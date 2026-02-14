Man Utd xác định 4 ứng viên thay thế sau khi hụt bước với Tuchel và Ancelotti Lỡ hẹn với các mục tiêu hàng đầu, Manchester United hiện nhắm tới Luis Enrique, Andoni Iraola, Roberto De Zerbi và Michael Carrick cho kế hoạch tái thiết tại Old Trafford.

Manchester United đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng trong công cuộc tái thiết đội bóng. Những hy vọng về việc đưa về những tên tuổi lẫy lừng như Thomas Tuchel hay Carlo Ancelotti đã chính thức tan biến sau khi hai chiến lược gia này quyết định cam kết tương lai lâu dài với các đội tuyển quốc gia Anh và Brazil. Sự hụt hẫng này buộc giới chủ Quỷ đỏ phải rà soát lại danh sách ứng viên một cách kỹ lưỡng hơn để tìm ra người đủ khả năng đưa câu lạc bộ trở lại vị thế vốn có.

Luis Enrique: Đẳng cấp và triết lý tấn công áp đặt

Luis Enrique hiện là một trong những chiến lược gia hàng đầu thế giới với bản lý lịch đầy ắp danh hiệu. Kể từ khi gia nhập Paris Saint-Germain vào mùa hè năm 2023, ông đã giúp đội bóng nước Pháp thống trị giải nội địa và đặc biệt là lần đầu tiên chạm tay vào chức vô địch Champions League danh giá ở mùa giải trước. Enrique không chỉ mang đến danh hiệu mà còn xây dựng một lối chơi tấn công rực lửa, áp đặt và đầy tính cống hiến, điều mà người hâm mộ Manchester United luôn khao khát bấy lâu nay.

Tuy nhiên, việc chiêu mộ chiến lược gia người Tây Ban Nha không hề đơn giản. Dù sắp bước vào năm cuối hợp đồng với PSG, Quỷ đỏ sẽ phải chi ra một khoản phí bồi thường khổng lồ cùng mức lương kỷ lục để thuyết phục ông rời sân Công viên các Hoàng tử. Với Enrique, Manchester United sẽ có một nhà cầm quân đẳng cấp thế giới, nhưng đi kèm với đó là áp lực tài chính và đòi hỏi về sự thay đổi toàn diện trong cấu trúc đội hình để phù hợp với triết lý của ông.

Andoni Iraola: "Làn gió mới" đầy hiệu quả từ Ngoại hạng Anh

Nếu Manchester United muốn tìm kiếm một phương án am hiểu môi trường Ngoại hạng Anh, Andoni Iraola là một cái tên không thể bỏ qua. Vị huấn luyện viên 44 tuổi này đã gây chấn động khi dẫn dắt Bournemouth cán đích ở vị trí thứ chín mùa trước với 58 điểm, một kỳ tích so với nguồn lực của đội bóng. Ngay cả khi câu lạc bộ phải bán đi hàng loạt trụ cột trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và mùa đông vừa qua, Iraola vẫn giúp "The Cherries" duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc và tiếp tục đứng ở nửa trên bảng xếp hạng.

Điểm mạnh của Iraola nằm ở lối chơi tấn công tự do, phóng khoáng và khả năng "liệu cơm gắp mắm" cực tốt. Ông đã chứng minh mình có thể đạt được kết quả ấn tượng mà không cần một ngân sách chuyển nhượng khổng lồ. Đây có thể là một lựa chọn mang tính chiến lược cho Manchester United trong bối cảnh câu lạc bộ cần một người có khả năng xây dựng đội bóng bền vững từ những nền tảng có sẵn mà không gây ra những cú sốc quá lớn về mặt nhân sự.

Roberto De Zerbi: Sự linh hoạt và bài toán quản trị

Roberto De Zerbi từng là ứng cử viên hàng đầu cho ghế nóng tại Old Trafford vào mùa hè năm 2024. Hiện tại, chiến lược gia người Ý đang ở trạng thái tự do sau khi chia tay Marseille theo sự đồng thuận của đôi bên. De Zerbi nổi tiếng toàn cầu bởi sự linh hoạt trong sơ đồ chiến thuật, ông có thể dễ dàng chuyển đổi từ 4-2-3-1 sang 4-4-2 hoặc 3-4-2-1 để phù hợp với từng đối thủ và hoàn cảnh trận đấu. Sự biến ảo này là vũ khí lợi hại giúp các đội bóng của ông luôn tạo ra sự bất ngờ.

Dù vậy, rào cản lớn nhất đối với De Zerbi chính là cá tính mạnh mẽ và đòi hỏi quyền kiểm soát tuyệt đối tại câu lạc bộ. Ông thường không chấp nhận sự can thiệp từ bên ngoài vào các kế hoạch chuyển nhượng hay lối chơi, một phong cách tương đồng với Ruben Amorim hay Erik ten Hag trước đây. Điều này có thể tạo ra những xung đột với bộ máy lãnh đạo mới của Manchester United, những người đang muốn áp đặt một cấu trúc quản lý thể thao chặt chẽ hơn tại Old Trafford.

De Zerbi cũng là một trong những ứng viên hàng đầu ngồi ghế nóng Quỷ đỏ.

Michael Carrick: Lựa chọn từ niềm tin và bản sắc Quỷ đỏ

Ứng cử viên cuối cùng và cũng là người đang nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt nhất từ các cổ động viên chính là Michael Carrick. Kể từ khi đảm nhận vai trò tạm quyền vào tháng trước, cựu tiền vệ Quỷ đỏ đã mang lại những kết quả thực sự phi thường. Những chiến thắng vang dội trước Manchester City, Arsenal hay Tottenham đã giúp Manchester United vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, thắp sáng hy vọng trở lại đấu trường Champions League.

Carrick không chỉ mang lại kết quả mà còn hồi sinh "bản sắc United" với lối đá tấn công truyền thống trong sơ đồ 4-2-3-1. Ông hiểu rõ giá trị của câu lạc bộ, nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ các cầu thủ và sự tin tưởng từ khán đài. Nếu có thể duy trì vị trí trong tốp 4 cho đến cuối mùa giải, Michael Carrick sẽ là ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí chính thức. Việc bổ nhiệm một "người cũ" đầy am hiểu và đang thành công sẽ là bước đi ít rủi ro nhất nhưng lại mang lại giá trị tinh thần cao nhất cho đội bóng trong giai đoạn nhạy cảm này.

Liệu Michael Carrick có giành được ghế HLV trưởng Man United?

Mỗi ứng cử viên đều mang đến những ưu điểm và thách thức riêng biệt. Luis Enrique đại diện cho đẳng cấp thế giới, Iraola là làn gió mới đầy hiệu quả, De Zerbi mang tới sự đột phá về chiến thuật, còn Carrick là sự kết nối hoàn hảo với truyền thống đội bóng. Quyết định cuối cùng của ban lãnh đạo Manchester United sẽ định hình tương lai của đội bóng trong nhiều năm tới.