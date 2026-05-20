Manchester City sảy chân trước Bournemouth, Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh Trận hòa 1-1 nhọc nhằn của Manchester City trước Bournemouth đã chính thức đưa Arsenal lên ngôi vương Ngoại hạng Anh, chấm dứt 22 năm chờ đợi lịch sử của đội bóng thành London.

Kịch bản về một cuộc lật đổ ngoạn mục ở vòng đấu cuối cùng đã không xảy ra. Trận hòa đầy thất vọng trước Bournemouth tại Vitality đã chính thức dập tắt mọi hy vọng bám đuổi của Manchester City, qua đó trực tiếp trao chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này cho Arsenal. Đây là thành quả xứng đáng cho tập thể của Mikel Arteta sau một hành trình bền bỉ, trong khi kỷ nguyên của Pep Guardiola tại sân Etihad khép lại với một nốt trầm không mong muốn.

Sự kiệt quệ của nhà đương kim vô địch

Thất bại của Manchester City trong việc bảo vệ ngôi vương không đến từ sự thiếu hụt về đẳng cấp, mà xuất phát từ việc những đôi chân đã bị vắt kiệt sức lực. Trước trận đấu, HLV Pep Guardiola khẳng định tâm lý chia tay của ông vào cuối mùa không ảnh hưởng đến toàn đội, nhưng thực tế trên sân lại cho thấy điều ngược lại. Mật độ thi đấu khủng khiếp với 3 trận trong 7 ngày, bao gồm cả trận chung kết FA Cup đầy căng thẳng trước đó, đã đánh gục sức chiến đấu của The Citizens.

Man City đã chịu thua Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Tuyến giữa Man City gãy vụn

Suốt trận đấu, nửa xanh thành Manchester hoàn toàn lép vế trước một Bournemouth tràn đầy năng lượng và khát khao cạnh tranh suất dự Champions League. Đội khách bị áp đảo ở mọi chỉ số thống kê, từ tỷ lệ kiểm soát bóng đến cường độ gây áp lực. Điểm nhấn chiến thuật nằm ở Alex Scott, tiền vệ trẻ đã làm chủ hoàn toàn khu vực trung tuyến, khiến hệ thống của Pep Guardiola bị chia cắt hoàn toàn.

Bàn mở tỷ số ở phút 39 là hệ quả tất yếu sau hàng loạt sai lầm của hệ thống phòng ngự Man City. Từ pha dàn xếp bắt nguồn từ Alex Scott, Adrien Truffert thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Junior Kroupi dứt điểm hiểm hóc, mở màn cho buổi chiều thảm họa của đội khách.

Nỗ lực muộn màng trong vô vọng

Bước sang hiệp hai, Pep Guardiola đã nỗ lực thay đổi bằng cách tung hàng loạt quân bài tấn công như Rayan Cherki, Savinho, Phil Foden và Omar Marmoush vào sân. Tuy nhiên, sự kết nối giữa các vị trí vẫn tỏ ra rời rạc. Phải đến phút bù giờ thứ 5, Erling Haaland mới có thể ghi bàn gỡ hòa sau nỗ lực dứt điểm dội cột dọc của Rodri. Dẫu vậy, một điểm là không đủ để kéo dài cuộc đua vô địch.

Mùa giải chia tay chưa trọn vẹn với Pep.

Lời kết cho một kỷ nguyên

Trận hòa này chính thức khép lại cơ hội bảo vệ ngôi vương của Man City, đồng thời đánh dấu lời chia tay không trọn vẹn của Pep Guardiola với đấu trường Ngoại hạng Anh. Dù đã sở hữu 20 danh hiệu trong 10 năm qua, bao gồm cả cú đúp Carabao Cup và FA Cup mùa này, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn không thể có một cái kết hoàn mỹ nhất.

Về phía Arsenal, họ là những nhà vô địch xứng đáng. Bản lĩnh của Pháo thủ được thể hiện qua cách họ đứng dậy sau thất bại tại Etihad tháng trước để rồi bứt phá mạnh mẽ ở giai đoạn quyết định. Khi một tập thể đủ sức khuất phục được cỗ máy chiến thắng của Pep Guardiola, họ hoàn toàn xứng đáng bước lên đỉnh vinh quang cao nhất của bóng đá xứ sở sương mù.