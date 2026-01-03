Manchester City hạ Leeds 1-0: Lời khẳng định đanh thép khi thiếu vắng Erling Haaland Bàn thắng duy nhất của Antoine Semenyo giúp Manchester City áp sát ngôi đầu của Arsenal, đồng thời đập tan hoài nghi về việc đội bóng quá phụ thuộc vào Erling Haaland.

Manchester City vừa gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới phần còn lại của Ngoại hạng Anh sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leeds United. Tại "chảo lửa" Elland Road, đoàn quân của Pep Guardiola không chỉ giành 3 điểm để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm, mà còn chứng minh họ vẫn cực kỳ nguy hiểm ngay cả khi không có sự phục vụ của "vũ khí hạt nhân" Erling Haaland.

Phá bỏ cái mác "đội bóng một người"

Lần đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này, Erling Haaland vắng mặt trong đội hình xuất phát do một chấn thương nhẹ trong buổi tập. Trước đó, tiền đạo người Na Uy đã ra sân trong mọi trận đấu, dẫn đầu danh sách ghi bàn và trở thành tâm điểm trong mọi phương án tấn công của The Citizens. Nhiều chuyên gia đã đặt câu hỏi liệu Man City sẽ vận hành ra sao khi thiếu đi một trung phong có khả năng càn lướt và dứt điểm thượng thặng.

Pep Guardiola đã trả lời bằng một sự điều chỉnh chiến thuật đầy bất ngờ. Thay vì sử dụng một số 9 ảo thuần túy, ông triển khai sơ đồ 4-2-2-2 lạ lẫm với Antoine Semenyo và Rayan Cherki chơi cao nhất nhưng thường xuyên dạt biên rộng. Cách vận hành này không có một điểm đến cố định trong vòng cấm, khiến hệ thống phòng ngự của Leeds United hoàn toàn mất phương hướng trong việc kèm người.

Man City giành 3 điểm quan trọng trước Leeds.

Sự kiên nhẫn của Man City cuối cùng đã được đền đáp ở phút bù giờ của hiệp một. Từ một pha chuyển hướng tấn công mẫu mực do Rodri khởi xướng, Rayan Ait-Nouri phối hợp cùng Cherki xé toang hành lang cánh trái. Một đường căng ngang dọn cỗ sau đó đã giúp Antoine Semenyo đệm bóng cận thành chính xác, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đây là pha lập công thứ 14 của tân binh tháng Giêng, minh chứng cho con mắt nhìn người tinh tường của Pep Guardiola trong kỳ chuyển nhượng vừa qua.

96 phút nghẹt thở tại Elland Road

Trận đấu không hề dễ dàng cho nhà đương kim vô địch khi Leeds United của HLV Daniel Farke đã nhập cuộc với tinh thần không còn gì để mất. Đội chủ nhà liên tục thực hiện những tình huống pressing tầm cao đầy quyết liệt, khiến những chốt chặn tin cậy như Marc Guéhi hay Rodri gặp rất nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng suốt 30 phút đầu trận.

Pep giúp Man City chơi tốt dù không có Haaland.

Càng về cuối trận, kịch tính càng được đẩy lên cao trào. Bầu không khí tại Elland Road trở nên thù địch với những lời lẽ thô tục hướng về phía băng ghế chỉ đạo của đội khách. Tuy nhiên, bản lĩnh của Man City đã được thể hiện đúng lúc. Trong khi các cầu thủ trên sân nỗ lực bảo toàn tỷ số, thì ở ngoài đường biên, HLV Daniel Farke của Leeds đã phải nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng dữ dội với trọng tài về thời gian bù giờ.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc các cầu thủ Man City gục xuống sân vì kiệt sức sau 96 phút tra tấn thể lực. Đáp trả lại những áp lực từ khán đài, Pep Guardiola đã có hành động đầy khiêu khích khi gửi những nụ hôn gió về phía CĐV chủ nhà, một hình ảnh cho thấy sự giải tỏa áp lực cực lớn của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Bước ngoặt trong cuộc đua vô địch

Chiến thắng này mang ý nghĩa sống còn đối với Manchester City trong bối cảnh cuộc đua vô địch đang đi vào giai đoạn khốc liệt nhất. Việc toàn thắng trong tháng 2 giúp họ duy trì áp lực cực lớn lên Mikel Arteta và các học trò tại Arsenal. Đáng chú ý, Man City đã vượt qua được bài test khắc nghiệt tại West Yorkshire - nơi mà những ông lớn như Chelsea, Liverpool và Man Utd đều từng phải nếm trái đắng mùa này.

Thống kê cho thấy Man City đã trưởng thành hơn rất nhiều so với chính họ một năm trước. Cùng thời điểm này năm ngoái, việc thiếu vắng Haaland từng khiến họ trả giá đắt trong các trận đại chiến. Giờ đây, với sự đa dạng trong cách tiếp cận trận đấu và sự tỏa sáng của các tân binh như Semenyo, Man City đang cho thấy họ có đủ chiều sâu đội hình để bảo vệ ngôi vương, dù có hay không có bất kỳ ngôi sao nào trên sân.