn phải giải quyết dứt điểm những bản hợp đồng kém hiệu quả để tinh gọn đội hình.

Thất bại mang tên Manuel Ugarte để lại bài học quản trị sâu sắc cho Quỷ đỏ: tuyệt đối tránh bạo chi cho những cầu thủ đã không còn chỗ đứng tại đội bóng cũ. Trong công cuộc phục hưng đế chế, sự tỉnh táo và đánh giá sát thực tế trên thị trường chuyển nhượng chính là chìa khóa then chốt để Man Utd tránh lặp lại những vết xe đổ tốn kém.