Manchester City và kế hoạch hậu Pep Guardiola: Vì sao Enzo Maresca là lựa chọn ưu tiên? Enzo Maresca nổi lên như ứng viên hàng đầu thay thế Pep Guardiola nhờ sự thấu hiểu triết lý bóng đá tại Etihad và kinh nghiệm dẫn dắt Chelsea đạt được những thành công quốc tế.

Kỷ nguyên rực rỡ của Pep Guardiola tại Manchester City đang dần tiến tới những chương cuối cùng. Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm một người kế vị đủ tầm vóc và sự thấu hiểu để duy trì di sản tại Etihad trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Enzo Maresca, một người cũ của thành Manchester, đang nổi lên như phương án chiến lược hội tụ đủ các yếu tố về sự kế thừa và năng lực chuyên môn.

Sự tương đồng về DNA chiến thuật

Lý do quan trọng nhất khiến Enzo Maresca được đặt vào vị trí ưu tiên chính là sự thấu hiểu sâu sắc về hệ thống chiến thuật mà Pep Guardiola đã dày công xây dựng. Từng đảm nhiệm vai trò trợ lý đắc lực trong mùa giải "ăn ba" lịch sử 2022/23, Maresca không chỉ nắm giữ bí quyết vận hành lối chơi kiểm soát bóng (possession-based) mà còn sở hữu mối quan hệ mật thiết với các trụ cột trong phòng thay đồ.

Giới chuyên môn đánh giá nhà cầm quân người Ý là một "học trò ưu tú" của trường phái Guardiola. Những thành tựu tại Leicester City và đặc biệt là bộ sưu tập danh hiệu cùng Chelsea, bao gồm FIFA Club World Cup và Conference League, đã minh chứng cho năng lực cầm quân độc lập và khả năng chịu áp lực ở các đấu trường đỉnh cao.

Thử thách từ cái bóng quá lớn tại Etihad

Dù được đánh giá cao, việc bổ nhiệm Maresca vẫn được coi là một bước đi đầy tính toán và có phần mạo hiểm của ban lãnh đạo Manchester City. Áp lực khi phải kế vị một thiên tài như Pep Guardiola là rào cản tâm lý cực lớn. Maresca vẫn là một huấn luyện viên trẻ và việc bị gắn mác "Pep-Lite" (phiên bản thu gọn của Pep) có thể khiến ông gặp khó khăn trong việc thiết lập uy quyền riêng biệt trước dàn sao thượng hạng.

Hơn nữa, kịch bản này còn phụ thuộc vào nhiều biến số trên thị trường chuyển nhượng huấn luyện viên. Manchester City sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa một sự lựa chọn mang tính ổn định như Maresca hay một tên tuổi lẫy lừng khác đã khẳng định được đẳng cấp thế giới để duy trì vị thế thống trị.

Cuộc chuyển giao mang tính biểu tượng

Manchester City dưới thời Pep Guardiola đã thiết lập những tiêu chuẩn gần như không tưởng cho bóng đá Anh. Việc tìm kiếm người kế vị không đơn thuần là tìm một huấn luyện viên giỏi, mà là tìm một người có thể bảo tồn và phát triển "di sản" rực rỡ đó. Enzo Maresca có thể không sở hữu bản hồ sơ hào nhoáng nhất, nhưng ông có sự bảo chứng từ chính người tiền nhiệm và sự am hiểu tường tận về bản sắc của câu lạc bộ. Viễn cảnh Maresca trở lại Etihad để viết tiếp kỷ nguyên hậu Guardiola đang là tâm điểm chú ý của giới mộ điệu toàn cầu.