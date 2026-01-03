Manchester City thắng Leeds 1-0: Áp sát Arsenal trong ngày vắng Haaland Thiếu vắng Erling Haaland, Manchester City vẫn nhọc nhằn hạ Leeds United 1-0 nhờ pha lập công của Antoine Semenyo, qua đó rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống còn 2 điểm.

Manchester City đã vượt qua thử thách đầy khó khăn tại Elland Road khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leeds United trong khuôn khổ vòng 28 Ngoại hạng Anh. Bàn thắng duy nhất của Antoine Semenyo ở cuối hiệp một đã giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola phả hơi nóng vào ngôi đầu bảng của Arsenal.

Manchester City thắng nhọc Leeds United trên sân khách.

Hiệp một đầy sóng gió tại Elland Road

Bước vào trận đấu mà không có sự phục vụ của "cỗ máy ghi bàn" Erling Haaland do chấn thương, Manchester City dự báo sẽ gặp nhiều trắc trở. HLV Pep Guardiola buộc phải thực hiện những điều chỉnh chiến thuật, đặt niềm tin vào sự biến ảo của Rayan Cherki và sức càn lướt từ Antoine Semenyo trên hàng công.

Đội chủ nhà Leeds United nhập cuộc đầy tự tin với hệ thống 5-4-1 thực dụng. Họ liên tục tổ chức vây ráp và tạo ra những tình huống phản công sắc lẹm. Ngay phút thứ 4, Dominic Calvert-Lewin đã đe dọa khung thành đội khách bằng cú dứt điểm đi chệch cột dọc trong gang tấc sau tình huống đối mặt thủ môn.

Sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt các ngôi sao đội khách khi họ hoàn toàn bế tắc trước lối chơi phòng ngự kỷ luật của Leeds. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Gianluigi Donnarumma với những pha cứu thua trước các cú dứt điểm của James Justin và Brenden Aaronson, Man City có lẽ đã phải nhận bàn thua sớm.

Bước ngoặt từ Antoine Semenyo

Phải đến cuối hiệp một, đẳng cấp của các ngôi sao bên phía Manchester City mới được cụ thể hóa. Phút 45+2, Rayan Cherki thực hiện đường chọc khe tinh tế cho Rayan Ait-Nouri băng lên bên hành lang trái. Hậu vệ này bình tĩnh căng ngang dọn cỗ để Antoine Semenyo đệm bóng cận thành tung lưới Leeds United, mở tỷ số trận đấu.

Antoine Semenyo ghi bàn thắng duy nhất giúp Manchester City đánh bại Leeds United.

Bàn thắng quý giá giúp Man City bước vào giờ nghỉ với lợi thế tâm lý cực lớn. Sang hiệp hai, Leeds nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng vấp phải một "bức tường thép" được chỉ huy bởi Ruben Dias và Marc Guehi. Sự chắc chắn của bộ đôi trung vệ này đã vô hiệu hóa hoàn toàn các ngòi nổ bên phía chủ nhà.

Bản lĩnh thực dụng của nhà đương kim vô địch

Trong khoảng thời gian còn lại, Manchester City trình diễn lối chơi thực dụng, ưu tiên kiểm soát bóng để giảm nhịp độ trận đấu. Những điều chỉnh nhân sự như việc tung Nathan Ake vào sân đã giúp đội bóng thành Manchester đứng vững trước các đợt hãm thành liên tiếp của đối thủ.

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: BongDa.com.vn.

Trận đấu kết thúc trong bầu không khí nóng bỏng khi HLV Daniel Farke bên phía Leeds phải nhận thẻ đỏ sau những tranh cãi gay gắt với trọng tài Peter Bankes. Thất bại này khiến Leeds United tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 15, trong khi Man City hiện chỉ còn kém Arsenal 2 điểm trước khi "Pháo thủ" có cuộc đối đầu với Chelsea.