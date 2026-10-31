Manchester City 0-1 Brighton: Brighton giành chiến thắng Manchester City và Brighton cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, kết quả tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Trận đấu bắt đầu 22h00 ngày 31/10/2026.

Manchester City 0 - 1 Brighton Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Manchester City tiếp đón Brighton.

11' BÀN THẮNG! Brighton (0-1) Phút 11': Yasin Ayari (Brighton) lập công (kiến tạo: Maxim De Cuyper). Tỷ số: 0 - 1.

12' Brighton ép sân Cầm bóng: Manchester City 41% - 59% Brighton, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

20' Thẻ vàng Phút 20': Chema Andrés (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Manchester City 44% - 56% Brighton, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 2 - 4.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Manchester City 52% - 48% Brighton, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Thẻ vàng Phút 49': Maxim De Cuyper (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).

51' Thế trận giằng co Cầm bóng: Manchester City 55% - 45% Brighton, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 1 - 1.

55' Thay người Phút 55' (Manchester City): Rayan Cherki vào sân thay Ayyoub Bouaddi.

63' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 57% - 43% Brighton, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 2 - 3.

64' Thay người Phút 64' (Brighton): Jaouen Hadjam vào sân thay Olivier Boscagli.

64' Thay người Phút 64' (Brighton): Mats Wieffer vào sân thay Chema Andrés.

64' Thay người Phút 64' (Manchester City): Nico O'Reilly vào sân thay Enzo Fernández.

72' Thay người Phút 72' (Brighton): Malick Yalcouyé vào sân thay Maxim De Cuyper.

72' Thay người Phút 72' (Brighton): Jack Hinshelwood vào sân thay Charalampos Kostoulas.

76' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 59% - 41% Brighton, dứt điểm 15 - 5 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 6 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 2 - 5.

79' Thay người Phút 79' (Manchester City): Allan Andrade Elias vào sân thay Iliman Ndiaye.

79' Thay người Phút 79' (Manchester City): Phil Foden vào sân thay Josko Gvardiol.

81' Thẻ vàng Phút 81': Pascal Groß (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Thay người Phút 84' (Brighton): Georginio Rutter vào sân thay Diego Gomez.

89' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 61% - 39% Brighton, dứt điểm 17 - 6 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 7 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 2 - 5.

KT Kết thúc: Manchester City 0-1 Brighton Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 23:55 31/10/2026

Đội hình chính thức Manchester City Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Maresca Brighton Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Hürzeler 1 G. Donnarumma 27 Matheus Nunes 45 A. Khusanov 3 Rúben Dias 24 J. Gvardiol 5 E. Anderson 32 A. Bouaddi 7 I. Ndiaye 17 E. Fernández 11 J. Doku 9 E. Haaland 1 B. Verbruggen 20 Costinha 44 L. Vušković 5 L. Dunk 21 O. Boscagli 13 P. Groß 14 José María Andrés Baixauli 25 D. Gómez 26 Y. Ayari 29 M. De Cuyper 19 C. Kostoulas Dự bị Manchester City 8 M. Kovačić 10 R. Cherki 47 P. Foden 37 Allan 28 G. Rulli 6 M. Guéhi 22 Vitor Nunes 33 O'Reilly 82 R. Lewis Brighton 3 J. Hadjam 27 M. Wieffer 30 M. Svoboda 8 Hinshelwood 10 G. Rutter 11 Y. Minteh 33 O'Riley 23 J. Steele 35 M. Yalcouyé Cập nhật đội hình lúc 21:32 31/10/2026

Manchester City Thống kê Brighton 62% Kiểm soát bóng 38% 21 Dứt điểm 7 6 Trúng đích 3 8 Phạt góc 2 9 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật Y. Ayari Brighton 1 bàn M. De Cuyper Brighton 1 kiến tạo · điểm 6.77 B. Verbruggen Brighton Điểm 8.66 L. Dunk Brighton Điểm 7.61 L. Vušković Brighton Điểm 7.4 E. Anderson Manchester City Điểm 7.2

Manchester City tiếp Brighton trên sân Etihad Stadium lúc 22h00 ngày 31/10/2026 trong bối cảnh cả hai đều nằm trong nhóm tranh ngôi đầu. Chủ nhà đang đứng thứ nhất, còn đội khách ở vị trí thứ ba. Kết quả trận này vì thế tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch.

Hai đội cách nhau 5 điểm trên bảng xếp hạng

Manchester City hiện đứng hạng 1 với 21 điểm. Brighton xếp hạng 3 với 16 điểm, kém đội đầu bảng 5 điểm.

Khoảng cách này khiến mỗi bên có một mục tiêu rõ ràng. Với Manchester City, một kết quả tốt sẽ củng cố vị trí dẫn đầu và nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp. Với Brighton, trận đấu là cơ hội để rút ngắn chênh lệch ngay tại sân của đội đầu bảng.

Phong độ: cả hai đều chưa thật sự ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Manchester City thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của đội chủ nhà kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một trận thua. Hai chiến thắng liên tiếp đến ở các trận xa hơn, sau đó là một thất bại ở trận cũ nhất trong chuỗi này.

Brighton có chuỗi 5 trận gần nhất với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Đội khách cũng vừa có một trận hòa ở lượt gần nhất. Hai chiến thắng của họ nằm ở những trận cũ nhất trong chuỗi. Đây là dấu hiệu cho thấy nhịp độ của Brighton chững lại trong thời gian gần đây.

Nhìn chung, không bên nào đến trận này với đà thăng hoa rõ rệt. Đó là lý do cuộc đối đầu hứa hẹn giằng co hơn so với khoảng cách trên bảng điểm.

Thế đối đầu: Brighton không hề lép vế

Lịch sử gần đây cho thấy Manchester City chưa dễ dàng trước Brighton. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Manchester City không thắng trận nào, hòa 3 trận và thua 2 trận. Brighton thắng 2 lần và để hòa 3 lần.

Con số này là lời nhắc đáng chú ý với đội chủ nhà. Dù đứng đầu bảng, Manchester City chưa tìm được chiến thắng nào trước đối thủ này ở các lần chạm trán gần đây. Với Brighton, đó là nền tảng tâm lý tích cực khi hành quân tới Etihad Stadium.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của Manchester City là chuyển lợi thế thứ hạng thành chiến thắng trước một đối thủ từng khiến họ nhiều lần phải chia điểm. Sau trận hòa gần nhất, đội chủ nhà cần lấy lại sự chắc chắn để không đánh rơi thêm điểm trong cuộc đua ngôi đầu.

Về phía Brighton, thử thách là duy trì sự cân bằng giữa việc thi đấu chắc chắn và tận dụng cơ hội. Vị trí thứ ba cùng khoảng cách 5 điểm cho phép đội khách đến sân của đội đầu bảng với tâm thế thoải mái hơn.

Nhận định

Một trận đấu cân bằng về phong độ, cùng lịch sử đối đầu nghiêng về sự khó chịu mà Brighton gây ra cho Manchester City, khiến cuộc đối đầu này khó đoán. Chủ nhà có lợi thế về thứ hạng và điểm số, nhưng thế đối đầu cho thấy họ không thể xem nhẹ đối thủ.

Với cả hai đội cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, mỗi điểm số đều có trọng lượng lớn. Trận đấu tại Etihad Stadium vì thế có thể tạo ra khoảng cách mới hoặc làm cuộc đua vô địch nóng thêm.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Manchester City · 0 thắng 3 hòa Brighton · 2 thắng Manchester City 2 - 2 Brighton Hòa Manchester City 1 - 1 Brighton Hòa Brighton 2 - 1 Manchester City BRI Manchester City 2 - 2 Brighton Hòa Brighton 2 - 1 Manchester City BRI

Manchester City 5 trận gần nhất H B T T B 8 Trận 7-0-1 T-H-B 20 Ghi (TB 2.5) 9 Thủng lưới Brighton 5 trận gần nhất H B H T T 8 Trận 5-1-2 T-H-B 23 Ghi (TB 2.9) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 8 7 0 1 +11 21 B T T T T 2 Arsenal 8 7 0 1 +8 21 T T T B T 3 Brighton 8 5 1 2 +16 16 B T T T T 4 Liverpool 8 4 3 1 +3 15 T T B T H …

Tình hình lực lượng Manchester City ✚ A. Semenyo (Knee Injury) ✚ A. Semenyo (Knee Injury) Brighton ✚ F. Azeez (Abdominal strain) ✚ E. Ferguson (Ankle Injury) ✚ K. Mitoma (Hamstring Injury) ✚ P. Struijk (Rest) ✚ S. Tzimas (Knee Injury) ✚ Z. Yohanna (Injury) ✚ C. Andres (Muscle Injury) ✚ F. Kadioglu (Hip Injury)