Manchester City và bước ngoặt trong cuộc đàm phán chiêu mộ tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi Chủ tịch Lille khẳng định muốn giữ chân Ayyoub Bouaddi thêm một mùa giải, mở ra phương án giúp Manchester City tiết kiệm tới 20 triệu euro.

Cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ 18 tuổi Ayyoub Bouaddi giữa Manchester City và Lille đang đi đến giai đoạn then chốt với những tính toán chiến lược từ cả hai phía. Dù đại diện Premier League liên tục xúc tiến thỏa thuận để sớm sở hữu tài năng trẻ người Pháp, Chủ tịch Olivier Letang của Lille mới đây đã lên tiếng khẳng định mong muốn giữ chân cầu thủ này ít nhất thêm một mùa giải.

Ayyoub Bouaddi nằm trong tầm ngắm của Manchester City. Ảnh: Getty Images

Bài toán tài chính 20 triệu euro và phương án hoãn thời điểm hội quân

Các cuộc thương thảo giữa Manchester City và Lille hiện đang tập trung vào thời điểm chính thức chuyển nhượng của Ayyoub Bouaddi. Trong bối cảnh quy định tài chính ngày càng nghiêm ngặt, việc tối ưu hóa ngân sách đóng vai trò rất quan trọng trong định hướng của đội bóng nước Anh.

Nếu chấp nhận phương án ký hợp đồng nhưng để Bouaddi tiếp tục thi đấu cho Lille theo dạng cho mượn thêm một năm, Manchester City có thể tiết kiệm khoảng 20 triệu euro trong tổng chi phí giao dịch. Đây được xem là con số đáng cân nhắc đối với một cầu thủ mới 18 tuổi, vừa giúp giảm áp lực tài chính ngắn hạn cho đội chủ sân Etihad, vừa đảm bảo quá trình phát triển liên tục của tiền vệ này.

Lập trường cứng rắn và môi trường phát triển tại Lille

Về phía Lille, ban lãnh đạo đội bóng nước Pháp không chịu áp lực phải bán gấp ngôi sao trẻ của mình. Chủ tịch Olivier Letang nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của câu lạc bộ là xây dựng một đội hình có tính cạnh tranh cao tại Ligue 1 cũng như đấu trường châu Âu.

"Lần trước tôi đã nói rằng tôi nghĩ Ayyoub sẽ ở lại, và tôi vẫn giữ nguyên quan điểm đó. Ý tưởng của chúng tôi không thay đổi, đó là xây dựng một đội bóng cạnh tranh. Nếu các câu lạc bộ khác đến vào cuối kỳ chuyển nhượng để chiêu mộ một cầu thủ ở vị trí cụ thể và chúng tôi không có khả năng thay thế, chúng tôi sẽ không tiếp tục thương vụ", ông Letang chia sẻ.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Lille cũng tin rằng việc ở lại Pháp là lựa chọn hợp lý nhất cho sự nghiệp của Bouaddi ở thời điểm hiện tại. Việc được ra sân thường xuyên tại giải quốc nội và Champions League sẽ giúp tiền vệ 18 tuổi tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến trước khi vươn ra môi trường đỉnh cao như Premier League.

Hiện tại, bản thân Bouaddi cũng chưa vội vàng tìm kiếm bến đỗ mới. Mối quan hệ tốt đẹp giữa cầu thủ này và Lille giúp đội bóng nước Pháp giữ vững thế chủ động trên bàn đàm phán, qua đó mở ra kịch bản vẹn cả đôi đường cho tất cả các bên liên quan.