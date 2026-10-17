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Manchester City 3-2 Ipswich: Manchester City giành chiến thắng

Văn Thể17/10/2026 16:17

Ipswich đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 9 điểm, và sẽ gặp đầu bảng Manchester City trên sân Etihad Stadium lúc 21h00 ngày 17/10/2026.

Manchester City3 - 2IpswichKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Manchester City tiếp đón Ipswich.

  • 12'Manchester City ép sân

    Cầm bóng: Manchester City 90% - 10% Ipswich, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 3.

  • 19'BÀN THẮNG! Manchester City (1-0)

    Phút 19': Phil Foden (Manchester City) lập công (kiến tạo: Jeremy Doku). Tỷ số: 1 - 0.

  • 21'BÀN THẮNG! Ipswich (1-1)

    Phút 21': Daizen Maeda (Ipswich) lập công (kiến tạo: Abdoul Ouattara). Tỷ số: 1 - 1.

  • 24'Manchester City ép sân

    Cầm bóng: Manchester City 76% - 24% Ipswich, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 34'BÀN THẮNG! Manchester City (2-1)

    Phút 34': Erling Haaland (Manchester City) lập công (kiến tạo: Mateo Kovačić). Tỷ số: 2 - 1.

  • 37'Manchester City ép sân

    Cầm bóng: Manchester City 79% - 21% Ipswich, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Manchester City ép sân

    Cầm bóng: Manchester City 79% - 21% Ipswich, dứt điểm 10 - 2 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 0 - 2.

  • 50'Thay người

    Phút 50' (Manchester City): Enzo Fernández vào sân thay Mateo Kovačić.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Manchester City): Josko Gvardiol vào sân thay Nico O'Reilly.

  • 61'Manchester City ép sân

    Cầm bóng: Manchester City 75% - 25% Ipswich, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 0 - 2.

  • 69'BÀN THẮNG! Manchester City (3-1)

    Phút 69': Erling Haaland (Manchester City) lập công (kiến tạo: Iliman Ndiaye). Tỷ số: 3 - 1.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Ipswich): Azor Matusiwa vào sân thay Florentino Luís.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Ipswich): Abdul Fatawu Issahaku vào sân thay Daizen Maeda.

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': Abdoul Ouattara (Ipswich) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 73'Manchester City ép sân

    Cầm bóng: Manchester City 73% - 27% Ipswich, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 0 - 2.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Manchester City): Abdukodir Khusanov vào sân thay Matheus Nunes.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Manchester City): Elliot Anderson vào sân thay Phil Foden.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Manchester City): Antoine Semenyo vào sân thay Jeremy Doku.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Ipswich): Zian Flemming vào sân thay Emersonn.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Ipswich): Chuba Akpom vào sân thay Julio Enciso.

  • 85'VAR

    Phút 85': Bàn thắng không được công nhận — Erling Haaland (Manchester City).

  • 85'Manchester City ép sân

    Cầm bóng: Manchester City 70% - 30% Ipswich, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 1 - 2.

  • 88'VAR

    Phút 88': Phạt đền được công nhận — Abdul Fatawu Issahaku (Ipswich).

  • 90'BÀN THẮNG! Ipswich (3-2)

    Phút 90': Zian Flemming (Ipswich) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 2.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Ipswich): Jack Clarke vào sân thay Jacob Greaves.

  • 90+7'Thẻ vàng

    Phút 90+7': Josko Gvardiol (Manchester City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+12'Thẻ vàng

    Phút 90+12': Leif Davis (Ipswich) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Manchester City 3-2 Ipswich

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 23:03 17/10/2026

Đội hình chính thức
Manchester City
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Maresca
Ipswich
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV G. O'Neil
1
G. Donnarumma
27
Matheus Nunes
3
Rúben Dias
6
M. Guéhi
33
O'Reilly
8
M. Kovačić
32
A. Bouaddi
7
I. Ndiaye
47
P. Foden
11
J. Doku
9
E. Haaland
28
C. Walton
26
O'Shea
6
I. Diop
24
J. Greaves
3
L. Davis
12
Florentino
25
E. Palacios
42
A. Ouattara
10
J. Enciso
38
D. Maeda
19
Emersonn
Dự bị
Manchester City
17 E. Fernández10 R. Cherki42 A. Semenyo37 Allan28 G. Rulli21 R. Aït-Nouri24 J. Gvardiol45 A. Khusanov5 E. Anderson
Ipswich
2 D. Furlong4 C. Kipré5 A. Matusiwa7 A. Fatawu11 J. Philogene47 J. Clarke29 C. Akpom37 K. Scherpen9 Z. Flemming
Cập nhật đội hình lúc 20:32 17/10/2026
Manchester CityThống kêIpswich
70%
Kiểm soát bóng
30%
19
Dứt điểm
8
6
Trúng đích
3
2
Phạt góc
3
8
Phạm lỗi
16
2
Việt vị
5
1
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
E. Haaland
E. Haaland
Manchester City
2 bàn
P. Foden
P. Foden
Manchester City
1 bàn
Z. Flemming
Z. Flemming
Ipswich
1 bàn
D. Maeda
D. Maeda
Ipswich
1 bàn
M. Kovačić
M. Kovačić
Manchester City
1 kiến tạo · điểm 7.7
J. Doku
J. Doku
Manchester City
1 kiến tạo · điểm 7.32

Ipswich đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và mang theo tham vọng đó đến Etihad Stadium vào 21h00 ngày 17/10/2026. Đối thủ của họ là Manchester City, đội đang đứng đầu bảng xếp hạng với 18 điểm. Trận đấu vì thế là phép thử đáng chú ý giữa đội dẫn đầu và một đội khách đang muốn khẳng định vị thế ở nhóm trên.

Ipswich bám đuổi nhóm trên, Manchester City giữ ngôi đầu

Ipswich hiện đứng hạng 10 với 9 điểm. Manchester City đang ở vị trí số 1 với 18 điểm, tức nhiều hơn đúng 9 điểm. Khoảng cách đó cho thấy sức nặng của trận đấu: một bên bảo vệ vị trí dẫn đầu, bên còn lại cần những kết quả tốt để không rời khỏi cuộc đua phía trên.

Với Ipswich, việc được nhắc đến trong nhóm bám sát cuộc đua dự cúp châu lục là động lực lớn. Tuy vậy, thử thách trước mắt không hề nhỏ khi họ phải làm khách trên sân của đội đầu bảng.

Phong độ gần đây: Manchester City nhỉnh hơn rõ rệt

Manchester City thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, trận thua nằm ở lượt đấu mới nhất, sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước đó. Đội chủ nhà vì thế có thể muốn nhanh chóng lấy lại mạch thắng trên sân nhà.

Ipswich có chuỗi 5 trận gần nhất thiếu ổn định hơn: thắng 2 và thua 3. Tuy nhiên, họ vừa thắng ở trận gần nhất, sau hai trận thua liên tiếp trước đó. Chiến thắng ấy giúp đội khách bước vào trận này với tâm lý khá tích cực.

Thế đối đầu nghiêng về Manchester City

Trong hai lần chạm trán gần nhất, Manchester City thắng cả hai, không có trận hòa và Ipswich chưa thắng lần nào. Đây là con số khá nhỏ nên chưa thể xem là xu hướng quá chắc chắn. Dù vậy, nó vẫn cho thấy đội chủ nhà đang nắm lợi thế tâm lý nhất định.

Điểm then chốt của trận đấu

Manchester City sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà và nền tảng phong độ tốt để phản ứng sau trận thua gần nhất. Với vị trí đầu bảng, họ có đủ lý do để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ đầu.

Ngược lại, Ipswich cần giữ tinh thần thi đấu kỷ luật và tận dụng đà từ chiến thắng vừa có. Nếu giữ được sự ổn định ở những phút đầu và gây khó khăn cho đối thủ, đội khách hoàn toàn có thể biến trận đấu thành một thử thách thực sự cho đội đầu bảng.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và hai lần gặp nhau gần nhất, Manchester City là đội được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, trận thua ở lượt đấu gần nhất của đội chủ nhà và chiến thắng mới đây của Ipswich khiến cuộc đối đầu này chưa thể xem là một chiều. Đây là trận đấu đáng theo dõi với cả hai bên, một bên muốn củng cố ngôi đầu, bên kia muốn bám sát nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Manchester City · 2 thắng0 hòaIpswich · 0 thắng
19/01/2025
Ipswich
0 - 6
Manchester City
MC
24/08/2024
Manchester City
4 - 1
Ipswich
MC
Manchester City
5 trận gần nhất
BTTTT
6
Trận
6-0-0
T-H-B
16
Ghi (TB 2.7)
5
Thủng lưới
Ipswich
5 trận gần nhất
TBBTB
6
Trận
3-0-3
T-H-B
9
Ghi (TB 1.5)
12
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City6600+1118TTTTT
2Arsenal6501+515TBTTT
3Brighton6411+1313TTTHB
9Liverpool623109BTHTH
10Ipswich6303-39TBTBB
11Newcastle6222-38BTBHT
Tình hình lực lượng
Manchester City
Không có thông tin
Ipswich
J. Taylor (Knee Injury)
J. Taylor (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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