Manchester City thắng Crystal Palace 3-0: Phil Foden tỏa sáng, áp sát ngôi đầu Phil Foden tỏa sáng giúp Manchester City thắng Crystal Palace 3-0, rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống 2 điểm và duy trì áp lực cực lớn trong cuộc đua vô địch.

Manchester City tiếp tục khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi đánh bại Crystal Palace 3-0 trong trận đá bù vòng 31 Ngoại hạng Anh. Chiến thắng thuyết phục tại Etihad không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp đoàn quân của Pep Guardiola thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm, khiến cuộc đua vô địch trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.

Chiến thuật xoay tua và sự áp đảo của The Citizens

Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, huấn luyện viên Pep Guardiola đã thực hiện một quyết định táo bạo khi thực hiện tới 6 sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Những ngôi sao hàng đầu như Erling Haaland và Rayan Cherki được cất trên băng ghế dự bị nhằm chuẩn bị cho trận bán kết FA Cup với Chelsea.

Dù ra sân với đội hình không phải mạnh nhất, Manchester City vẫn nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Đội chủ nhà duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội, buộc Crystal Palace phải lùi sâu phòng ngự số đông bên phần sân nhà. Tuy nhiên, đội khách suýt chút nữa đã gây bất ngờ khi Jean-Philippe Mateta đưa được bóng vào lưới ở phút thứ 3, nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng do lỗi việt vị.

Phil Foden và màn trình diễn đẳng cấp thế giới

Bước ngoặt của trận đấu đến từ sự tỏa sáng cá nhân của Phil Foden. Phút 32, tiền vệ người Anh thực hiện cú đánh gót đầy cảm giác, kiến tạo cho Antoine Semenyo dứt điểm chính xác mở tỷ số trận đấu. Pha phối hợp này cho thấy nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của Foden trong không gian hẹp.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 40, Foden tiếp tục ghi dấu ấn với đường chuyền dọn cỗ để Omar Marmoush băng lên dứt điểm quyết đoán, nhân đôi cách biệt cho Manchester City. Hai bàn thắng chóng vánh trong hiệp một đã giúp đội chủ sân Etihad dễ dàng làm chủ tình thế trong phần lớn thời gian còn lại.

Thống kê trận đấu Manchester City vs Crystal Palace

Thông số Kết quả Tỷ số chung cuộc 3-0 Người ghi bàn Semenyo (32'), Marmoush (40'), Savinho (84') Kiến tạo nổi bật Phil Foden (2 lần) Khoảng cách với Arsenal 2 điểm

Savinho ấn định chiến thắng tưng bừng

Sang hiệp hai, Manchester City chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn duy trì sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Bernardo Silva đóng vai trò nhạc trưởng trong việc điều tiết lối chơi, khiến Crystal Palace hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn đối phương.

Phút 84, tiền vệ trẻ Rayan Cherki sau khi được tung vào sân đã có pha đột phá dũng mãnh bên cánh trước khi kiến tạo thuận lợi cho Savinho. Cầu thủ người Brazil bình tĩnh dứt điểm hiểm hóc để ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà. Trận đấu khép lại với sự hài lòng tuyệt đối từ ban huấn luyện Man City khi các cầu thủ xoay tua đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với 3 điểm có được, Manchester City đang phả hơi nóng vào gáy Arsenal. Cuộc đua tam mã giữa Man City, Arsenal và các đối thủ bám đuổi hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến khó lường trong những vòng đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh mùa này.