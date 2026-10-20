Manchester City 5-1 AEK Athens FC: Manchester City giành chiến thắng
Manchester City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục trước cuộc tiếp đón AEK Athens FC trên sân Etihad Stadium lúc 02:00 ngày 21/10/2026. Hai đội cùng có 3 điểm.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Manchester City tiếp đón AEK Athens FC.
- 12'BÀN THẮNG! Manchester City (1-0)
Phút 12': Elliot Anderson (Manchester City) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Manchester City 51% - 49% AEK Athens FC, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.
- 24'Manchester City ép sân
Cầm bóng: Manchester City 67% - 33% AEK Athens FC, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1.
- 34'BÀN THẮNG! Manchester City (2-0)
Phút 34': Phil Foden (Manchester City) lập công (kiến tạo: Rico Lewis). Tỷ số: 2 - 0.
- 36'Manchester City ép sân
Cầm bóng: Manchester City 61% - 39% AEK Athens FC, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 1 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (AEK Athens FC): Aboubakary Koita vào sân thay Răzvan Marin.
- 45'Thay người
Phút 45' (AEK Athens FC): Ambrósini António Cabaça Salvador vào sân thay Barnabás Varga.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Manchester City ép sân
Cầm bóng: Manchester City 64% - 36% AEK Athens FC, dứt điểm 10 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 2.
- 52'BÀN THẮNG! AEK Athens FC (2-1)
Phút 52': Stavros Pilios (AEK Athens FC) lập công (kiến tạo: Ambrósini António Cabaça Salvador). Tỷ số: 2 - 1.
- 57'BÀN THẮNG! Manchester City (3-1)
Phút 57': Rayan Cherki (Manchester City) lập công (kiến tạo: Phil Foden). Tỷ số: 3 - 1.
- 59'Thẻ vàng
Phút 59': Josko Gvardiol (Manchester City) nhận thẻ vàng (Foul).
- 61'Manchester City ép sân
Cầm bóng: Manchester City 62% - 38% AEK Athens FC, dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 6 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 2.
- 62'Thay người
Phút 62' (Manchester City): Ryan McAidoo vào sân thay Floyd Samba.
- 63'Thay người
Phút 63' (AEK Athens FC): Oleksandr Zubkov vào sân thay João Mário.
- 65'BÀN THẮNG! Manchester City (4-1)
Phút 65': Phil Foden (Manchester City) lập công (kiến tạo: Rico Lewis). Tỷ số: 4 - 1.
- 72'Thay người
Phút 72' (Manchester City): Vitor de Oliveira Nunes dos Reis vào sân thay Josko Gvardiol.
- 72'Thay người
Phút 72' (Manchester City): Rayan Aït-Nouri vào sân thay Enzo Fernández.
- 73'Manchester City ép sân
Cầm bóng: Manchester City 60% - 40% AEK Athens FC, dứt điểm 15 - 4 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 8 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 2.
- 76'BÀN THẮNG! Manchester City (5-1)
Phút 76': Phil Foden (Manchester City) lập công (kiến tạo: Ryan McAidoo). Tỷ số: 5 - 1.
- 83'Thay người
Phút 83' (Manchester City): Kaden Braithwaite vào sân thay Rúben Dias.
- 83'Thay người
Phút 83' (AEK Athens FC): Mijat Gaćinović vào sân thay Kervin Arriaga.
- 83'Thay người
Phút 83' (AEK Athens FC): Milan Vitális vào sân thay Luka Jovic.
- 85'Manchester City ép sân
Cầm bóng: Manchester City 62% - 38% AEK Athens FC, dứt điểm 16 - 8 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 8 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 2 - 2.
- KTKết thúc: Manchester City 5-1 AEK Athens FC
Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 1.
Cập nhật lúc 03:51 21/10/2026
Manchester City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ tiếp AEK Athens FC trên sân Etihad Stadium lúc 02:00 ngày 21/10/2026. Đội chủ nhà đứng hạng 17 với 3 điểm, trong khi đối thủ xếp hạng 20 cũng với 3 điểm. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng rất nhỏ, nên mỗi trận đấu đều có thể làm thay đổi thứ tự.
Manchester City giữ nhịp tốt trong chuỗi trận gần đây
Phong độ là điểm sáng của Manchester City. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận và thua 1 trận. Họ cũng đang có mạch thắng ở trận vừa qua, sau một lần thất bại trước đó.
Chuỗi kết quả này cho thấy Manchester City có sự ổn định đáng kể, dù vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng chưa phản ánh đầy đủ. Với đội bóng đang tìm cách tiến sát nhóm dự cúp châu lục, việc duy trì cảm giác chiến thắng ngay trên sân nhà có ý nghĩa quan trọng.
AEK Athens FC đến Etihad Stadium với tinh thần pha trộn
AEK Athens FC có phong độ không kém nhiều. Trong 4 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận và thua 1 trận. Tuy nhiên, thất bại duy nhất lại là trận gần đây nhất, nên họ sẽ muốn lấy lại mạch thắng ngay trong chuyến làm khách này.
Điều đáng chú ý là AEK Athens FC đang xếp hạng 20, thấp hơn Manchester City 3 bậc. Dù vậy, hai đội có cùng 3 điểm, nên thứ hạng của đội khách chưa nói lên khoảng cách thực sự về thành tích.
Cuộc đua thứ hạng khép lại khoảng cách rất mỏng
Việc hai đội cùng có 3 điểm khiến trận đấu mang sắc thái cạnh tranh trực tiếp. Bất kỳ kết quả nào cũng có thể làm thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng, nhất là khi các đội phía trên và phía dưới chưa bị bỏ xa.
Về mặt chiến thuật, Manchester City có lợi thế sân nhà và chuỗi kết quả nghiêng về chiến thắng. Đây là cơ sở để đội chủ nhà chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Ngược lại, AEK Athens FC cũng từng có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước thất bại gần nhất, nên có thể gây khó khăn nếu tìm lại được sự tự tin.
Nhận định
Xét về phong độ gần đây và lợi thế sân nhà, Manchester City được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, với việc hai đội ngang điểm và AEK Athens FC cũng sở hữu chuỗi kết quả tích cực, trận đấu hứa hẹn là cuộc cạnh tranh sát sao. Kết quả tại Etihad Stadium sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của cả hai trong nhóm giữa bảng xếp hạng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)