Manchester City hòa West Ham 1-1: Khoảng cách 9 điểm và vận mệnh gọi tên Arsenal Trận hòa bạc nhược trước West Ham khiến Manchester City bị Arsenal bỏ xa 9 điểm trên bảng xếp hạng. Sai lầm của Donnarumma và sự bế tắc của hàng công đang đẩy 'The Citizens' vào cuộc khủng hoảng.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại sân vận động London, một hình ảnh đầy ám ảnh hiện ra: các cầu thủ Manchester City đổ gục, nằm dài trên thảm cỏ trong nỗi đau tột cùng. Trận hòa trước West Ham không chỉ là một kết quả thất vọng đơn thuần, mà còn là cú đấm trực diện vào tham vọng bảo vệ ngôi vương của thầy trò Pep Guardiola.

Khoảng cách 9 điểm và 'món quà' từ người cũ Arsenal

Hiện tại, khoảng cách 9 điểm với Arsenal đang trở thành một ngọn núi cao vời vợi. Điều trớ trêu nhất trong đêm tháng Ba lạnh giá này là vận mệnh của cuộc đua vô địch lại được định đoạt bởi những người liên quan đến Arsenal, dù đội bóng Bắc London không hề ra sân vào giờ đó.

Manchester City bị West Ham cầm chân đáng tiếc.

Chỉ vài giờ sau khi tài năng trẻ Max Dowman đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh trong màu áo 'Pháo thủ', thì tại London, Konstantinos Mavropanos – một người cũ của Arsenal – đã trực tiếp gieo sầu cho nửa xanh thành Manchester. Cú đánh đầu dũng mãnh của trung vệ người Hy Lạp không khác gì một món quà vô giá gửi đến Emirates, khiến niềm tin về chức vô địch của Man City rạn nứt nghiêm trọng.

Sai lầm hệ thống và sự bất lực của Erling Haaland

Trận đấu này là một lát cắt phản ánh rõ nét những lỗ hổng mà Manchester City đang đối mặt. Dù kiểm soát bóng vượt trội và liên tục vây hãm khung thành, đội khách lại đánh mất tất cả bởi những sai lầm cá nhân và sự thiếu liên kết trong hệ thống mới.

Thủ thành Gianluigi Donnarumma đã có pha phán đoán sai điểm rơi từ quả phạt góc, biếu không cho đối thủ bàn gỡ hòa. Trong khi đó, ở mặt trận tấn công, một Erling Haaland lừng lững thường ngày bỗng trở nên lạc nhịp trước bức tường phòng ngự dày đặc mà huấn luyện viên Nuno Santo giăng ra. Sự biến đổi quá lớn về nhân sự so với đầu mùa đang khiến lối chơi của 'The Citizens' mất đi sự thanh thoát vốn có.

Cơn ác mộng trong những phút bù giờ

Hiệp hai chứng kiến màn tra tấn thể lực và tâm lý khủng khiếp dành cho đội khách. Những quân bài tẩy như Phil Foden, Jeremy Doku hay Rayan Cherki lần lượt được tung vào sân nhưng vận may đã hoàn toàn quay lưng. Bóng hết chạm xà ngang lại bị các hậu vệ West Ham lăn xả cản phá ngay trên vạch vôi.

Đỉnh điểm của sự thất vọng là pha dứt điểm vọt xà ở cự ly gần của Marc Guehi trong những giây cuối cùng. Đó là khoảnh khắc đánh dấu sự bất lực của một đế chế đang có dấu hiệu suy tàn. Nhìn cái cách các cầu thủ áo xanh đổ gục xuống sân, người ta cảm nhận được một sự chuyển giao về mặt tinh thần đang diễn ra mạnh mẽ.

Vận mệnh vô địch dường như đã chọn Arsenal.

Cuộc đối đầu trực tiếp tại Etihad vào tháng tới có lẽ là hy vọng cuối cùng để Manchester City lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, với phong độ và tâm lý hiện tại, Arsenal của Mikel Arteta đang cho thấy họ xứng đáng hơn bất cứ ai để chạm tay vào chiếc cúp bạc Premier League mùa này.