Manchester City 2-1 Arsenal: Canh bạc pressing của Arteta phá sản tại Etihad Dù gây áp lực cực lớn lên Rodri và khiến Man City lúng túng trong hiệp một, Arsenal vẫn phải trắng tay khi Declan Rice cùng đồng đội hụt hơi ở nửa sau trận đấu.

Trong nỗ lực xóa bỏ hình ảnh về một đội bóng thận trọng, Mikel Arteta đã trình làng một hệ thống chiến thuật táo bạo khi Arsenal hành quân đến sân Etihad. Dù đã có những khoảnh khắc áp đảo và khiến Manchester City lúng túng, sự hụt hơi trong hiệp hai cùng bản lĩnh của thầy trò Pep Guardiola đã khiến kế hoạch của Pháo thủ phá sản.

Arsenal không thể duy trì cường độ pressing xuyên suốt 90 phút.

Declan Rice và nhiệm vụ 'bắt chết' Rodri

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong cách tiếp cận của Mikel Arteta chính là vai trò của Declan Rice. Thay vì chơi lùi sâu để bảo vệ hàng phòng ngự như thường lệ, Rice được giao nhiệm vụ kèm người 1-1 đối với Rodri - linh hồn trong lối chơi của Man City. Hình ảnh Rice trở thành cầu thủ dâng cao nhất bên phía Arsenal khi không có bóng là một sự thay đổi gây ngạc nhiên lớn cho giới chuyên môn.

Chiến thuật này nhằm mục đích cắt đứt sợi dây liên lạc quan trọng nhất trong hệ thống luân chuyển bóng của Pep Guardiola. Thống kê chỉ ra rằng, trong hiệp thi đấu đầu tiên, Man City chỉ có vỏn vẹn 12 lần xâm nhập khu vực 1/3 cuối sân, trong khi con số này của Arsenal lên tới 23. Chính lối chơi pressing tầm cao hưng phấn này đã dẫn đến bàn gỡ hòa của Kai Havertz, minh chứng cho sự hiệu quả tạm thời của Arteta.

Cuộc đấu tay đôi nơi hàng phòng ngự

Để có thể dâng cao đội hình pressing, Arteta buộc phải tin tưởng vào khả năng phòng ngự 1-1 của các trung vệ. William Saliba được giao nhiệm vụ đối đầu trực tiếp với Erling Haaland, khiến tiền đạo người Na Uy gần như "mất tích" trong hiệp một nhờ tốc độ và sức mạnh thể chất tuyệt vời.

Trong khi đó, Gabriel Magalhaes lại được đẩy lên cao để theo sát Rayan Cherki. Tuy nhiên, đây chính là "con dao hai lưỡi". Dù rất nỗ lực, Gabriel đã bộc lộ sai lầm khi để Cherki vượt qua trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Man City. Ý đồ chia để trị của Arteta dù dũng cảm nhưng luôn tiềm ẩn rủi ro cực lớn trước những cá nhân kiệt xuất bên phía đối thủ.

Sự chuyển dịch quyền lực và đòn kết liễu

Bước ngoặt của trận đấu xảy đến sau giờ nghỉ khi Arsenal bắt đầu bộc lộ những khoảng trống do tiêu tốn quá nhiều thể lực. Khi nguồn năng lượng suy giảm, hệ thống kèm người của họ không còn duy trì được sự chặt chẽ cần thiết, cho phép Rodri bắt đầu thoát khỏi sự đeo bám của Rice và làm chủ khu trung tuyến.

Chi tiết quyết định trong hiệp hai là việc Erling Haaland chủ động di chuyển sang phía Gabriel thay vì đối đầu với Saliba. Sự thay đổi này mang lại hiệu quả tức thì khi tiền đạo người Na Uy vượt qua sự truy cản của trung vệ người Brazil để ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-1. Trái ngược với sự điềm tĩnh của Saliba, Gabriel đã đánh mất kiểm soát trong những phút cuối, biểu tượng cho sự bất lực của Arsenal trước sức ép khổng lồ mà Man City tạo ra.

Trận thua này để lại nhiều bài học cho Arsenal. Họ đã chứng minh mình có thể chơi sòng phẳng với Man City về mặt chiến thuật, nhưng để duy trì cường độ đó trong suốt 90 phút tại Etihad vẫn là một thử thách quá lớn đối với đoàn quân của Mikel Arteta.