Man Utd và bài toán thay thế Casemiro: 5 gương mặt lọt vào tầm ngắm HLV Michael Carrick đang ưu tiên làm mới hàng tiền vệ khi Casemiro sắp rời Old Trafford. Những cái tên như Elliot Anderson và Tchouameni đang được cân nhắc kỹ lưỡng.

Nếu như đại tu hàng công là mục tiêu hàng đầu của Manchester United vào mùa hè năm ngoái, thì việc làm mới hàng tiền vệ chính là ưu tiên cốt lõi trong kỳ chuyển nhượng này. Nhiệm vụ cấp bách nhất đối với đội bóng của huấn luyện viên Michael Carrick là tìm kiếm một sự thay thế chất lượng cao, cơ động và dài hạn cho Casemiro – người sẽ rời Old Trafford khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa giải.

Bên cạnh đó, tương lai Manuel Ugarte cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn sau màn trình diễn không như kỳ vọng kể từ khi cập bến với giá 42,5 triệu bảng từ PSG vào năm 2024. Dự kiến, Quỷ đỏ sẽ tham gia thị trường để mang về tới ba tiền vệ trung tâm, nhằm quyết định khả năng cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh và Champions League mùa tới.

1. Elliot Anderson: Mục tiêu đắt giá của Nottingham Forest

Mục tiêu số một của Manchester United là Elliot Anderson. Ở tuổi 23, tiền vệ người Anh hội tụ đầy đủ các yếu tố mà đội bóng đang tìm kiếm: nguồn năng lượng dồi dào, khả năng thu hồi bóng đẳng cấp và kỹ năng chuyền bóng xuyên tuyến xuất sắc.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất chính là mức giá. Forest định giá ngôi sao của mình lên tới hơn 100 triệu bảng, thậm chí là 120 triệu bảng. Con số này có thể ngốn sạch ngân sách chuyển nhượng của United. Ngoài ra, Manchester City hiện đang được coi là đối thủ nặng ký nhất trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ này.

2. Aurelien Tchouameni: Đẳng cấp từ Real Madrid

Một phương án đẳng cấp thế giới khác là Aurelien Tchouameni. Ở tuổi 26, tiền vệ người Pháp đang bước vào những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp và đã quá quen với áp lực tại các câu lạc bộ lớn. Dù từng là mục tiêu của Liverpool năm 2022, anh đã chọn Bernabeu.

Tchouameni sẽ mang đến chất thép cho tuyến giữa Quỷ đỏ.

Ưu điểm của Tchouameni là khả năng quán xuyến tuyến giữa cực tốt. Tuy nhiên, cầu thủ này hiện vẫn đang hạnh phúc tại Madrid. Cơ hội của United có thể chỉ đến nếu Real Madrid quyết tâm chiêu mộ Rodri từ Manchester City và cần bán người để cân đối tài chính.

3. Carlos Baleba: Tiềm năng đi kèm rủi ro

Carlos Baleba của Brighton cũng là một cái tên đáng chú ý. Sau một mùa giải khó khăn, mức định giá 100 triệu bảng của anh đã giảm xuống còn khoảng 65 triệu bảng. Ưu điểm của cầu thủ 22 tuổi người Cameroon là tốc độ, sức mạnh và tiềm năng phát triển lớn.

Dù vậy, Baleba vẫn còn khá "non" và thường xuyên mắc lỗi tập trung dẫn đến những chiếc thẻ vàng không đáng có. Những vấn đề cá nhân và sự gián đoạn do giải vô địch các quốc gia châu Phi cũng là những yếu tố khiến phong độ của anh sụt giảm trong thời gian qua.

4. Mateus Fernandes: Lựa chọn từ West Ham

Tại West Ham, Mateus Fernandes (21 tuổi) đang nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ đội trưởng Bruno Fernandes. Với kỹ năng giữ bóng tốt dưới áp lực và khả năng chuyền bóng tịnh tiến, tiền vệ người Bồ Đào Nha là một phương án thú vị.

Mức giá của anh dự kiến sẽ giảm đáng kể nếu West Ham xuống hạng (dao động từ 50 triệu đến 80 triệu bảng). Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất là sự thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và khả năng thích nghi với áp lực tại Old Trafford.

5. Ederson: Phương án kinh tế từ Atalanta

Cuối cùng là Ederson của Atalanta, một lựa chọn có mức giá "mềm" hơn, khoảng 40 triệu bảng. Tiền vệ 26 tuổi người Brazil sở hữu nền tảng thể lực phù hợp với Ngoại hạng Anh và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm tại Champions League.

Atalanta sẵn sàng bán người khi anh chuẩn bị bước vào năm cuối của hợp đồng. Dù vậy, Ederson chưa từng chơi bóng tại Anh và hiện cũng đang nhận được sự quan tâm từ Atletico Madrid. Việc xây dựng lại tuyến giữa đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng để sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn ở đấu trường châu lục.