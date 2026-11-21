Manchester City 1-1 Fulham: Hai đội chia điểm Manchester City có thành tích đối đầu vượt trội trước Fulham, thắng cả 5 lần gặp gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 19h30 ngày 21/11/2026 tại Etihad Stadium.

Manchester City 1 - 1 Fulham Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Manchester City tiếp đón Fulham.

7' Thẻ vàng Phút 7': Alex Iwobi (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 68% - 32% Fulham, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 2.

16' BÀN THẮNG! Fulham (0-1) Phút 16': Rodrigo Muniz (Fulham) lập công (kiến tạo: Oscar Bobb). Tỷ số: 0 - 1.

22' Thẻ vàng Phút 22': Calvin Bassey (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Manchester City 54% - 46% Fulham, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 3 - 4.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Manchester City 53% - 47% Fulham, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 1.

44' Thẻ vàng Phút 44': Shea Charles (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 57% - 43% Fulham, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 1 - 2.

57' BÀN THẮNG! Manchester City (1-1) Phút 57': Elliot Anderson (Manchester City) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

60' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 56% - 44% Fulham, dứt điểm 12 - 2 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 7 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 2.

70' Thay người Phút 70' (Fulham): Hugo Larsson vào sân thay Josh King.

70' Thay người Phút 70' (Fulham): Antonee Robinson vào sân thay Alex Iwobi.

70' Thay người Phút 70' (Manchester City): Rayan Cherki vào sân thay Phil Foden.

74' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 58% - 42% Fulham, dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 8 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 3 - 2.

76' Thẻ vàng Phút 76': Gianluigi Donnarumma (Manchester City) nhận thẻ vàng (Dissent).

78' Thay người Phút 78' (Fulham): Gonzalo García vào sân thay Oscar Bobb.

78' Thay người Phút 78' (Manchester City): Allan Andrade Elias vào sân thay Iliman Ndiaye.

78' Thay người Phút 78' (Manchester City): Josko Gvardiol vào sân thay Nico O'Reilly.

83' Thay người Phút 83' (Fulham): Cesar Palacios Perez vào sân thay Ryan Sessegnon.

83' Thay người Phút 83' (Fulham): Tom Cairney vào sân thay Rodrigo Muniz.

85' Thay người Phút 85' (Manchester City): Enzo Fernández vào sân thay Ayyoub Bouaddi.

86' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 59% - 41% Fulham, dứt điểm 15 - 5 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 8 - 6; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 3 - 2.

KT Kết thúc: Manchester City 1-1 Fulham Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 21:21 21/11/2026

Đội hình chính thức Manchester City Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Maresca Fulham Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Álvaro Arbeloa 1 G. Donnarumma 45 A. Khusanov 3 Rúben Dias 6 M. Guéhi 33 O'Reilly 32 A. Bouaddi 5 E. Anderson 7 I. Ndiaye 47 P. Foden 11 J. Doku 9 E. Haaland 1 B. Leno 2 K. Tete 22 Affengruber 3 C. Bassey 30 R. Sessegnon 16 S. Berge 19 S. Charles 14 Oscar Bobb 24 Joshua King 17 A. Iwobi 9 Rodrigo Muniz Dự bị Manchester City 8 M. Kovačić 82 R. Lewis 24 J. Gvardiol 22 Vitor Nunes 28 G. Rulli 10 R. Cherki 17 E. Fernández 37 Allan 75 F. Samba Fulham 7 Gonzalo García 21 T. Castagne 4 Jorge Cuenca 33 A. Robinson 15 H. Larsson 10 T. Cairney 20 Manuel Ángel 8 César Palacios 37 Dino Kaiser Cập nhật đội hình lúc 19:04 21/11/2026

Manchester City Thống kê Fulham 60% Kiểm soát bóng 40% 15 Dứt điểm 5 3 Trúng đích 4 8 Phạt góc 6 8 Phạm lỗi 11 2 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật E. Anderson Manchester City 1 bàn Rodrigo Muniz Fulham 1 bàn Oscar Bobb Fulham 1 kiến tạo · điểm 6.97

Manchester City có thành tích đối đầu vượt trội trước Fulham: thắng cả 5 lần gặp nhau gần nhất, không để đối thủ có nổi một trận hòa hay thắng. Trận đấu diễn ra lúc 19h30 ngày 21/11/2026 trên sân Etihad Stadium. Chủ nhà vừa thua ở trận gần nhất, nên đây là cơ hội để họ đáp lời bằng một kết quả tích cực trên sân nhà.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Manchester City

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Manchester City thắng 5, hòa 0 và thua 0. Đó là một cách biệt hiếm thấy giữa hai đội, và nó cho thấy Fulham chưa tìm ra lời giải hiệu quả khi đối đầu với đội bóng này.

Lợi thế tâm lý vì thế đứng về phía đội chủ nhà. Fulham sẽ phải đối mặt với áp lực phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi ngay trên sân của đối thủ.

Phong độ: Manchester City chao đảo, Fulham ổn định hơn

Phong độ gần đây lại là điểm khiến trận đấu thú vị hơn. Manchester City chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, trong đó họ nhận thất bại ở trận mới nhất. Với một đội bóng có thành tích đối đầu áp đảo, chuỗi kết quả này là dấu hiệu cần sớm được sửa chữa.

Ngược lại, Fulham thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Hai trận gần đây nhất của đội khách đều kết thúc với tỷ số hòa, cho thấy họ đang khó bị đánh bại hơn so với Manchester City ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, hai chiến thắng của Fulham nằm ở những trận cũ hơn trong chuỗi này.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Manchester City đang đứng hạng 3 với 21 điểm. Fulham xếp hạng 15 với 10 điểm, kém đối thủ 11 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về vị thế giữa hai đội trong mùa giải.

Đối với Manchester City, một chiến thắng sẽ giúp họ khép lại chuỗi phong độ thiếu ổn định và củng cố vị trí ở nhóm đầu. Đối với Fulham, mỗi điểm giành được trên sân của đội đang ở top đầu đều có giá trị lớn.

Điểm then chốt của trận đấu

Câu hỏi lớn nhất là liệu Manchester City có tận dụng được lợi thế sân nhà và ưu thế đối đầu để vượt qua giai đoạn chững lại hay không. Chủ nhà mang theo áp lực phải đáp lời sau trận thua gần nhất, nhưng cũng có nền tảng lịch sử rất vững trước đối thủ này.

Fulham có phong độ ít biến động hơn và hai trận hòa liên tiếp gần đây. Nếu giữ được sự chắc chắn đó, đội khách có thể khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn so với những gì thành tích đối đầu gợi ra.

Nhận định

Xét tổng thể, Manchester City vẫn là đội được đánh giá cao hơn nhờ vị trí trên bảng xếp hạng, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu áp đảo. Tuy nhiên, phong độ không ổn định của họ khiến trận đấu chưa thể xem là dễ dàng. Fulham sẽ muốn tận dụng điều đó để làm nên bất ngờ, dù họ phải vượt qua cả một lịch sử đối đầu bất lợi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Manchester City · 5 thắng 0 hòa Fulham · 0 thắng Manchester City 3 - 0 Fulham MC Fulham 4 - 5 Manchester City MC Fulham 0 - 2 Manchester City MC Manchester City 3 - 2 Fulham MC Fulham 0 - 4 Manchester City MC

Manchester City 5 trận gần nhất B T B H B 10 Trận 7-0-3 T-H-B 21 Ghi (TB 2.1) 13 Thủng lưới Fulham 5 trận gần nhất H H B T T 10 Trận 2-4-4 T-H-B 10 Ghi (TB 1.0) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 10 9 0 1 +10 27 T T T T T 2 Brighton 10 7 1 2 +19 22 T T B T T 3 Manchester City 10 7 0 3 +8 21 B B B T T 4 Liverpool 10 5 3 2 +4 18 T B T T B … 14 Ipswich 10 3 2 5 -5 11 B H H B T 15 Fulham 10 2 4 4 -2 10 H H T T B 16 Nottingham Forest 10 2 3 5 -4 9 T B H B B …

Tình hình lực lượng Manchester City ✚ A. Semenyo (Knee Injury) ✚ A. Khusanov (Knock) ✚ M. Nunes (Injury) Fulham ✚ B. Lecomte (Achilles Tendon Injury) ✚ E. Smith Rowe (Injury)