Manchester City 1-1 Inter (pen 1-3): Inter giành chiến thắng Manchester City gặp Inter tại Etihad Stadium trong trận giao hữu CLB lúc 18h30 ngày 01/08/2026, với lợi thế đối đầu nghiêng nhẹ về đội chủ nhà.

Manchester City 1 - 1 (pen 1-3) Inter Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu Manchester City tiếp đón Inter.

13' Inter ép sân Cầm bóng: Manchester City 39 - 61 Inter, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1.

25' Inter ép sân Cầm bóng: Manchester City 42 - 58 Inter, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 2.

37' Inter ép sân Cầm bóng: Manchester City 42 - 58 Inter, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 3 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Manchester City 52 - 48 Inter, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 3 - 2.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Manchester City 57 - 43 Inter, dứt điểm 13 - 9 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 6 - 3; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 3 - 2.

73' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 59 - 41 Inter, dứt điểm 17 - 9 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 7 - 3; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 3 - 2.

86' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 62 - 38 Inter, dứt điểm 23 - 10 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 9 - 3; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 3 - 2.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: Manchester City 1-1 Inter Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 20:33 01/08/2026

Manchester City Thống kê Inter 65% Kiểm soát bóng 35% 25 Dứt điểm 10 7 Trúng đích 4 9 Phạt góc 3 10 Phạm lỗi 11 2 Việt vị 5

Thông tin trận đấu

Manchester City sẽ đối đầu Inter tại Etihad Stadium lúc 18h30 ngày 01/08/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Đây là trận đấu có tính chất giao hữu, vì vậy trọng tâm nhiều khả năng nằm ở màn trình diễn, khả năng vận hành lối chơi và sự chuẩn bị của hai đội.

Không có dữ liệu về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật cụ thể. Vì vậy, những yếu tố này chưa thể được đánh giá theo hướng khẳng định trước giờ bóng lăn.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Manchester City

Trong 2 lần đối đầu gần nhất, Manchester City thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Inter chưa giành chiến thắng trong chuỗi đối đầu này.

Thống kê trên cho thấy Manchester City đang có lợi thế nhất định về kết quả đối đầu, nhưng khoảng cách không quá lớn khi một trong 2 trận kết thúc với tỷ số hòa. Hơn nữa, đây là trận giao hữu nên xu hướng sử dụng nhân sự và cách tiếp cận trận đấu có thể khiến diễn biến khác với các cuộc so tài mang tính cạnh tranh cao.

Cuộc kiểm tra về khả năng kiểm soát thế trận

Với lợi thế sân Etihad Stadium, Manchester City có thể hướng đến việc chủ động kiểm soát bóng và đẩy đối thủ lùi sâu. Tuy nhiên, do chưa có thông tin về đội hình xuất phát hoặc cách bố trí cụ thể, chưa thể xác định đội chủ nhà sẽ ưu tiên kiểm soát ở trung lộ, khai thác hai biên hay tăng tốc bằng những pha chuyển trạng thái.

Ở chiều ngược lại, Inter sẽ cần duy trì cự ly đội hình chặt chẽ trước sức ép từ Manchester City. Khả năng phòng ngự kín kẽ, tổ chức phản công và tận dụng những khoảng trống phía sau hàng tiền vệ có thể trở thành các điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của đội khách.

Đặc biệt, tính chất giao hữu thường khiến nhịp độ và mức độ mạo hiểm thay đổi theo từng thời điểm. Những điều chỉnh nhân sự trong trận có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thế trận, nhất là khi hai đội muốn đánh giá nhiều phương án khác nhau.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Manchester City bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tích cực hơn trong 2 lần gặp gần nhất. Inter vẫn có cơ sở để hướng đến một thế trận cân bằng, đặc biệt nếu duy trì được tổ chức phòng ngự và hạn chế không gian chơi bóng của đối thủ.

Nhìn chung, trận đấu hứa hẹn là màn so tài đáng chú ý về khả năng kiểm soát thế trận của Manchester City trước tính chặt chẽ của Inter. Lợi thế đang nghiêng nhẹ về đội chủ nhà, nhưng kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai bên sử dụng lực lượng và điều chỉnh trong một trận giao hữu.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Manchester City · 1 thắng 1 hòa Inter · 0 thắng Manchester City 0 - 0 Inter Hòa Manchester City 1 - 0 Inter MC

Manchester City 5 trận gần nhất B H T T T Inter 5 trận gần nhất T H H T T

Tình hình lực lượng Manchester City ✚ Rodri (Back Injury) Inter ✚ Yanis Massolin (Muscle Injury)