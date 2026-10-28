Manchester City 2-2 Brighton: Hai đội chia điểm Trận loại trực tiếp, thắng đi tiếp, thua dừng bước. Manchester City tiếp Brighton lúc 02h30 ngày 29/10/2026 ở vòng 1/8, cả hai cùng vừa thua trận gần nhất.

Manchester City 2 - 2 Brighton Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Manchester City tiếp đón Brighton.

11' Thẻ vàng Phút 11': Michael Svoboda (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Manchester City 49% - 51% Brighton, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 5, cứu thua 0 - 1.

25' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 62% - 38% Brighton, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 1 - 1.

30' BÀN THẮNG! Brighton (0-1) Phút 30': Malick Yalcouyé (Brighton) lập công (kiến tạo: Georginio Rutter). Tỷ số: 0 - 1.

32' Thẻ vàng Phút 32': Ayyoub Bouaddi (Manchester City) nhận thẻ vàng (Handball).

37' Brighton ép sân Cầm bóng: Manchester City 56% - 44% Brighton, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 3 - 1.

40' BÀN THẮNG! Manchester City (1-1) Phút 40': Mateo Kovačić (Manchester City) lập công (kiến tạo: Phil Foden). Tỷ số: 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Manchester City): Rayan Aït-Nouri vào sân thay Ayyoub Bouaddi.

45' Thay người Phút 45' (Manchester City): Ryan McAidoo vào sân thay Floyd Samba.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' BÀN THẮNG! Brighton (1-2) Phút 47': Georginio Rutter (Brighton) lập công (kiến tạo: Jaouen Hadjam). Tỷ số: 1 - 2.

51' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Manchester City 56% - 44% Brighton, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 9, cứu thua 3 - 1.

61' Thay người Phút 61' (Manchester City): Jeremy Doku vào sân thay Allan Andrade Elias.

63' Brighton ép sân Cầm bóng: Manchester City 54% - 46% Brighton, dứt điểm 6 - 14 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 2 - 5; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 2 - 12, cứu thua 4 - 1.

72' BÀN THẮNG! Manchester City (2-2) Phút 72': Vitor de Oliveira Nunes dos Reis (Manchester City) lập công (kiến tạo: Rayan Cherki). Tỷ số: 2 - 2.

76' Thay người Phút 76' (Manchester City): Abdukodir Khusanov vào sân thay Rico Lewis.

76' Thay người Phút 76' (Brighton): Yankuba Minteh vào sân thay Diego Gomez.

76' Thay người Phút 76' (Brighton): Maxim De Cuyper vào sân thay Jack Hinshelwood.

77' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Manchester City 56% - 44% Brighton, dứt điểm 10 - 14 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 3 - 6; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 3 - 13, cứu thua 4 - 1.

81' Thay người Phút 81' (Brighton): Matt O'Riley vào sân thay Georginio Rutter.

81' Thay người Phút 81' (Brighton): Mats Wieffer vào sân thay Malick Yalcouyé.

85' Thay người Phút 85' (Brighton): Lewis Dunk vào sân thay Michael Svoboda.

87' Thay người Phút 87' (Manchester City): Enzo Fernández vào sân thay Nico O'Reilly.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Mats Wieffer (Brighton) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Lewis Dunk (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).

90' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Manchester City 56% - 44% Brighton, dứt điểm 12 - 16 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 3 - 7; việt vị 4 - 3, phạm lỗi 3 - 17, cứu thua 4 - 1.

KT Kết thúc: Manchester City 2-2 Brighton Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 04:25 29/10/2026

Đội hình chính thức Manchester City Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Maresca Brighton Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Hürzeler 28 G. Rulli 82 R. Lewis 22 Vitor Nunes 6 M. Guéhi 33 O'Reilly 32 A. Bouaddi 8 M. Kovačić 47 P. Foden 10 R. Cherki 37 Allan 75 F. Samba 23 J. Steele 20 Costinha 30 M. Svoboda 21 O. Boscagli 3 J. Hadjam 13 P. Groß 26 Y. Ayari 25 D. Gómez 8 Hinshelwood 35 M. Yalcouyé 10 G. Rutter Dự bị Manchester City 21 R. Aït-Nouri 13 M. Bettinelli 61 Braithwaite 11 J. Doku 17 E. Fernández 45 A. Khusanov 56 R. McAidoo 7 I. Ndiaye 76 Dexter Oliver Brighton 12 P. David 29 M. De Cuyper 5 L. Dunk 11 Y. Minteh 33 O'Riley 15 I. Osman 1 B. Verbruggen 44 L. Vušković 27 M. Wieffer Cập nhật đội hình lúc 02:02 29/10/2026

Manchester City Thống kê Brighton 57% Kiểm soát bóng 43% 13 Dứt điểm 17 3 Trúng đích 6 3 Phạt góc 7 3 Phạm lỗi 20 4 Việt vị 3 4 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật G. Rutter Brighton 1 bàn · 1 kiến tạo M. Kovačić Manchester City 1 bàn M. Yalcouyé Brighton 1 bàn Vitor Nunes Manchester City 1 bàn R. Cherki Manchester City 1 kiến tạo · điểm 7.7 P. Foden Manchester City 1 kiến tạo · điểm 6.82

Ở vòng 1/8, Manchester City và Brighton bước vào một cuộc đấu mà kết quả quyết định tất cả: đội thắng đi tiếp, đội thua dừng bước. Trận đấu diễn ra lúc 02h30 ngày 29/10/2026 trên sân Etihad Stadium. Không còn chỗ cho những phép tính toán điểm số hay cơ hội gỡ gạc ở lượt sau, mỗi pha bóng đều mang sức nặng của một trận đấu sống còn.

Sức ép của một trận loại trực tiếp

Bóng đá loại trực tiếp luôn khác với một mùa giải dài hơi. Một sai lầm hàng thủ, một cơ hội bị bỏ lỡ hay một quyết định thiếu chuẩn xác đều có thể khiến cả chặng đường trước đó mất ý nghĩa. Với Manchester City, được thi đấu trên sân nhà là lợi thế về tâm lý, nhưng đó cũng là áp lực phải hoàn thành nhiệm vụ trước khán giả của mình. Với Brighton, trận đấu là cơ hội để tạo bất ngờ ngay tại Etihad Stadium.

Phong độ: hai đội cùng chững lại ở trận gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, Manchester City thắng 3 và thua 2. Điểm đáng chú ý là đội chủ nhà vừa thua ở trận mới nhất, sau chuỗi hai trận thắng liên tiếp trước đó. Trước chuỗi này, họ cũng từng nếm một trận thua rồi thắng ở trận xa nhất trong loạt 5 trận. Những con số cho thấy Manchester City đang có phong độ khá nhưng chưa thực sự ổn định.

Brighton cũng có hành trình tương tự. Đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Họ từng có ba trận thắng liên tiếp, sau đó hòa một trận rồi thua ở lần ra sân mới nhất. Dù vậy, bản thành tích tổng thể của Brighton, với số trận thắng bằng đối thủ và chỉ một trận thua, cho thấy đây không phải đối thủ có thể xem nhẹ.

Thế đối đầu: Brighton không hề lép vế

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Manchester City thắng 1, hòa 2 và Brighton thắng 2. Nói cách khác, đội khách có số trận thắng nhiều hơn và chưa bao giờ bị đối phương áp đảo trong giai đoạn này. Hai trận hòa cũng cho thấy các cuộc chạm trán thường cân bằng và khó phân định. Đây là điểm khiến Manchester City khó có thể xem trận đấu là một nhiệm vụ dễ dàng, dù thi đấu trên sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với việc cả hai cùng thua trận gần nhất, câu hỏi đặt ra là đội nào phản ứng tốt hơn trước áp lực. Manchester City cần sự tập trung để tránh những khoảnh khắc đánh mất kiểm soát, bởi thế đối đầu cho thấy Brighton đủ khả năng tận dụng sai sót. Ngược lại, Brighton có thể tự tin từ thành tích đối đầu và chuỗi thắng trước trận thua gần nhất, nhưng họ phải giữ được sự chắc chắn trong suốt trận đấu để không bị đối thủ trừng phạt.

Trong các trận loại trực tiếp, đội nào sớm kiểm soát được nhịp độ thường có lợi thế tâm lý lớn. Vì vậy, khoảng thời gian đầu trận có thể đóng vai trò quan trọng với cả hai bên.

Nhận định

Manchester City có lợi thế sân nhà và số trận thắng bằng Brighton trong 5 trận gần nhất, nhưng thế đối đầu lại nghiêng nhẹ về đội khách. Cả hai đều mang theo cú vấp ở trận gần nhất, nên bên nào nhanh chóng lấy lại sự tự tin sẽ có lợi thế lớn. Một trận đấu cân bằng, nhiều căng thẳng và có thể được định đoạt bởi những chi tiết nhỏ là kịch bản đáng chờ đợi tại Etihad Stadium.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Manchester City · 1 thắng 2 hòa Brighton · 2 thắng Manchester City 1 - 1 Brighton Hòa Brighton 2 - 1 Manchester City BRI Manchester City 2 - 2 Brighton Hòa Brighton 2 - 1 Manchester City BRI Brighton 0 - 4 Manchester City MC

Manchester City 5 trận gần nhất B T T B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 5.0) 0 Thủng lưới Brighton 5 trận gần nhất B H T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới