Man Utd và thương vụ Junior Kroupi: Vì sao chiêu mộ thần đồng Bournemouth là bước đi thừa thãi? Dù Junior Kroupi đang bùng nổ tại Bournemouth, Manchester United cần cân nhắc kỹ do sự trùng lặp phong cách với Benjamin Sesko và mức giá lên tới 60 triệu bảng.

Manchester United dưới thời HLV Michael Carrick đang cho thấy những tín hiệu khởi sắc, song bài toán hàng công vẫn khiến giới thượng tầng sân Old Trafford đau đầu. Trong bối cảnh Benjamin Sesko chưa duy trì được phong độ ổn định, các tin đồn về việc Quỷ đỏ theo đuổi Eli Junior Kroupi của Bournemouth bắt đầu xuất hiện dày đặc. Tuy nhiên, một phân tích sâu về chuyên môn cho thấy đây có thể là một thương vụ thiếu logic về mặt chiến thuật.

Kroupi đang được liên kết mạnh mẽ với Man Utd.

Hiện tượng Junior Kroupi và kỷ lục 26 năm

Tài năng của Eli Junior Kroupi là điều không thể bàn cãi. Sau khi xé lưới Arsenal trong chiến thắng 2-1 của Bournemouth, tiền đạo 18 tuổi người Pháp đã chính thức trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên sau 26 năm chạm mốc 10 bàn ngay trong mùa giải ra mắt Ngoại hạng Anh. Thành tích này giúp anh cân bằng kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà Robbie Keane đã thiết lập từ mùa giải 1999/2000.

Điểm ấn tượng nhất ở Kroupi chính là sự điềm tĩnh trước khung thành. Thống kê cho thấy anh đã ghi 10 bàn thắng chỉ từ mức bàn thắng kỳ vọng (xG) là 6,71. Hiệu suất đáng kinh ngạc này khiến các tuyển trạch viên của Manchester United không thể ngồi yên, khi họ được cho là đã có mặt trực tiếp tại Emirates để theo dõi chân sút sinh năm 2006.

Sự trùng lặp với Benjamin Sesko

Dù sở hữu số liệu ấn tượng, việc đưa Kroupi về Old Trafford mang lại nhiều rủi ro hơn là cơ hội. Vấn đề lớn nhất nằm ở sự tương đồng quá mức với Benjamin Sesko – chân sút mà Quỷ đỏ đã tốn không ít công sức để chiêu mộ. Cả hai đều là những tiền đạo mạnh về khả năng di chuyển không bóng, biết cách khai thác khoảng trống ở tuyến giữa và thiên về lối chơi phối hợp.

Man Utd không thực sự cần đến Kroupi.

Điểm hạn chế chung của bộ đôi này là khả năng độc lập tác chiến. Cả Sesko và Kroupi đều không phải mẫu tiền đạo có thể tạo đột biến qua các tình huống rê dắt 1 chọi 1. Trong khi Sesko sở hữu ưu thế hình thể để không chiến, Kroupi nhỉnh hơn ở kỹ năng chuyền bóng. Hiện tại, Kroupi có hiệu suất ghi bàn tốt hơn (132 phút/bàn so với 167 phút/bàn của Sesko), nhưng việc thay thế một cầu thủ 22 tuổi bằng một tài năng 18 tuổi có cùng bộ kỹ năng là một quyết định thiếu tính kế thừa.

Bài toán kinh tế và ưu tiên chuyển nhượng

Mức giá để đưa Kroupi rời sân Dean Court được ước tính không dưới 60 triệu bảng, do hợp đồng của anh còn thời hạn đến năm 2030. Đây là con số khổng lồ cho một "viên ngọc thô", đặc biệt khi Manchester United đang cần bổ sung gấp các vị trí trọng yếu khác như tiền vệ trung tâm, hậu vệ trái và trung vệ.

Thay vì vung tiền cho một tiền đạo trẻ khác, đội hình của HLV Carrick cần một trung phong dạn dày kinh nghiệm để dìu dắt Sesko hơn là một phương án cạnh tranh trực tiếp có phong cách tương tự. Với sự quan tâm từ Liverpool, Arsenal và RB Leipzig, cuộc đua giành chữ ký Kroupi sẽ rất khốc liệt và tốn kém, điều mà Quỷ đỏ nên tránh trong bối cảnh cần tối ưu hóa ngân sách chuyển nhượng.