Manchester City tiến gần thỏa thuận chiêu mộ Elliot Anderson từ Nottingham Forest Manchester City đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng với Nottingham Forest để chiêu mộ Elliot Anderson, thương vụ trọng điểm dự kiến sớm được công bố chính thức.

Manchester City đang bước vào những khâu cuối cùng trong nỗ lực chiêu mộ tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Theo thông tin mới nhất từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội chủ sân Etihad đang thể hiện sự quyết tâm cao độ để sớm dứt điểm thương vụ này ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Anderson đang là nhân tố quan trọng của tuyển Anh tại World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Nỗ lực dứt điểm trên bàn đàm phán

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng đang diễn ra sôi động song song với vòng chung kết World Cup 2026, Manchester City đã tổ chức một cuộc họp trực tiếp với Nottingham Forest vào tối thứ Tư. Đây được xem là bước đi then chốt nhằm giải quyết các rào cản pháp lý và tài chính cuối cùng trước khi chính thức kích hoạt thương vụ.

Fabrizio Romano tiết lộ trên kênh cá nhân: "Manchester City và Nottingham Forest đã có những trao đổi trực tiếp. Thỏa thuận cho Elliot Anderson đang ở giai đoạn cuối cùng. Câu lạc bộ hoàn toàn cam kết thực hiện thương vụ này và đang thúc đẩy mạnh mẽ để chốt lại mọi chi tiết".

Mảnh ghép tiềm năng cho tuyến giữa của Pep Guardiola

Dù quá trình thương thảo kéo dài hơn dự kiến ban đầu, ban lãnh đạo Manchester City vẫn giữ thái độ lạc quan về kết quả chung cuộc. Sự kiên trì của đội bóng thành Manchester cho thấy họ đánh giá rất cao năng lực và tiềm năng phát triển của tiền vệ sinh năm 2002. Việc theo đuổi Anderson nằm trong chiến lược làm mới đội hình và bổ sung chất sáng tạo cho khu trung tuyến của nhà đương kim vô địch Premier League.

Đáng chú ý, Elliot Anderson hiện không chỉ là cái tên gây sốt trên thị trường chuyển nhượng mà còn đóng vai trò nòng cốt trong đội hình tuyển Anh đang chinh chiến tại World Cup 2026. Phong độ ổn định của cầu thủ này tại giải đấu lớn nhất hành tinh là lý do khiến giới thượng tầng tại Etihad muốn sớm "khóa sổ" giao kèo để tránh sự cạnh tranh từ các đối thủ lớn khác tại châu Âu.

Hiện tại, các bên liên quan đang rà soát lại các điều khoản phụ và cấu trúc thanh toán hợp đồng. Với động thái quyết liệt từ phía Manchester City, người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một thông báo chính thức được đưa ra trong thời gian ngắn sắp tới, đánh dấu sự bổ sung chất lượng tiếp theo cho đội hình của Pep Guardiola.