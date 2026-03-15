Manchester City hụt hơi trong cuộc đua vô địch sau trận hòa 1-1 trước West Ham Dù áp đảo với 24 cú sút và kiểm soát bóng 70%, Manchester City vẫn bị West Ham cầm chân, qua đó bị Arsenal nới rộng khoảng cách lên thành 9 điểm trên bảng xếp hạng.

Trận hòa 1-1 trước West Ham tại vòng 30 Ngoại hạng Anh không chỉ là một kết quả bất ngờ, mà còn là một đòn giáng mạnh vào tham vọng bảo vệ ngôi vương của Manchester City. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận tại London, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đã phải ra về với chỉ 1 điểm, khiến hy vọng bám đuổi đội đầu bảng Arsenal trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Sự áp đảo vô nghĩa và hàng công thiếu sắc bén

Những con số thống kê sau trận đấu phản ánh một sự tương phản kinh ngạc. Manchester City tung ra tới 24 cú sút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.06, trong khi West Ham cả trận chỉ có duy nhất 1 cú sút (xG 0.54). Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng lại thuộc về đội bóng của huấn luyện viên Nuno Santo.

Hàng công của "The Citizens", dẫn đầu bởi Erling Haaland, đã có một ngày thi đấu dưới sức. Tiền đạo người Na Uy thường xuyên bị cô lập giữa hệ thống phòng ngự dày đặc và bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn ở phút 70 cũng như 90+2. Đáng chú ý nhất là pha hỏng ăn khó tin của trung vệ Marc Guehi ở phút 90+5, khi cú dứt điểm trong vòng cấm 6 mét lại đưa bóng vọt xà, tóm gọn sự vô duyên của đội khách.

Sai lầm tai hại của Gianluigi Donnarumma

Trong bối cảnh Manchester City cần sự tập trung tuyệt đối để bảo vệ lợi thế sau bàn mở tỷ số của Bernardo Silva, sai lầm cá nhân đã xuất hiện. Phút 35, từ quả phạt góc của Jarrod Bowen, thủ thành Gianluigi Donnarumma đã có pha băng ra thiếu quyết đoán và đấm bóng hụt.

Sai lầm này trực tiếp tạo điều kiện cho Konstantinos Mavropanos đánh đầu vào lưới trống, gỡ hòa cho West Ham. Từng được Pep Guardiola ca ngợi hết lời, nhưng những sai số gần đây của Donnarumma đang khiến Manchester City gặp khó khăn trên nhiều mặt trận, từ Champions League đến Ngoại hạng Anh.

Bức tường thép của Nuno Santo

Chiến thuật phòng ngự kỷ luật của West Ham đóng vai trò then chốt trong việc giữ lại 1 điểm. Huấn luyện viên Nuno Santo đã bố trí sơ đồ 3 trung vệ cực kỳ chặt chẽ, với Mavropanos là ngôi sao sáng nhất. Không chỉ ghi bàn gỡ hòa, trung vệ này còn có pha dùng mặt cản phá cú sút cận thành của Haaland ở những phút bù giờ, biểu hiện cho tinh thần chiến đấu quả cảm của "The Hammers".

Bên cạnh đó, thủ thành Mads Hermansen cũng có một ngày thi đấu xuất thần. Anh thực hiện hàng loạt pha cứu thua quyết định trước các pha dứt điểm của Cherki hay Reijnders, giúp West Ham đứng vững dưới sức ép nghẹt thở từ đối thủ vốn sở hữu tới 70% thời lượng kiểm soát bóng. Trận hòa này khiến khoảng cách giữa Manchester City và Arsenal bị nới rộng lên thành 9 điểm, một thử thách cực đại cho bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trong phần còn lại của mùa giải.