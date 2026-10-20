Manchester City 5-1 AEK Athens FC: Manchester City giành chiến thắng Manchester City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục trước cuộc tiếp đón AEK Athens FC trên sân Etihad Stadium lúc 02:00 ngày 21/10/2026. Hai đội cùng có 3 điểm.

Manchester City 5 - 1 AEK Athens FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Manchester City tiếp đón AEK Athens FC.

12' BÀN THẮNG! Manchester City (1-0) Phút 12': Elliot Anderson (Manchester City) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Manchester City 51% - 49% AEK Athens FC, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.

24' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 67% - 33% AEK Athens FC, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

34' BÀN THẮNG! Manchester City (2-0) Phút 34': Phil Foden (Manchester City) lập công (kiến tạo: Rico Lewis). Tỷ số: 2 - 0.

36' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 61% - 39% AEK Athens FC, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (AEK Athens FC): Aboubakary Koita vào sân thay Răzvan Marin.

45' Thay người Phút 45' (AEK Athens FC): Ambrósini António Cabaça Salvador vào sân thay Barnabás Varga.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 64% - 36% AEK Athens FC, dứt điểm 10 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 2.

52' BÀN THẮNG! AEK Athens FC (2-1) Phút 52': Stavros Pilios (AEK Athens FC) lập công (kiến tạo: Ambrósini António Cabaça Salvador). Tỷ số: 2 - 1.

57' BÀN THẮNG! Manchester City (3-1) Phút 57': Rayan Cherki (Manchester City) lập công (kiến tạo: Phil Foden). Tỷ số: 3 - 1.

59' Thẻ vàng Phút 59': Josko Gvardiol (Manchester City) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 62% - 38% AEK Athens FC, dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 6 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 2.

62' Thay người Phút 62' (Manchester City): Ryan McAidoo vào sân thay Floyd Samba.

63' Thay người Phút 63' (AEK Athens FC): Oleksandr Zubkov vào sân thay João Mário.

65' BÀN THẮNG! Manchester City (4-1) Phút 65': Phil Foden (Manchester City) lập công (kiến tạo: Rico Lewis). Tỷ số: 4 - 1.

72' Thay người Phút 72' (Manchester City): Vitor de Oliveira Nunes dos Reis vào sân thay Josko Gvardiol.

72' Thay người Phút 72' (Manchester City): Rayan Aït-Nouri vào sân thay Enzo Fernández.

73' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 60% - 40% AEK Athens FC, dứt điểm 15 - 4 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 8 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 2.

76' BÀN THẮNG! Manchester City (5-1) Phút 76': Phil Foden (Manchester City) lập công (kiến tạo: Ryan McAidoo). Tỷ số: 5 - 1.

83' Thay người Phút 83' (Manchester City): Kaden Braithwaite vào sân thay Rúben Dias.

83' Thay người Phút 83' (AEK Athens FC): Mijat Gaćinović vào sân thay Kervin Arriaga.

83' Thay người Phút 83' (AEK Athens FC): Milan Vitális vào sân thay Luka Jovic.

85' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester City 62% - 38% AEK Athens FC, dứt điểm 16 - 8 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 8 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 2 - 2.

KT Kết thúc: Manchester City 5-1 AEK Athens FC Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 1.

Cập nhật lúc 03:51 21/10/2026

Đội hình chính thức Manchester City Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Maresca AEK Athens FC Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Nikolić 1 G. Donnarumma 82 R. Lewis 3 Rúben Dias 45 A. Khusanov 24 J. Gvardiol 5 E. Anderson 17 E. Fernández 37 Allan 10 R. Cherki 47 P. Foden 75 F. Samba 91 A. Brignoli 12 L. Rota 2 H. Moukoudi 44 Filipe Relvas 3 S. Pilios 14 L. Majer 16 K. Arriaga 18 R. Marin 23 João Mário 19 B. Varga 9 L. Jović Dự bị Manchester City 28 G. Rulli 7 I. Ndiaye 22 Vitor Nunes 21 R. Aït-Nouri 13 M. Bettinelli 32 A. Bouaddi 61 Braithwaite 9 E. Haaland 11 J. Doku AEK Athens FC 10 O. Zubkov 90 Zini 27 M. Vitális 21 D. Vida 22 Lykogiannis 11 A. Koita 6 K. Kairinen 8 M. Gaćinović 41 Marios Balamotis Cập nhật đội hình lúc 01:32 21/10/2026

Manchester City Thống kê AEK Athens FC 64% Kiểm soát bóng 36% 17 Dứt điểm 11 7 Trúng đích 3 8 Phạt góc 3 6 Phạm lỗi 10 0 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật P. Foden Manchester City 3 bàn · 1 kiến tạo E. Anderson Manchester City 1 bàn R. Cherki Manchester City 1 bàn S. Pilios AEK Athens FC 1 bàn R. Lewis Manchester City 2 kiến tạo · điểm 8.58 Zini AEK Athens FC 1 kiến tạo · điểm 6.95

Manchester City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ tiếp AEK Athens FC trên sân Etihad Stadium lúc 02:00 ngày 21/10/2026. Đội chủ nhà đứng hạng 17 với 3 điểm, trong khi đối thủ xếp hạng 20 cũng với 3 điểm. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng rất nhỏ, nên mỗi trận đấu đều có thể làm thay đổi thứ tự.

Manchester City giữ nhịp tốt trong chuỗi trận gần đây

Phong độ là điểm sáng của Manchester City. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận và thua 1 trận. Họ cũng đang có mạch thắng ở trận vừa qua, sau một lần thất bại trước đó.

Chuỗi kết quả này cho thấy Manchester City có sự ổn định đáng kể, dù vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng chưa phản ánh đầy đủ. Với đội bóng đang tìm cách tiến sát nhóm dự cúp châu lục, việc duy trì cảm giác chiến thắng ngay trên sân nhà có ý nghĩa quan trọng.

AEK Athens FC đến Etihad Stadium với tinh thần pha trộn

AEK Athens FC có phong độ không kém nhiều. Trong 4 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận và thua 1 trận. Tuy nhiên, thất bại duy nhất lại là trận gần đây nhất, nên họ sẽ muốn lấy lại mạch thắng ngay trong chuyến làm khách này.

Điều đáng chú ý là AEK Athens FC đang xếp hạng 20, thấp hơn Manchester City 3 bậc. Dù vậy, hai đội có cùng 3 điểm, nên thứ hạng của đội khách chưa nói lên khoảng cách thực sự về thành tích.

Cuộc đua thứ hạng khép lại khoảng cách rất mỏng

Việc hai đội cùng có 3 điểm khiến trận đấu mang sắc thái cạnh tranh trực tiếp. Bất kỳ kết quả nào cũng có thể làm thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng, nhất là khi các đội phía trên và phía dưới chưa bị bỏ xa.

Về mặt chiến thuật, Manchester City có lợi thế sân nhà và chuỗi kết quả nghiêng về chiến thắng. Đây là cơ sở để đội chủ nhà chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Ngược lại, AEK Athens FC cũng từng có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước thất bại gần nhất, nên có thể gây khó khăn nếu tìm lại được sự tự tin.

Nhận định

Xét về phong độ gần đây và lợi thế sân nhà, Manchester City được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, với việc hai đội ngang điểm và AEK Athens FC cũng sở hữu chuỗi kết quả tích cực, trận đấu hứa hẹn là cuộc cạnh tranh sát sao. Kết quả tại Etihad Stadium sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của cả hai trong nhóm giữa bảng xếp hạng.

Manchester City 5 trận gần nhất T B T T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 4 Thủng lưới AEK Athens FC 5 trận gần nhất B T T T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Barcelona 2 2 0 0 +7 6 T T 3 Aston Villa 2 2 0 0 +7 6 T T … 8 Real Madrid 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Real Betis 2 2 0 0 +2 6 T T … 16 Club Brugge KV 2 1 0 1 0 3 T B 17 Manchester City 2 1 0 1 0 3 B T 18 Borussia Dortmund 2 1 0 1 0 3 B T 19 Lens 2 1 0 1 -1 3 B T 20 AEK Athens FC 2 1 0 1 -1 3 B T 21 RB Leipzig 2 1 0 1 -2 3 T B … 24 Bodo/Glimt 2 1 0 1 -4 3 T B 25 AS Roma 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại