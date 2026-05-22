Man Utd và thương vụ Jarrod Bowen: Sự vô lý trong bài toán chuyển nhượng của Michael Carrick Bất chấp đẳng cấp của thủ quân West Ham, việc Manchester United theo đuổi Jarrod Bowen bị đánh giá là bước đi thiếu hợp lý và lãng phí ngân sách cho hàng công đã quá chật chội.

Manchester United đang bước vào một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy tham vọng dưới thời HLV Michael Carrick. Sau khi đã chi hơn 200 triệu bảng cho hàng công trong vòng chưa đầy một năm, Quỷ đỏ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mục tiêu tối thượng của đội chủ sân Old Trafford là củng cố chiều sâu đội hình để sẵn sàng cho sự trở lại tại Champions League, nơi lịch thi đấu đòi hỏi sự xoay tua liên tục và chất lượng nhân sự đồng đều.

Sự lệch pha trong ưu tiên chuyển nhượng

Về lý thuyết, ưu tiên hàng đầu của Manchester United phải là tái thiết tuyến giữa. Đội bóng cần ít nhất hai tân binh chất lượng ở khu vực trung tuyến để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, sự chú ý của dư luận gần đây lại đổ dồn vào tin đồn Quỷ đỏ đang cạnh tranh quyết liệt với Chelsea và Liverpool để giành chữ ký của Jarrod Bowen từ West Ham United. Trong bối cảnh đội bóng thành London đối mặt với nguy cơ xuống hạng, các ngôi sao sáng nhất của họ đang trở thành mục tiêu săn đón của các ông lớn.

Bowen đang được liên kết với nhiều câu lạc bộ lớn.

Rào cản tuổi tác và phong độ sa sút

Xét về đẳng cấp, Jarrod Bowen đã chứng minh được năng lực tại Premier League trong suốt 8 năm qua. Khả năng đóng góp trực tiếp vào bàn thắng của anh là vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế hiện tại, việc Manchester United theo đuổi cầu thủ này chứa đựng nhiều rủi ro. Đầu tiên là bài toán tuổi tác; Bowen sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng 12 tới. Đây là thời điểm mà hầu hết các cầu thủ chạy cánh bắt đầu bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp, không còn phù hợp với định hướng xây dựng đội hình trẻ trung và bền vững.

Đáng lo ngại hơn, thống kê phong độ của Bowen đang có dấu hiệu đi xuống rõ rệt. Anh chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng trong 17 trận gần nhất ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Việc bỏ ra một khoản phí chuyển nhượng khổng lồ cùng mức lương cao cho một cầu thủ đang sa sút phong độ và đã chạm ngưỡng tuổi 30 là một nước đi đi ngược lại với logic đầu tư thông thường của các đội bóng lớn.

Bowen thực sự không phù hợp với Man Utd.

Hàng công chật chội và sự lãng phí tài nguyên

Một lý do quan trọng khác khiến thương vụ này trở nên vô lý là sự dư thừa nhân sự ở hành lang cánh phải của Quỷ đỏ. Manchester United hiện đang sở hữu Bryan Mbeumo – bản hợp đồng trị giá 70 triệu bảng từ mùa hè năm ngoái, cùng với đó là Amad và tài năng trẻ đầy triển vọng Shea Lacey. Việc mang về thêm một ngôi sao chạy cánh phải ở thời điểm này sẽ tạo ra sự chồng chéo không cần thiết và lãng phí nguồn lực tài chính.

Nhiều ý kiến cho rằng Bowen có thể đóng vai trò dự phòng cho trung phong Benjamin Sesko nhờ khả năng đá cắm. Tuy nhiên, nếu Michael Carrick thực sự muốn gia cố vị trí này, ông nên tìm kiếm một trung phong thuần túy thay vì một cầu thủ đa năng nhưng không chuyên trách. Tương tự, nếu muốn tăng cường cánh trái để chia lửa với Matheus Cunha, một cầu thủ có phong cách chơi bóng khác biệt sẽ mang lại nhiều giải pháp chiến thuật hơn.

Tầm nhìn chiến lược

Thay vì mạo hiểm với một thương vụ tốn kém cho một vị trí vốn đã có quá nhiều lựa chọn, Manchester United cần tập trung toàn lực vào việc nâng cấp hàng tiền vệ. Đây mới chính là khu vực cốt lõi quyết định đến sự ổn định và khả năng tranh chấp danh hiệu của đội bóng trong mùa giải tới. Một kế hoạch chiêu mộ thông minh cần dựa trên nhu cầu thực tế của sơ đồ chiến thuật thay vì chạy theo những cái tên danh tiếng nhưng không còn ở đỉnh cao phong độ.