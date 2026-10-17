Manchester City 3-2 Ipswich: Manchester City giành chiến thắng Ipswich đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 9 điểm, và sẽ gặp đầu bảng Manchester City trên sân Etihad Stadium lúc 21h00 ngày 17/10/2026.

Manchester City 3 - 2 Ipswich Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Manchester City tiếp đón Ipswich.

12' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 90% - 10% Ipswich, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 3.

19' BÀN THẮNG! Manchester City (1-0) Phút 19': Phil Foden (Manchester City) lập công (kiến tạo: Jeremy Doku). Tỷ số: 1 - 0.

21' BÀN THẮNG! Ipswich (1-1) Phút 21': Daizen Maeda (Ipswich) lập công (kiến tạo: Abdoul Ouattara). Tỷ số: 1 - 1.

24' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 76% - 24% Ipswich, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

34' BÀN THẮNG! Manchester City (2-1) Phút 34': Erling Haaland (Manchester City) lập công (kiến tạo: Mateo Kovačić). Tỷ số: 2 - 1.

37' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 79% - 21% Ipswich, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 79% - 21% Ipswich, dứt điểm 10 - 2 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 0 - 2.

50' Thay người Phút 50' (Manchester City): Enzo Fernández vào sân thay Mateo Kovačić.

61' Thay người Phút 61' (Manchester City): Josko Gvardiol vào sân thay Nico O'Reilly.

61' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 75% - 25% Ipswich, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 0 - 2.

69' BÀN THẮNG! Manchester City (3-1) Phút 69': Erling Haaland (Manchester City) lập công (kiến tạo: Iliman Ndiaye). Tỷ số: 3 - 1.

71' Thay người Phút 71' (Ipswich): Azor Matusiwa vào sân thay Florentino Luís.

71' Thay người Phút 71' (Ipswich): Abdul Fatawu Issahaku vào sân thay Daizen Maeda.

73' Thẻ vàng Phút 73': Abdoul Ouattara (Ipswich) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 73% - 27% Ipswich, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 0 - 2.

76' Thay người Phút 76' (Manchester City): Abdukodir Khusanov vào sân thay Matheus Nunes.

77' Thay người Phút 77' (Manchester City): Elliot Anderson vào sân thay Phil Foden.

77' Thay người Phút 77' (Manchester City): Antoine Semenyo vào sân thay Jeremy Doku.

78' Thay người Phút 78' (Ipswich): Zian Flemming vào sân thay Emersonn.

78' Thay người Phút 78' (Ipswich): Chuba Akpom vào sân thay Julio Enciso.

85' VAR Phút 85': Bàn thắng không được công nhận — Erling Haaland (Manchester City).

85' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 70% - 30% Ipswich, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 1 - 2.

88' VAR Phút 88': Phạt đền được công nhận — Abdul Fatawu Issahaku (Ipswich).

90' BÀN THẮNG! Ipswich (3-2) Phút 90': Zian Flemming (Ipswich) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 2.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Ipswich): Jack Clarke vào sân thay Jacob Greaves.

90+7' Thẻ vàng Phút 90+7': Josko Gvardiol (Manchester City) nhận thẻ vàng (Foul).

90+12' Thẻ vàng Phút 90+12': Leif Davis (Ipswich) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Manchester City 3-2 Ipswich Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 23:03 17/10/2026

Đội hình chính thức Manchester City Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Maresca Ipswich Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV G. O'Neil 1 G. Donnarumma 27 Matheus Nunes 3 Rúben Dias 6 M. Guéhi 33 O'Reilly 8 M. Kovačić 32 A. Bouaddi 7 I. Ndiaye 47 P. Foden 11 J. Doku 9 E. Haaland 28 C. Walton 26 O'Shea 6 I. Diop 24 J. Greaves 3 L. Davis 12 Florentino 25 E. Palacios 42 A. Ouattara 10 J. Enciso 38 D. Maeda 19 Emersonn Dự bị Manchester City 17 E. Fernández 10 R. Cherki 42 A. Semenyo 37 Allan 28 G. Rulli 21 R. Aït-Nouri 24 J. Gvardiol 45 A. Khusanov 5 E. Anderson Ipswich 2 D. Furlong 4 C. Kipré 5 A. Matusiwa 7 A. Fatawu 11 J. Philogene 47 J. Clarke 29 C. Akpom 37 K. Scherpen 9 Z. Flemming Cập nhật đội hình lúc 20:32 17/10/2026

Manchester City Thống kê Ipswich 70% Kiểm soát bóng 30% 19 Dứt điểm 8 6 Trúng đích 3 2 Phạt góc 3 8 Phạm lỗi 16 2 Việt vị 5 1 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật E. Haaland Manchester City 2 bàn P. Foden Manchester City 1 bàn Z. Flemming Ipswich 1 bàn D. Maeda Ipswich 1 bàn M. Kovačić Manchester City 1 kiến tạo · điểm 7.7 J. Doku Manchester City 1 kiến tạo · điểm 7.32

Ipswich đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và mang theo tham vọng đó đến Etihad Stadium vào 21h00 ngày 17/10/2026. Đối thủ của họ là Manchester City, đội đang đứng đầu bảng xếp hạng với 18 điểm. Trận đấu vì thế là phép thử đáng chú ý giữa đội dẫn đầu và một đội khách đang muốn khẳng định vị thế ở nhóm trên.

Ipswich bám đuổi nhóm trên, Manchester City giữ ngôi đầu

Ipswich hiện đứng hạng 10 với 9 điểm. Manchester City đang ở vị trí số 1 với 18 điểm, tức nhiều hơn đúng 9 điểm. Khoảng cách đó cho thấy sức nặng của trận đấu: một bên bảo vệ vị trí dẫn đầu, bên còn lại cần những kết quả tốt để không rời khỏi cuộc đua phía trên.

Với Ipswich, việc được nhắc đến trong nhóm bám sát cuộc đua dự cúp châu lục là động lực lớn. Tuy vậy, thử thách trước mắt không hề nhỏ khi họ phải làm khách trên sân của đội đầu bảng.

Phong độ gần đây: Manchester City nhỉnh hơn rõ rệt

Manchester City thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, trận thua nằm ở lượt đấu mới nhất, sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước đó. Đội chủ nhà vì thế có thể muốn nhanh chóng lấy lại mạch thắng trên sân nhà.

Ipswich có chuỗi 5 trận gần nhất thiếu ổn định hơn: thắng 2 và thua 3. Tuy nhiên, họ vừa thắng ở trận gần nhất, sau hai trận thua liên tiếp trước đó. Chiến thắng ấy giúp đội khách bước vào trận này với tâm lý khá tích cực.

Thế đối đầu nghiêng về Manchester City

Trong hai lần chạm trán gần nhất, Manchester City thắng cả hai, không có trận hòa và Ipswich chưa thắng lần nào. Đây là con số khá nhỏ nên chưa thể xem là xu hướng quá chắc chắn. Dù vậy, nó vẫn cho thấy đội chủ nhà đang nắm lợi thế tâm lý nhất định.

Điểm then chốt của trận đấu

Manchester City sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà và nền tảng phong độ tốt để phản ứng sau trận thua gần nhất. Với vị trí đầu bảng, họ có đủ lý do để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ đầu.

Ngược lại, Ipswich cần giữ tinh thần thi đấu kỷ luật và tận dụng đà từ chiến thắng vừa có. Nếu giữ được sự ổn định ở những phút đầu và gây khó khăn cho đối thủ, đội khách hoàn toàn có thể biến trận đấu thành một thử thách thực sự cho đội đầu bảng.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và hai lần gặp nhau gần nhất, Manchester City là đội được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, trận thua ở lượt đấu gần nhất của đội chủ nhà và chiến thắng mới đây của Ipswich khiến cuộc đối đầu này chưa thể xem là một chiều. Đây là trận đấu đáng theo dõi với cả hai bên, một bên muốn củng cố ngôi đầu, bên kia muốn bám sát nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Manchester City · 2 thắng 0 hòa Ipswich · 0 thắng Ipswich 0 - 6 Manchester City MC Manchester City 4 - 1 Ipswich MC

Manchester City 5 trận gần nhất B T T T T 6 Trận 6-0-0 T-H-B 16 Ghi (TB 2.7) 5 Thủng lưới Ipswich 5 trận gần nhất T B B T B 6 Trận 3-0-3 T-H-B 9 Ghi (TB 1.5) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 6 6 0 0 +11 18 T T T T T 2 Arsenal 6 5 0 1 +5 15 T B T T T 3 Brighton 6 4 1 1 +13 13 T T T H B … 9 Liverpool 6 2 3 1 0 9 B T H T H 10 Ipswich 6 3 0 3 -3 9 T B T B B 11 Newcastle 6 2 2 2 -3 8 B T B H T …

Tình hình lực lượng Manchester City Không có thông tin Ipswich ✚ J. Taylor (Knee Injury) ✚ J. Taylor (Knee Injury)