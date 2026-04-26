Man Utd và bài toán 125 triệu bảng mang tên Elliot Anderson: Tỉnh táo hay mạo hiểm?

Manchester United đang chuẩn bị bước vào một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy biến động với trọng tâm là cuộc cách mạng hàng tiền vệ. Khi Casemiro gần như chắc chắn sẽ rời sân Old Trafford vào cuối mùa giải, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đã xác định Elliot Anderson của Nottingham Forest là mục tiêu thay thế hàng đầu. Tuy nhiên, tham vọng này đang vấp phải một rào cản tài chính khổng lồ có thể làm thay đổi hoàn toàn chiến lược của CLB.

Mức định giá gây sốc cho mục tiêu số một

Theo báo cáo từ The Athletic, Nottingham Forest đã đưa ra một con số gây kinh ngạc: 125 triệu bảng cho chữ ký của Elliot Anderson nếu đội bóng này trụ hạng thành công. Đây được xem là động thái cứng rắn từ ông chủ Evangelos Marinakis nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ tài sản quý giá nhất của mình. Nếu thương vụ này được thực hiện, Anderson sẽ vượt qua kỷ lục 89 triệu bảng của Paul Pogba để trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất mọi thời đại của đội chủ sân Old Trafford.

MU cần một tiền vệ đẳng cấp như Anderson.

Lý do cho mức giá "trên trời" này xuất phát từ phong độ bùng nổ của tiền vệ trẻ người Anh. Anderson không chỉ đóng vai trò nhạc trưởng giúp Nottingham Forest lọt vào bán kết Europa League sau khi hạ gục Porto, mà còn khẳng định vị thế trong đội hình đội tuyển Anh chuẩn bị cho World Cup 2026. Thậm chí, huyền thoại Ryan Giggs cũng từng nhận định Anderson là nhân tố hoàn hảo để khỏa lấp khoảng trống mà Casemiro để lại tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Cuộc đấu trí trên thị trường chuyển nhượng

Man Utd không hề đơn độc trong cuộc đua này. Sky Sports cho biết Manchester City hiện đang dẫn đầu cuộc đua sở hữu tiền vệ này, xếp trên cả Man Utd và Arsenal. Sự góp mặt của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp càng đẩy áp lực lên đội ngũ tuyển trạch của Quỷ đỏ.

Nottingham Forest hét giá Anderson lên đến 125 triệu bảng.

Dù vậy, mức phí 125 triệu bảng bị đánh giá là một "cái bẫy giá" có thể khiến nhiều ông lớn phải chùn bước. Bài học từ trường hợp của Jarrad Branthwaite hay thương vụ Antony (81,3 triệu bảng) vẫn còn nguyên giá trị đối với ban lãnh đạo MU. Việc chi ra một phần tư tỷ bảng cho một cầu thủ duy nhất là điều mà tập đoàn INEOS cần cân nhắc cực kỳ thận trọng trong bối cảnh cần tái thiết nhiều vị trí trong đội hình.

Chiến lược của INEOS và các phương án dự phòng

Dưới sự điều hành mới, Man Utd đang nỗ lực xây dựng một văn hóa chuyển nhượng thông minh hơn. Bên cạnh Anderson, CLB cũng đang duy trì liên hệ với Aurelien Tchouameni của Real Madrid như một phương án thay thế đẳng cấp không kém. Tương lai của thương vụ Anderson vẫn phụ thuộc lớn vào số phận của Nottingham Forest tại Ngoại hạng Anh; nếu đội bóng này xuống hạng, mức giá chắc chắn sẽ giảm sâu, tạo điều kiện cho một cuộc đàm phán thực tế hơn.

Nhìn chung, thương vụ Elliot Anderson đang dần trở thành một cuộc đấu trí căng thẳng về tiền bạc. Man Utd cần chứng minh sự tỉnh táo của mình bằng cách không để bị "ép giá", đảm bảo mọi khoản đầu tư đều mang lại giá trị tương xứng cho mục tiêu trở lại đỉnh cao Champions League mùa tới.