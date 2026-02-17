Man Utd và bài toán gia hạn 2027: 7 cái tên đặt Quỷ đỏ vào thế khó Manchester United đối mặt quyết định then chốt về tương lai của 7 ngôi sao vào mùa hè 2026, trong đó Kobbie Mainoo được ưu tiên giữ chân còn Altay Bayindir dự báo sẽ ra đi.

Dưới sự điều hành của Sir Jim Ratcliffe, Manchester United đang đẩy mạnh lộ trình tái thiết đội hình toàn diện. Mục tiêu tối thượng không chỉ là nâng cấp chất lượng chuyên môn mà còn là tối ưu hóa quỹ lương và bảo vệ giá trị tài sản của câu lạc bộ tại Old Trafford.

Chiến lược 'thời điểm vàng' của ban lãnh đạo Man Utd

Mùa hè 2026 được xác định là cột mốc then chốt để ban lãnh đạo đưa ra quyết định với nhóm 7 cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào năm 2027. Chiến lược của Quỷ đỏ là gia hạn sớm để giữ giá hoặc bán đứt để thu hồi vốn, tránh rủi ro mất trắng khi cầu thủ bước vào năm cuối hợp đồng.

Bruno Fernandes là đầu tàu khó thay thế của Quỷ đỏ.

Bruno Fernandes và Lisandro Martinez: Những cột trụ không thể thay thế

Bruno Fernandes, dù đã bước sang tuổi 31, vẫn chứng minh đẳng cấp thế giới với khả năng sáng tạo không ngừng. Sự hồi sinh mạnh mẽ trong vai trò số 10 dưới thời Michael Carrick cho thấy anh vẫn là hạt nhân trong lối chơi. Dù nhận được sự quan tâm từ Saudi Pro League, tầm ảnh hưởng chiến thuật và lòng trung thành là lý do Man Utd cần sớm chốt một bản hợp đồng mới công bằng cho thủ quân người Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, Lisandro Martinez đã trở lại đầy ấn tượng sau chấn thương dây chằng nghiêm trọng. Tầm lãnh đạo và khả năng điều phối bóng từ tuyến dưới của trung vệ người Argentina là yếu tố không thể thay thế. CLB dự kiến ưu tiên gia hạn với Martinez nhưng sẽ cân nhắc thời hạn hợp đồng để giảm thiểu rủi ro từ tiền sử chấn thương.

Kobbie Mainoo và kế hoạch bảo vệ tương lai

Sự thăng tiến vượt bậc của Kobbie Mainoo kể từ khi Michael Carrick nắm quyền đã biến anh thành nhân tố chủ chốt ở khu trung tuyến. Việc gia hạn hợp đồng với Mainoo được xem là nhiệm vụ bắt buộc trong mùa hè này, không chỉ để giữ chân một tài năng lớn mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về niềm tin vào các cầu thủ học viện.

Ngược lại, Luke Shaw dù là người có thâm niên nhất đội nhưng lại gây lo ngại bởi tần suất chấn thương. Việc chỉ ra sân 19 trận tại Ngoại hạng Anh trong hai mùa gần nhất buộc đội bóng phải thận trọng và có thể chỉ đưa ra quyết định gia hạn dựa trên đánh giá thể trạng vào nửa sau mùa giải tới.

Những cái tên đứng trước nguy cơ rời Old Trafford

Ở chiều hướng ngược lại, Altay Bayindir dường như không còn nằm trong kế hoạch dài hạn. Sự trỗi dậy của Senne Lammens khiến vị trí dự bị của thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ lung lay dữ dội. Một cuộc chuyển nhượng vào mùa hè 2026 sẽ giúp Bayindir tìm kiếm cơ hội bắt chính và giúp Man Utd thu về một khoản phí nhỏ.

Harry Amass cần được trao thêm cơ hội.

Trường hợp của Toby Collyer cũng không mấy khả quan khi những chấn thương liên tiếp trong các hợp đồng cho mượn tại West Brom và Hull City đã cản trở đà phát triển của anh. Trừ khi có màn thể hiện đột phá, Collyer nhiều khả năng sẽ bị bán đứt. Với Harry Amass, hậu vệ 18 tuổi này vẫn được đánh giá cao về tiềm năng và có thể nhận một bản hợp đồng gia hạn ngắn hạn kèm kế hoạch cho mượn để tích lũy kinh nghiệm.