Manchester City đối mặt bài toán tuyến giữa khi vắng Rodri trước thềm đại chiến Everton Vắng tiền vệ trụ cột Rodri vì chấn thương, Pep Guardiola buộc phải tìm phương án thay thế để bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Manchester City đang đứng trước một thử thách lớn về nhân sự khi tiền vệ trụ cột Rodri gần như chắc chắn vắng mặt trong chuyến làm khách tới sân của Everton. Đây là một tổn thất nghiêm trọng đối với đoàn quân của Pep Guardiola trong bối cảnh cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất.

Tầm ảnh hưởng của "nhạc trưởng" Rodri

Tuyển thủ Tây Ban Nha được ví như nhịp đập và hệ thống định vị trong lối chơi của Manchester City. Chấn thương bắp chân gặp phải ở những phút cuối trận thắng kịch tính trước Arsenal cách đây hơn hai tuần đã để lại một khoảng trống mênh mông nơi tuyến giữa. Dù "The Citizens" đã vượt qua Burnley và Southampton mà không có sự phục vụ của anh, nhưng đối đầu với một Everton đầy khó chịu trên sân khách là thử thách hoàn toàn khác.

Áp lực tâm lý hiện đang đè nặng lên thầy trò Pep Guardiola khi Arsenal đang tạm dẫn đầu với khoảng cách sáu điểm. Dù vẫn còn hai trận chưa đấu, Manchester City không còn đường lùi và buộc phải giành trọn ba điểm tại sân vận động Hill Dickinson để duy trì hy vọng bảo vệ ngôi vương.

Các phương án chiến thuật của Pep Guardiola

Sự vắng mặt của Rodri trong các buổi tập gần đây đã dấy lên những nghi ngại thực sự về khả năng ra sân của ngôi sao mang áo số 16. Guardiola, một huấn luyện viên luôn đề cao sự an toàn cho các học trò, hiểu rằng việc mạo hiểm sử dụng quân bài chiến lược này khi chưa đạt 100% thể lực có thể gây hệ lụy dài hạn cho cả chiến dịch.

May mắn thay, Manchester City vẫn sở hữu đội hình có chiều sâu đáng nể. Nếu Rodri không thể ra sân, Bernardo Silva là ứng cử viên hàng đầu để duy trì khả năng cầm nhịp. Bên cạnh đó, sức trẻ của Nico Gonzalez - người vừa tỏa sáng với bàn thắng quyết định tại bán kết FA Cup - mang đến sự đột biến cần thiết. Kinh nghiệm và sự điềm tĩnh của Mateo Kovacic sau khi bình phục chấn thương cũng là phương án khả dĩ để gia cố chất thép cho khu trung tuyến.

Trận đấu với Everton không chỉ là cuộc chiến giành 3 điểm mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh của "The Citizens". Manchester City cần chứng minh rằng ngay cả khi "trái tim" Rodri không thể đập, cỗ máy của Pep Guardiola vẫn đủ sức vận hành trơn tru để vượt qua mọi trở ngại trên con đường chinh phục danh hiệu.