Man Utd và bài toán Casemiro: Khoảng trống mênh mông tại Stadium of Light Trận hòa 0-0 trước Sunderland phơi bày sự phụ thuộc của Manchester United vào Casemiro. Thống kê chỉ ra Quỷ đỏ chưa thắng trận nào tại Ngoại hạng Anh mùa này khi thiếu tiền vệ Brazil.

Trận hòa 0-0 nhạt nhòa trước Sunderland tại Stadium of Light không chỉ khiến Manchester United đánh rơi điểm số mà còn phơi bày một thực tế nghiệt ngã: "Quỷ đỏ" đang trở nên tầm thường khi thiếu vắng Casemiro. Dù HLV Michael Carrick đã xác nhận tiền vệ người Brazil sẽ tái xuất trong trận gặp Nottingham Forest, màn trình diễn bế tắc vừa qua đã để lại nhiều dấu hỏi về chiều sâu đội hình hiện tại.

Casemiro đóng vai trò quan trọng nơi tuyến giữa MU.

Con số thống kê báo động

Sự phụ thuộc của Manchester United vào tiền vệ 34 tuổi không còn là nhận định cảm tính mà đã được chứng minh qua những con số cụ thể. Trong cả 4 trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này mà Casemiro vắng mặt trong đội hình xuất phát, đoàn quân của Carrick vẫn chưa một lần được tận hưởng niềm vui chiến thắng. Tại Stadium of Light, MU phải đợi đến tận phút bù giờ mới có được cú sút trúng đích đầu tiên từ nỗ lực của Matheus Cunha.

Ngược lại, Sunderland dưới sự dẫn dắt của Regis le Bris đã chơi một trận đấu đầy hưng phấn. Đội chủ nhà hoàn toàn lấn lướt về tỷ lệ kiểm soát bóng, số pha dứt điểm và đặc biệt là chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG). Sự thiếu vắng một "máy quét" đẳng cấp để dập tắt các đợt phản công đã khiến khu trung tuyến của MU trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Tuyến giữa MU chơi thiếu sức sống.

Sai lầm chiến thuật và bài toán cân bằng

Trong bối cảnh cả Casemiro và Manuel Ugarte đều ngồi ngoài, Michael Carrick đã thực hiện một nước đi mạo hiểm. Ông kéo tài năng trẻ Kobbie Mainoo về đá vai trò số 6, đồng thời sử dụng Mason Mount và Bruno Fernandes ở phía trên. Tuy nhiên, sự lựa chọn này đã phản tác dụng khi khả năng bọc lót của hàng tiền vệ gần như bằng không.

Đáng chú ý, việc Bruno Fernandes quá mải mê theo đuổi kỷ lục kiến tạo (nhằm cân bằng thành tích của Thierry Henry và Kevin de Bruyne) vô tình khiến cấu trúc đội hình bị xô lệch. Sunderland đã rất tinh quái khi liên tục khai thác vào những khoảng trống lộ ra phía sau các tiền vệ dâng cao của Manchester United để tổ chức các pha dàn xếp tấn công sắc lẹm.

Giá trị của những "kiến trúc sư" điều tiết

HLV Regis le Bris đã có những nhận xét tinh tế khi so sánh tầm quan trọng của Casemiro với Granit Xhaka. Theo ông, những cầu thủ này mang lại giá trị vô hình không thể đong đếm đơn thuần bằng thể chất. Họ là những người quản lý dòng chảy trận đấu, giữ cho tâm lý toàn đội ổn định ngay cả trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất. Le Bris nhấn mạnh rằng cách họ quản lý trái bóng dưới áp lực mới là yếu tố then chốt tạo nên đẳng cấp của một đội bóng lớn.

MU cần Casemiro tái xuất.

Ưu tiên cải tổ trong kỳ chuyển nhượng hè

Những thiếu hụt về chiều sâu buộc Manchester United phải coi hàng tiền vệ là ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu. Mục tiêu số một hiện là Elliot Anderson của Nottingham Forest. Bên cạnh đó, Quỷ đỏ cũng đang để mắt tới những cái tên đã khẳng định được năng lực tại Ngoại hạng Anh như Carlos Baleba (Brighton), Adam Wharton (Crystal Palace), Mateus Fernandes (West Ham) và Alex Scott (Bournemouth).

Về phía Michael Carrick, ông lên tiếng bác bỏ những cáo buộc cho rằng các cầu thủ đang có tâm lý buông xuôi. Chiến lược gia người Anh khẳng định ông hiểu rõ nỗ lực của các học trò, nhưng đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng nền móng cho mùa giải tới cần một cái nhìn tổng thể thay vì những phản ứng tức thời sau một trận hòa bế tắc. Trận đấu với Nottingham Forest sắp tới sẽ là bài kiểm tra thực sự cho hệ thống mà Carrick đang nỗ lực vận hành khi có sự trở lại của "lão tướng" người Brazil.