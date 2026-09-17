Manchester City 5-0 Norwich: Manchester City giành chiến thắng Cuộc so tài giữa Manchester City và Norwich tại vòng 1/16 mang tính chất loại trực tiếp căng thẳng, nơi người thắng đi tiếp và kẻ thua ngậm ngùi rời cuộc chơi.

Manchester City 5 - 0 Norwich Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Manchester City tiếp đón Norwich.

13' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 79% - 21% Norwich, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 2.

25' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 75% - 25% Norwich, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2.

29' BÀN THẮNG! Manchester City (1-0) Phút 29': Floyd Samba (Manchester City) lập công (kiến tạo: Allan Andrade Elias). Tỷ số: 1 - 0.

30' Thẻ vàng Phút 30': Kellen Fisher (Norwich) nhận thẻ vàng (Foul).

32' BÀN THẮNG! Manchester City (2-0) Phút 32': Rayan Cherki (Manchester City) lập công (kiến tạo: Ayyoub Bouaddi). Tỷ số: 2 - 0.

37' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 58% - 42% Norwich, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3.

45' Thay người Phút 45' (Manchester City): Ryan McAidoo vào sân thay Rayan Cherki.

45' Thay người Phút 45' (Norwich): Paris Maghoma vào sân thay Papa Amadou Diallo.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! Manchester City (3-0) Phút 48': Allan Andrade Elias (Manchester City) lập công (kiến tạo: Rayan Aït-Nouri). Tỷ số: 3 - 0.

49' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 63% - 37% Norwich, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 3.

54' BÀN THẮNG! Manchester City (4-0) Phút 54': Floyd Samba (Manchester City) lập công (kiến tạo: Rayan Aït-Nouri). Tỷ số: 4 - 0.

61' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 60% - 40% Norwich, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 4.

62' Thay người Phút 62' (Norwich): Anthony Musaba vào sân thay Ante Crnac.

71' Thay người Phút 71' (Manchester City): Kaden Braithwaite vào sân thay Allan Andrade Elias.

71' Thay người Phút 71' (Norwich): Mohamed Toure vào sân thay Anis Ben Slimane.

71' Thay người Phút 71' (Norwich): Ruairi McConville vào sân thay Bruno Alves.

73' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 62% - 38% Norwich, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 1.

85' Thay người Phút 85' (Norwich): Oscar Schwartau vào sân thay Mathias Kvistgaarden.

87' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 60% - 40% Norwich, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 0 - 1.

90' BÀN THẮNG! Manchester City (5-0) Phút 90': Ryan McAidoo (Manchester City) lập công (kiến tạo: Nico O'Reilly). Tỷ số: 5 - 0.

KT Kết thúc: Manchester City 5-0 Norwich Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.

Cập nhật lúc 03:20 18/09/2026

Đội hình chính thức Manchester City Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Maresca Norwich Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Clement 28 G. Rulli 82 R. Lewis 45 A. Khusanov 22 Vitor Nunes 33 O'Reilly 32 A. Bouaddi 8 M. Kovačić 37 Allan 10 R. Cherki 21 R. Aït-Nouri 75 F. Samba 32 D. Grimshaw 35 K. Fisher 6 H. Darling 28 Bruno Alves 13 D. Yongwa 16 Jacob Wright 26 S. Field 17 A. Crnac 20 Ben Slimane 19 P. Diallo 30 Kvistgaarden Dự bị Manchester City 1 G. Donnarumma 6 M. Guéhi 56 R. McAidoo 17 E. Fernández 5 E. Anderson 7 I. Ndiaye 61 Braithwaite 27 Matheus Nunes 42 A. Semenyo Norwich 1 V. Kovačević 25 P. Maghoma 7 P. Mattsson 15 Ruairi McConville 49 A. Musaba 29 O. Schwartau 3 J. Stacey 21 M. Touré 14 B. Chrisene Cập nhật đội hình lúc 01:03 18/09/2026

Manchester City Thống kê Norwich 63% Kiểm soát bóng 37% 14 Dứt điểm 4 6 Trúng đích 0 2 Phạt góc 3 8 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật F. Samba Manchester City 2 bàn Allan Manchester City 1 bàn · 1 kiến tạo R. Cherki Manchester City 1 bàn R. McAidoo Manchester City 1 bàn R. Aït-Nouri Manchester City 2 kiến tạo · điểm 8.6 A. Bouaddi Manchester City 1 kiến tạo · điểm 7.7

Trận so tài giữa Manchester City và Norwich tại vòng 1/16 diễn ra vào lúc 01:30 ngày 18/09/2026 trên sân vận động Etihad Stadium mang ý nghĩa sống còn đối với tham vọng của cả hai câu lạc bộ. Do tính chất phân định thắng bại một lượt ở vòng đấu loại trực tiếp, kịch bản của trận đấu này rất rõ ràng: đội chiến thắng sẽ giành vé đi tiếp, trong khi đội thất bại lập tức phải dừng bước.

Áp lực từ thể thức loại trực tiếp tại Etihad Stadium

Bước vào vòng 1/16, cả Manchester City lẫn Norwich đều không còn cơ hội sửa sai khi thể thức thi đấu không tính điểm số hay thứ hạng. Yếu tố sân nhà Etihad Stadium mang lại điểm tựa tinh thần quan trọng cho Manchester City, song sự nghiệt ngã của vòng đấu loại trực tiếp luôn tiềm ẩn những bất ngờ khó lường.

Trong các trận cầu knock-out, mục tiêu tối thượng là tấm vé đi tiếp. Đội bóng nào kiểm soát tốt thế trận, tận dụng triệt để từng cơ hội và duy trì sự tập trung tối đa suốt thời gian thi đấu sẽ nắm trong tay quyền tự quyết.

Phong độ và ưu thế từ lịch sử đối đầu

Norwich hành quân đến sân của đối thủ với sự hưng phấn đáng kể về mặt tâm lý khi toàn thắng cả 2 trận đấu gần nhất. Chuỗi phong độ tích cực này giúp đại diện áo vàng xanh có thêm sự tự tin để đối diện với thử thách lớn trên sân khách.

Tuy nhiên, Manchester City lại sở hữu ưu thế rõ nét hơn khi nhìn vào bức tranh đối đầu tổng thể. Cụ thể, trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Manchester City đã giành được 3 chiến thắng, có 1 trận hòa và chỉ để Norwich giành chiến thắng 1 lần. Cán cân thành tích này phản ánh bản lĩnh của đại diện thành Manchester mỗi khi đối đầu Norwich.

Toan tính chiến thuật và nhận định thế trận

Với lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội, Manchester City nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu. Khả năng làm chủ nhịp độ và kiểm soát bóng quen thuộc sẽ là chìa khóa để họ tìm kiếm sơ hở trong hệ thống phòng ngự của đối phương.

Ở chiều ngược lại, Norwich với tinh thần hưng phấn từ 2 trận toàn thắng vừa qua nhiều khả năng sẽ chọn cách nhập cuộc thận trọng. Việc thiết lập khối đội hình chặt chẽ để chờ đợi cơ hội phản công nhanh là phương án hợp lý khi phải làm khách tại Etihad Stadium.

Nhìn chung, với chiều sâu chất lượng chuyên môn và điểm tựa sân bãi, Manchester City vẫn nắm lợi thế lớn hơn để hướng tới một kết quả thuận lợi. Dẫu vậy, quyết tâm tạo nên bất ngờ từ Norwich hứa hẹn sẽ biến màn so tài này thành một cuộc đọ sức kịch tính từ đầu đến cuối.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Manchester City · 3 thắng 1 hòa Norwich · 1 thắng Norwich 0 - 4 Manchester City MC Manchester City 5 - 0 Norwich MC Manchester City 5 - 0 Norwich MC Norwich 3 - 2 Manchester City NOR Norwich 0 - 0 Manchester City Hòa

Manchester City 5 trận gần nhất T T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Norwich 5 trận gần nhất B T T B T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới