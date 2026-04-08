Manchester City nhắm Iliman Ndiaye: Quân bài chiến thuật hoàn hảo cho Enzo Maresca Với 6 bàn thắng và 3 kiến tạo mùa 2025/2026, Iliman Ndiaye trở thành mục tiêu của Manchester City nhờ lối chơi đa năng và khả năng đột phá ấn tượng.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang diễn ra vô cùng sôi động, Manchester City đã đưa Iliman Ndiaye vào tầm ngắm như một giải pháp gia tăng sức mạnh hàng công. Ngôi sao thuộc biên chế Everton và tuyển Senegal nổi lên như một phương án chất lượng nhờ sự toàn diện trong kỹ năng và kinh nghiệm thi đấu tại Anh.

Sức hút từ bộ thông số và phẩm chất kỹ thuật

Ở mùa giải 2025/2026, Iliman Ndiaye đã đóng góp 6 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo sau 34 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Everton. Dù số lượng bàn thắng chưa thực sự bùng nổ, giá trị của ngôi sao 26 tuổi lại nằm ở khả năng tác động mạnh mẽ lên cấu trúc lối chơi chung.

Điểm tựa lớn nhất trong phong cách thi đấu của Ndiaye là kỹ thuật cá nhân biến ảo cùng khả năng rê bóng dũng mãnh từ hành lang cánh phải. Cầu thủ người Senegal sở hữu nhãn quan chiến thuật sắc bén để mở ra không gian cho các đồng đội, đồng thời luôn sẵn sàng tạo đột biến bằng những cú sút xa giàu lực.

Iliman Ndiaye gây ấn tượng trong màu áo Everton và tuyển Senegal. Ảnh: Getty Images

Mảnh ghép đa năng trong sơ đồ của Enzo Maresca

Bên cạnh kỹ thuật cá nhân, sự đa năng chính là yếu tố quan trọng thu hút sự chú ý từ HLV Enzo Maresca. Ndiaye không chỉ vận hành tốt ở vị trí tiền vệ cánh phải sở trường mà còn có thể linh hoạt di chuyển sang cánh trái hoặc đảm nhận vai trò tiền đạo ảo khi hệ thống yêu cầu.

Với một chiến lược gia ưa thích kiểm soát bóng và đa dạng hóa phương án tấn công như Enzo Maresca, sự xuất hiện của tuyển thủ Senegal sẽ mang đến chiều sâu chất lượng. Việc từng chinh chiến tại Ngoại hạng Anh và góp mặt tại World Cup 2026 giúp chân sút sinh năm 2000 sở hữu nền tảng thể lực cùng bản lĩnh cần thiết để nhanh chóng hòa nhập tại sân Etihad.

Iliman Ndiaye có thể mang đến nhiều điều cho Manchester City. Ảnh: Getty Images

Thách thức trên bàn đàm phán và bài toán đầu tư

Rào cản lớn nhất đối với Manchester City trong thương vụ này nằm ở mức phí chuyển nhượng. Hợp đồng hiện tại của Ndiaye tại sân vận động Hill Dickinson có thời hạn kéo dài đến mùa hè năm 2029, giúp Everton nắm thế chủ động hoàn toàn trên bàn đàm phán.

Dù mức giá để sở hữu chữ ký của Ndiaye dự kiến không hề rẻ, đây vẫn được xem là khoản đầu tư chiến lược. Ở độ tuổi 26, tuyển thủ Senegal đang bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, hứa hẹn trở thành quân bài đột phá giúp Manchester City tiếp tục duy trì thế vị nốt tại các đấu trường lớn.