Man Utd và bài toán Harry Kane: Khi tham vọng đối đầu thực tế phũ phàng Dù khao khát sở hữu Harry Kane, Man Utd đang đối mặt với thực tế khó khăn khi tiền đạo này thăng hoa tại Bayern Munich, buộc tỷ phú Ratcliffe phải chuyển hướng đại tu đội hình.

Manchester United từ lâu đã không hề giấu diếm khao khát được sở hữu chữ ký của Harry Kane, chân sút vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá Anh. Tuy nhiên, kế hoạch đưa thủ quân đội tuyển Anh về sân Old Trafford vào mùa hè 2026 đang đối mặt với những thách thức gần như không thể vượt qua, không chỉ vì mức giá mà còn bởi sự ổn định tuyệt đối của anh tại Đức.

Sự thống trị của Harry Kane tại Bayern Munich

Yếu tố thách thức lớn nhất chính là sự thành công rực rỡ của Kane kể từ khi rời Tottenham vào năm 2023. Tiền đạo người Anh đã chứng minh mình là một trong những bản hợp đồng thành công nhất lịch sử Bayern Munich với những thống kê đáng kinh ngạc.

MU nhắm Harry Kane, nhưng thương vụ này đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, Kane đã ghi tới 139 bàn thắng và có 33 pha kiến tạo chỉ sau 143 lần ra sân. Với hai chức vô địch Bundesliga liên tiếp và việc tiến sâu tại Champions League, Bayern đang cung cấp cho Kane điều mà Man Utd chưa thể đảm bảo: những danh hiệu lớn ngay lập tức.

Nhà báo Pete O'Rourke nhận định: "Kane đang rất hạnh phúc tại Munich và đã ổn định cuộc sống ngoài sân cỏ. Chỉ cần Bayern Munich còn giành được những danh hiệu, tôi không thấy bất kỳ lý do thực sự nào để Kane tìm đường rời đi".

Chiến dịch thanh trừng của Sir Jim Ratcliffe

Trong khi giấc mơ Harry Kane trở nên xa vời, Manchester United dưới sự điều hành của Sir Jim Ratcliffe đang thực hiện một cuộc thanh lọc đội hình mạnh mẽ. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là tương lai của Manuel Ugarte, người được cho là không còn nằm trong kế hoạch dài hạn.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ có đến 95% khả năng Ugarte sẽ rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Quyết định này được đưa ra sau khi Sir Jim Ratcliffe không ấn tượng với màn trình diễn của tiền vệ người Uruguay trong trận gặp Leeds United.

Phân tích của Gary Neville về 4 vị trí trọng yếu

Huyền thoại Gary Neville tin rằng thay vì dồn sức vào một siêu sao như Kane, Man Utd cần một cuộc đại tu toàn diện. Ông chỉ ra rằng đội hình hiện tại của "Quỷ đỏ" vẫn quá mỏng để có thể cạnh tranh sòng phẳng trên mọi đấu trường.

MU đang tiến bộ, nhưng đội hình này vẫn quá mỏng để cạnh tranh danh hiệu trên mọi đấu trường mùa tới.

Neville nhấn mạnh 4 vị trí ưu tiên cần bổ sung gấp bao gồm: một hậu vệ trái chất lượng để chia lửa cho Luke Shaw, một trung vệ đẳng cấp và hai tiền vệ trung tâm có khả năng kiểm soát. Thậm chí, ông còn đề xuất phương án táo bạo là trao đổi Mason Mount để lấy một cầu thủ linh hoạt hơn.

Nhìn chung, thương vụ Harry Kane hiện tại giống như một canh bạc mà Man Utd đang ở thế yếu. Với sự can thiệp quyết đoán từ giới thượng tầng, đội chủ sân Old Trafford có lẽ nên tập trung vào việc xây dựng một nền tảng vững chắc hơn trước khi mơ về những ngôi sao tầm cỡ thế giới.