Man Utd và bài toán Marcus Rashford: Tại sao việc đổi lấy Ferran Torres là bước lùi của INEOS? Barcelona đề xuất dùng Ferran Torres để đổi Marcus Rashford nhằm né phí chuyển nhượng 26 triệu bảng. Tuy nhiên, phong độ của tiền đạo Tây Ban Nha khiến đây là thỏa thuận bất lợi cho Man Utd.

Manchester United đang đứng trước một quyết định mang tính bước ngoặt khi Barcelona đề xuất trao đổi Ferran Torres lấy Marcus Rashford. Tuy nhiên, dưới góc độ phân tích chuyên môn và tài chính, việc chấp nhận thỏa thuận này có thể là một sai lầm chiến lược của tập đoàn INEOS trong nỗ lực tái thiết đội hình tại Old Trafford.

Sự hồi sinh của Marcus Rashford và toan tính của Barcelona

Kể từ khi rời Manchester United để gia nhập sân Camp Nou theo dạng cho mượn, Marcus Rashford đã thực sự tìm lại bản ngã. Tiền đạo người Anh đóng góp trực tiếp vào 23 bàn thắng, bao gồm 10 pha lập công và 13 kiến tạo sau 39 lần ra sân. Phong độ chói sáng này khiến Chủ tịch Joan Laporta công khai ý định mua đứt, song cuộc khủng hoảng tài chính dai dẳng tại Barcelona lại trở thành rào cản lớn nhất.

Barca muốn "hy sinh" Ferran Torres.

Để né tránh việc phải thanh toán khoản phí 26 triệu bảng đã thống nhất trước đó, đội bóng xứ Catalan đang cố gắng đưa Ferran Torres lên bàn đàm phán như một phần bù trừ. Đây thực chất là một động thái nhằm giảm bớt áp lực tài chính cho Barca, nhưng lại đẩy rủi ro về phía Manchester United khi họ phải tiếp nhận một cầu thủ không nằm trong kế hoạch dài hạn.

Ferran Torres: Sự thay thế không tương xứng tại Old Trafford

Trái ngược với sự bùng nổ của Rashford, Ferran Torres đang trải qua quãng thời gian u ám tại Tây Ban Nha. Dưới triều đại của HLV Hansi Flick, cựu sao Manchester City chỉ đóng vai trò dự bị và hoàn toàn mờ nhạt. Thống kê chỉ ra rằng Torres đã trải qua chuỗi 11 trận liên tiếp không ghi bàn hay kiến tạo trên mọi đấu trường, một con số báo động đối với một tiền đạo.

Man Utd muốn bán Rashford và củng cố ngân sách chuyển nhượng.

Xét về khả năng tương thích, Torres không mang lại sự nâng cấp nào cho hàng công hiện tại của Man Utd. Đáng chú ý hơn, tiền đạo người Tây Ban Nha dường như bị "khớp" mỗi khi đối đầu với Quỷ đỏ trong quá khứ. Trong 4 lần chạm trán đội chủ sân Old Trafford, số bàn thắng và kiến tạo của anh vẫn dừng lại ở con số không tròn trĩnh.

Chiến lược của INEOS: Ưu tiên tiền mặt và thanh lọc quỹ lương

Mục tiêu cốt lõi của Man Utd dưới thời INEOS là thanh lọc đội hình và tối ưu hóa ngân sách. Việc thu về tiền mặt từ thương vụ Rashford sẽ giúp CLB có thêm nguồn lực để đầu tư vào những mục tiêu phù hợp hơn với triết lý mới, thay vì nhận về một cầu thủ đang sa sút phong độ và có mức lương không hề thấp như Torres.

Bên cạnh đó, việc giải phóng hoàn toàn Rashford khỏi sổ sách kế toán là ưu tiên hàng đầu để cải thiện tình hình tài chính theo quy định của Premier League. Mọi nỗ lực "gán nợ" bằng cầu thủ từ phía đối tác cần bị khước từ. Manchester United cần giữ vững lập trường: Hoàn tất một vụ chuyển nhượng dài hạn bằng tiền mặt hoặc chấm dứt mọi cuộc đàm phán với Barcelona.