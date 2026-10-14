Manchester City 2-4 Paris Saint Germain: Paris Saint Germain giành chiến thắng Manchester City và Paris Saint Germain cùng mang phong độ cao đến Etihad Stadium, trong trận đấu bắt đầu lúc 02:00 ngày 15/10/2026 với thế đối đầu khá cân bằng.

Manchester City 2 - 4 Paris Saint Germain Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Manchester City tiếp đón Paris Saint Germain.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Manchester City 54% - 46% Paris Saint Germain, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 0.

13' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (0-1) Phút 13': Désiré Doue (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Fabián Ruiz). Tỷ số: 0 - 1.

15' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (0-2) Phút 15': Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Désiré Doue). Tỷ số: 0 - 2.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Manchester City 46% - 54% Paris Saint Germain, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 2 - 0.

32' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (0-3) Phút 32': Vitinha (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Warren Zaire-Emery). Tỷ số: 0 - 3.

36' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Manchester City 43% - 57% Paris Saint Germain, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 3 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Manchester City): Iliman Ndiaye vào sân thay Jeremy Doku.

45' Thay người Phút 45' (Manchester City): Matheus Nunes vào sân thay Rúben Dias.

45' Thay người Phút 45' (Manchester City): Ayyoub Bouaddi vào sân thay Rayan Cherki.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Manchester City 48% - 52% Paris Saint Germain, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 7 - 2; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 4 - 2.

53' BÀN THẮNG! Manchester City (1-3) Phút 53': Erling Haaland (Manchester City) lập công (kiến tạo: Iliman Ndiaye). Tỷ số: 1 - 3.

61' Thẻ vàng Phút 61': Antoine Semenyo (Manchester City) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Manchester City 53% - 47% Paris Saint Germain, dứt điểm 13 - 11 (trúng đích 4 - 8), phạt góc 8 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 5 - 3.

62' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (1-4) Phút 62': Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Ousmane Dembélé). Tỷ số: 1 - 4.

66' Thay người Phút 66' (Paris Saint Germain): Khvicha Kvaratskhelia vào sân thay Désiré Doue.

69' Thẻ vàng Phút 69': Warren Zaire-Emery (Paris Saint Germain) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Manchester City 56% - 44% Paris Saint Germain, dứt điểm 20 - 12 (trúng đích 5 - 9), phạt góc 10 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 5 - 3.

75' BÀN THẮNG! Manchester City (2-4) Phút 75': Erling Haaland (Manchester City) lập công (kiến tạo: Ayyoub Bouaddi). Tỷ số: 2 - 4.

76' Thay người Phút 76' (Paris Saint Germain): Ferrán Torres vào sân thay Ousmane Dembélé.

76' Thay người Phút 76' (Paris Saint Germain): João Neves vào sân thay Maghnes Akliouche.

84' Thay người Phút 84' (Paris Saint Germain): Lucas Beraldo vào sân thay Warren Zaire-Emery.

84' Thay người Phút 84' (Paris Saint Germain): Lucas Hernández vào sân thay Fabián Ruiz.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Manchester City 52% - 48% Paris Saint Germain, dứt điểm 25 - 14 (trúng đích 9 - 9), phạt góc 10 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 5 - 6.

90' Hỏng phạt đền Phút 90': Ferrán Torres (Paris Saint Germain) sút hỏng phạt đền.

90' Thay người Phút 90' (Manchester City): Nico O'Reilly vào sân thay Enzo Fernández.

KT Kết thúc: Manchester City 2-4 Paris Saint Germain Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 4.

Cập nhật lúc 03:57 15/10/2026

Đội hình chính thức Manchester City Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Maresca Paris Saint Germain Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luis Enrique 1 G. Donnarumma 45 A. Khusanov 3 Rúben Dias 6 M. Guéhi 24 J. Gvardiol 5 E. Anderson 17 E. Fernández 42 A. Semenyo 10 R. Cherki 11 J. Doku 9 E. Haaland 39 M. Safonov 2 A. Hakimi 5 Marquinhos 51 W. Pacho 25 Nuno Mendes 33 Zaïre-Emery 17 Vitinha 8 Fabián Ruiz 11 M. Akliouche 10 O. Dembélé 14 D. Doué Dự bị Manchester City 21 R. Aït-Nouri 13 M. Bettinelli 32 A. Bouaddi 47 P. Foden 8 M. Kovačić 82 R. Lewis 7 I. Ndiaye 27 Matheus Nunes 33 O'Reilly Paris Saint Germain 30 L. Chevalier 12 L. Digne 27 Pedro Fernández 22 M. Godts 21 L. Hernández 7 Kvaratskhelia 47 Quentin Ndjantou Mbitcha 87 João Neves 9 Ferran Torres Cập nhật đội hình lúc 01:32 15/10/2026

Manchester City Thống kê Paris Saint Germain 54% Kiểm soát bóng 46% 27 Dứt điểm 15 9 Trúng đích 10 11 Phạt góc 2 10 Phạm lỗi 11 2 Việt vị 0 6 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật E. Haaland Manchester City 2 bàn D. Doué Paris Saint Germain 1 bàn · 1 kiến tạo O. Dembélé Paris Saint Germain 1 bàn · 1 kiến tạo Vitinha Paris Saint Germain 1 bàn M. Akliouche Paris Saint Germain 1 bàn I. Ndiaye Manchester City 1 kiến tạo · điểm 7.3

Manchester City và Paris Saint Germain cùng bước vào trận đấu này với phong độ cao. Chủ nhà thắng cả 5 trận gần nhất, còn đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 15/10/2026 tại Etihad Stadium.

Hai đội cùng vào phom

Manchester City đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, đây là phong độ trọn vẹn nhất có thể ở quãng đường gần đây. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đang chơi ổn định và duy trì được tâm lý thi đấu tốt trước một đối thủ có đẳng cấp.

Về phía Paris Saint Germain, đội khách thắng 4 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận trong chuỗi 5 trận. Trận thua duy nhất nằm ở thời điểm xa nhất trong chuỗi này, nên đà đi lên của đội khách khá rõ ràng. Cả hai đội đến Etihad Stadium với sự tự tin, và đó là lý do trận đấu hứa hẹn nhiều sức nặng.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về chủ nhà

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Manchester City thắng 3 trận, Paris Saint Germain thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Điều đó cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường phân định thắng thua rõ ràng.

Lợi thế nhỉnh hơn thuộc về Manchester City. Tuy nhiên, khoảng cách với Paris Saint Germain chỉ là một trận thắng, nên thế đối đầu gần như cân bằng và chưa thể xem là dấu hiệu áp đảo.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Hiện Paris Saint Germain đứng hạng 5 với 3 điểm, còn Manchester City đứng hạng 9 cũng với 3 điểm. Hai đội có cùng số điểm, nên một kết quả tốt trong trận này có thể giúp mỗi bên tạo khoảng cách với đối thủ trực tiếp.

Điều đáng chú ý là Manchester City đang xếp dưới đối thủ bốn bậc dù có chuỗi thắng rất đẹp. Vì vậy, đội chủ nhà có thêm động lực để biến phong độ gần đây thành kết quả cụ thể trên bảng điểm.

Điểm then chốt của trận đấu

Với hai đội cùng thăng hoa, yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở khả năng giữ nhịp độ và sự kỷ luật trong những khoảnh khắc then chốt. Manchester City có lợi thế sân nhà và chuỗi thắng liên tiếp. Paris Saint Germain lại mang theo sự tự tin từ chuỗi 4 trận thắng gần nhất.

Đội nào duy trì được sự ổn định tốt hơn sẽ nắm lợi thế trong một trận đấu mà ranh giới giữa hai bên rất mong manh.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang ở trạng thái tốt. Manchester City nhỉnh hơn một chút nhờ chuỗi 5 trận thắng, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu gần đây. Tuy nhiên, Paris Saint Germain có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng cùng đà thắng đáng nể, nên hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Một trận đấu cân bằng và giàu kịch tính là điều người hâm mộ có thể kỳ vọng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Manchester City · 3 thắng 0 hòa Paris Saint Germain · 2 thắng Paris Saint Germain 4 - 2 Manchester City PSG Manchester City 2 - 1 Paris Saint Germain MC Paris Saint Germain 2 - 0 Manchester City PSG Manchester City 2 - 0 Paris Saint Germain MC Paris Saint Germain 1 - 2 Manchester City MC

Manchester City 5 trận gần nhất T T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới Paris Saint Germain 5 trận gần nhất T T T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 6.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Sporting CP 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Arsenal 2 2 0 0 +4 6 T T 4 Bayern München 2 1 1 0 +5 4 H T 5 Paris Saint Germain 1 1 0 0 +5 3 T 6 Como 1 1 0 0 +3 3 T … 8 VfB Stuttgart 1 1 0 0 +2 3 T 9 Manchester City 1 1 0 0 +2 3 T 10 Villarreal 2 1 0 1 +1 3 T B … 24 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 1 H 25 PSV Eindhoven 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Manchester City Không có thông tin Paris Saint Germain ✚ A. Longoni (Injury) ✚ S. Mayulu (Groin Injury) ✚ A. Longoni (Injury) ✚ S. Mayulu (Groin Injury)