Manchester City đè bẹp Crystal Palace 3-0: Khi Phil Foden là linh hồn lối chơi Thắng lợi 3-0 trước Crystal Palace không chỉ giúp Manchester City áp sát ngôi đầu mà còn khẳng định nghệ thuật xoay tua nhân sự thượng thặng của Pep Guardiola.

Trong bối cảnh cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, Manchester City đã gửi đi một thông điệp đanh thép tới Arsenal bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước Crystal Palace tại Etihad. Dù Pep Guardiola thực hiện hàng loạt sự thay đổi trong đội hình xuất phát, "The Citizens" vẫn dễ dàng bỏ túi 3 điểm nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân và một hệ thống vận hành hoàn hảo.

Phil Foden - Nhạc trưởng trong ngày thiếu vắng Erling Haaland

Lý do quan trọng nhất dẫn đến chiến thắng thuyết phục này chính là màn trình diễn đạt điểm 10 của Phil Foden. Trong một ngày chân sút chủ lực Erling Haaland ngồi dự bị, ngôi sao mang áo số 47 đã đảm nhận hoàn toàn vai trò linh hồn trong lối chơi của Manchester City.

Foden không chỉ đóng góp 2 kiến tạo ngay trong hiệp một mà còn xác lập kỷ lục tạo ra tới 5 cơ hội ghi bàn chỉ trong 45 phút đầu tiên. Nhãn quan chiến thuật sắc bén và những đường chuyền dọn cỗ cho Antoine Semenyo và Omar Marmoush đã giúp Manchester City nhanh chóng phá vỡ thế bế tắc của trận đấu.

Sự hiệu quả tối đa từ những nhân tố xoay tua

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của trận đấu là sự tỏa sáng của các cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị hoặc mới gia nhập. Việc Pep Guardiola thay đổi tới 6 vị trí so với trận trước không hề làm suy giảm sức mạnh của đội bóng. Semenyo và Marmoush đã thay thế hoàn hảo vai trò ghi bàn, trong khi Savinho cuối cùng cũng chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài sau 34 trận.

Khả năng tận dụng cơ hội của đội chủ nhà cực kỳ ấn tượng khi "The Citizens" ghi tới 3 bàn thắng chỉ với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1.56. Ngược lại, Crystal Palace hoàn toàn bế tắc trước những pha đập nhả ở tốc độ cao của Manchester City. Thống kê chỉ ra rằng đội khách chỉ có duy nhất 1 cú sút trúng đích trong suốt cả trận với chỉ số xG vỏn vẹn 0.68.

Chiều sâu đội hình và toan tính của Pep Guardiola

Chiến thắng tại Etihad còn là minh chứng cho chiều sâu đội hình đáng nể của Manchester City. Pep Guardiola đã tính toán kỹ khi xoay tua nhân sự để chuẩn bị cho trận chung kết FA Cup sắp tới nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh tại Ngoại hạng Anh.

Ngay cả khi thực hiện thay đổi người, những nhân tố dự bị như Rayan Cherki cũng lập tức để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho bàn thắng ấn định tỷ số. Manchester City không cần tung hết sức trong hiệp hai nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ thắng được dự báo lên tới 96.2%. Kết quả này giúp nhà đương kim vô địch duy trì áp lực cực lớn lên ngôi đầu bảng.