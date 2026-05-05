Manchester City đánh rơi điểm số trước Everton sau 13 phút sụp đổ kinh hoàng tại Merseyside

Văn Thể05/05/2026 08:31

Trận hòa 3-3 kịch tính trên sân Hill Dickinson khiến thầy trò Pep Guardiola mất ưu thế trong cuộc đua vô địch với Arsenal sau những sai lầm liên tiếp của hàng phòng ngự.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh vừa chứng kiến một bước ngoặt đầy bất ngờ khi Manchester City đánh rơi 2 điểm quý giá trong trận hòa 3-3 đầy kịch tính trước Everton. Trận đấu tại sân vận động Hill Dickinson không chỉ là màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở mà còn bộc lộ những lỗ hổng chí mạng trong hệ thống phòng ngự của nhà đương kim vô địch, đặc biệt là trong quãng thời gian 13 phút thảm họa ở hiệp hai.

13 phút thảm họa và sai lầm của Marc Guehi

Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và vươn lên dẫn trước nhờ siêu phẩm của Jeremy Doku trong hiệp một, Manchester City đã bất ngờ sụp đổ chỉ trong thời gian ngắn. Sự hỗn loạn bắt đầu từ phút 68 khi trung vệ Marc Guehi mắc sai lầm không tưởng. Trong một tình huống không quá nguy hiểm, đường chuyền về bất cẩn của Guehi đã tạo điều kiện cho Thierno Barry thoát xuống hạ gục thủ thành Gianluigi Donnarumma, gỡ hòa 1-1.

Cú sốc tâm lý khiến hàng thủ áo xanh mất phương hướng. Chỉ 5 phút sau, từ quả phạt góc của James Garner, Jake O’Brien bật cao đánh đầu tung lưới Man City, đưa Everton vượt lên dẫn trước 2-1. Đỉnh điểm của cơn ác mộng đến vào phút 81 khi Thierno Barry hoàn tất cú đúp sau pha đệm bóng cận thành từ cú sút đập chân Abdukodir Khusanov của Merlin Rohl. Chỉ trong vòng 13 phút, từ vị thế dẫn bàn, đoàn quân của Pep Guardiola đã để thủng lưới liên tiếp 3 bàn thua chóng vánh.

Nỗ lực muộn màng của Erling Haaland và Jeremy Doku

Trong tình cảnh ngặt nghèo, bản năng của các ngôi sao đã giúp Manchester City tránh khỏi một thất bại ê chề. Phút 83, Erling Haaland nhen nhóm hy vọng với pha dứt điểm lạnh lùng sau đường kiến tạo của Mateo Kovacic. Sức ép nghẹt thở được đội khách duy trì cho đến những giây cuối cùng của trận đấu.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút bù giờ thứ 7 (90+7'). Jeremy Doku một lần nữa sắm vai người hùng với pha xử lý đẳng cấp và dứt điểm hiểm hóc vào góc cao, ấn định tỷ số hòa 3-3. Dù giành lại 1 điểm trong gang tấc, nhưng bầu không khí trầm lắng bao trùm khu vực kỹ thuật của Man City cho thấy đây là một kết quả không khác gì một trận thua.

Thống kê chuyên sâu và tác động đến cuộc đua vô địch

Các chỉ số thống kê sau trận cho thấy sự áp đảo của Man City với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội, nhưng hiệu quả phòng ngự lại là con số không tròn trĩnh. Việc để Everton – một đối thủ bị đánh giá thấp hơn – ghi tới 3 bàn từ những sai lầm cá nhân là lời cảnh báo nghiêm trọng cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của Pep Guardiola.

Thông sốEvertonMan City
Tỷ số33
Bàn thắng nổi bậtThierno Barry (68', 81')Jeremy Doku (Hiệp 1, 90+7')
Số phút sụp đổ-13 phút (68'-81')

Với việc đánh rơi 2 điểm tại Merseyside, Man City đã trực tiếp trao lợi thế lớn cho Arsenal trong cuộc đua song mã. Những tổn thương về mặt tâm lý và sự lỏng lẻo của các nhân tố như Marc Guehi hay Abdukodir Khusanov cần phải được chấn chỉnh ngay lập tức nếu đội bóng nửa xanh thành Manchester không muốn thấy chiếc cúp vô địch rời xa tầm tay trong những vòng đấu cuối cùng.

