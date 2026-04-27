Man Utd và bài toán gia hạn Luke Shaw: Tại sao nên học theo trường hợp của Harry Maguire? Man Utd nên học cách xử lý Maguire để chốt tương lai Luke Shaw. Áp lực này giúp đánh giá sự bền bỉ của hậu vệ 31 tuổi trước khi bước vào năm cuối hợp đồng.

Luke Shaw đang trải qua giai đoạn ổn định nhất trong sự nghiệp tại Manchester United, nhưng ban lãnh đạo đội bóng cần tỉnh táo trước khi đặt bút ký vào bản gia hạn. Bài học từ Harry Maguire chính là kim chỉ nam để Quỷ đỏ giải quyết bài toán nhân sự hành lang trái một cách bền vững nhất.

Shaw đang trải qua một mùa giải thành công.

Bóng ma chấn thương và sự trỗi dậy muộn màng

Kể từ khi cập bến Old Trafford 12 năm trước với giá 27 triệu bảng, Luke Shaw luôn được kỳ vọng là người kế vị xứng đáng cho Patrice Evra. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh bị gián đoạn nghiêm trọng bởi vụ gãy chân kinh hoàng trước PSV Eindhoven vào năm 2015. Thống kê cho thấy hậu vệ này đã bỏ lỡ tổng cộng 306 trận đấu do các vấn đề sức khỏe khác nhau trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Đáng chú ý, cứ sau khoảng 18 đến 24 tháng chật vật vì chấn thương, Shaw mới có thể giành lại suất đá chính. Mùa giải 2023/24 và 2024/25, anh lần lượt chỉ thi đấu 14 và 12 trận. Sự mỏng manh về thể trạng của Shaw chính là lý do khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi về việc trao cho anh một bản hợp đồng dài hạn mới khi anh chuẩn bị bước sang tuổi 32.

Vai trò hạt nhân trong hệ thống của Ruben Amorim và Michael Carrick

Trái ngược với quá khứ đầy ám ảnh, chiến dịch Ngoại hạng Anh mùa này chứng kiến một Luke Shaw hoàn toàn khác biệt. Anh đã đá chính trong toàn bộ 33 trận đấu, trở thành nhân tố không thể thay thế bên hành lang trái. Dưới thời HLV Ruben Amorim, Shaw là hạt nhân quan trọng giúp luân chuyển bóng, đặc biệt khi trung vệ Lisandro Martinez vắng mặt. Khi HLV Michael Carrick tiếp quản, Shaw được trả về vị trí hậu vệ cánh trái sở trường và tiếp tục duy trì phong độ ổn định đáng kinh ngạc.

Suất đá chính của Shaw có thể sớm bị đe dọa.

Chiến thuật tạo áp lực từ bài học Harry Maguire

Giao kèo hiện tại của Luke Shaw sẽ đáo hạn vào tháng 6/2027. Thay vì vội vàng gia hạn để giữ chân cầu thủ, Manchester United nên áp dụng phương pháp "tạo sức ép" như đã làm với Harry Maguire. Đầu tháng này, Maguire mới được đảm bảo tương lai sau một thời gian dài đối diện với nguy cơ rời đi theo dạng tự do. Chính áp lực từ việc sắp hết hợp đồng đã buộc trung vệ này phải tập trung tối đa vào chuyên môn, bùng nổ mạnh mẽ và tái khẳng định phẩm chất thủ lĩnh.

Bên cạnh đó, việc Man Utd đang nhắm đến các tân binh như Patrick Dorgu sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh lành mạnh. Với tiền sử chấn thương dày đặc và độ tuổi đã ngoài 30, rất hiếm đội bóng lớn nào dám mạo hiểm chiêu mộ Shaw ngay lập tức. Điều này cho phép Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox và ban huấn luyện có thêm thời gian để quan sát, đánh giá mức độ bền bỉ của anh trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Nhìn chung, giữ chân Luke Shaw bằng một bản hợp đồng dựa trên hiệu suất thực tế thay vì danh tiếng quá khứ là bước đi khôn ngoan của Man Utd. Quỷ đỏ cần những cầu thủ không chỉ tài năng mà còn phải sẵn sàng ra sân hàng tuần để thực hiện tham vọng trở lại đỉnh cao.