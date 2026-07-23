Manchester City chốt tương lai Khusanov và Jeremy Doku đến năm 2031 Sau Phil Foden, Manchester City tiếp tục thực hiện chiến lược trẻ hóa dài hạn khi thuyết phục thành công Abdukodir Khusanov và Jeremy Doku gia hạn hợp đồng đến năm 2031.

Manchester City đang tiến những bước vững chắc trong kế hoạch duy trì sự thống trị tại giải đấu bằng việc cam kết tương lai lâu dài với các trụ cột trẻ. Theo báo cáo từ The Athletic, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh chuẩn bị hoàn tất thủ tục gia hạn hợp đồng với trung vệ Abdukodir Khusanov và cầu thủ chạy cánh Jeremy Doku đến mùa hè năm 2031.

Sự thăng tiến thần tốc của Abdukodir Khusanov

Quyết định gia hạn với Khusanov được xem là động thái gây ấn tượng mạnh mẽ của ban lãnh đạo Man City. Chỉ mới cập bến sân Etihad từ câu lạc bộ Lens vào tháng 1/2025, tuyển thủ người Uzbekistan đã nhanh chóng chứng minh giá trị, vượt qua mọi kỳ vọng để trở thành một mắt xích không thể thiếu trong hệ thống phòng ngự của đội bóng.

Abdukodir Khusanov nhanh chóng trở thành trụ cột hàng thủ của Manchester City chỉ sau thời gian ngắn gia nhập. Ảnh: Getty Images

Dù hợp đồng hiện tại vẫn còn hiệu lực đến năm 2029, "The Citizens" vẫn chủ động đưa ra một bản giao kèo mới với mức đãi ngộ hấp dẫn hơn. Đây không chỉ là sự tưởng thưởng cho phong độ ổn định của Khusanov mà còn là cách Man City bảo vệ tài sản của mình trước sự quan tâm từ các đội bóng lớn khác tại châu Âu.

Jeremy Doku và cam kết tuyệt đối với nửa xanh thành Manchester

Bên cạnh Khusanov, Jeremy Doku cũng sẵn sàng cam kết tương lai lâu dài tại Etihad. Ở mùa giải vừa qua, ngôi sao người Bỉ đã bùng nổ mạnh mẽ khi đóng góp trực tiếp vào 22 bàn thắng, bao gồm 8 pha lập công và 14 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Khả năng rê dắt lắt léo và tạo đột biến của Doku đã trở thành vũ khí lợi hại trong tay ban huấn luyện.

Đáng chú ý, tinh thần chuyên nghiệp của Doku được đánh giá rất cao khi anh chủ động yêu cầu người đại diện hoàn tất các điều khoản hợp đồng ngay trong lúc đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia tham dự chiến dịch World Cup 2026. Điều này cho thấy sự gắn kết mật thiết và khao khát cống hiến của cầu thủ này dành cho câu lạc bộ.

Chiến lược xây dựng nền móng bền vững

Động thái gia hạn với bộ đôi Khusanov và Doku diễn ra ngay sau khi Phil Foden cũng vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm vào hôm thứ Tư vừa qua. Việc liên tục giữ chân các tài năng trẻ bằng những bản hợp đồng dài hạn đến năm 2031 cho thấy tầm nhìn chiến lược của Manchester City trong việc duy trì bộ khung đội hình chất lượng cho nhiều năm tới.

Cầu thủ Vị trí Thời hạn hợp đồng mới Thống kê ấn tượng Abdukodir Khusanov Trung vệ Năm 2031 Trụ cột hàng thủ sau 6 tháng gia nhập Jeremy Doku Tiền đạo cánh Năm 2031 8 bàn thắng, 14 kiến tạo (mùa trước) Phil Foden Tiền vệ +4 năm Biểu tượng mới của câu lạc bộ

Với việc bảo đảm tương lai của những ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp, Manchester City tiếp tục khẳng định vị thế của một đội bóng không chỉ giàu tham vọng mà còn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các giai đoạn chuyển giao lực lượng.