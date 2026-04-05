Manchester City vs Everton: Cỗ máy của Pep Guardiola đe dọa sân Hill Dickinson Trong bối cảnh Arsenal đang bứt tốc, Manchester City buộc phải giành trọn 3 điểm trước một Everton đang rệu rã và mất đi trụ cột hàng thủ quan trọng nhất.

Manchester City bước vào chuyến làm khách tới sân của Everton với mục tiêu tối thượng là thu hẹp khoảng cách 6 điểm với Arsenal. Trong khi đó, đội chủ nhà đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất mùa giải với những thất bại liên tiếp và cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng.

Khủng hoảng nhân sự tại vùng Merseyside

Everton đang đối mặt với thử thách cực đại khi phong độ sa sút nghiêm trọng đúng vào thời điểm quan trọng của mùa giải. Đoàn quân của HLV David Moyes đã liên tục đánh rơi điểm số trước Brentford, Liverpool và West Ham United. Đáng chú ý, những thất bại gần nhất đều đến từ các bàn thua ở phút bù giờ, phản ánh sự thiếu tập trung và lỏng lẻo trong hệ thống phòng ngự bóng chết.

Tình hình càng trở nên bi đát hơn khi trung vệ trụ cột Jarrad Branthwaite chính thức nghỉ thi đấu hết mùa giải do chấn thương gân kheo. Việc mất đi "hòn đá tảng" ở hàng thủ khiến Everton, hiện xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng, trở nên cực kỳ mong manh trước hỏa lực từ đội khách tại sân vận động Hill Dickinson mới.

Diện mạo mới và sức mạnh của Manchester City

Trái ngược với đối thủ, Manchester City đang phô diễn sức mạnh đáng nể sau cuộc thanh lọc đội hình táo bạo. Pep Guardiola đã dũng cảm chia tay những công thần như Kevin De Bruyne, Kyle Walker và Ederson để nhường chỗ cho các dòng máu mới đầy sinh khí.

Sự xuất hiện của Tijjani Reijnders, Rayan Cherki và thủ thành Gianluigi Donnarumma đã mang lại sự cân bằng hoàn hảo. Đáng chú ý, Rayan Cherki đang nổi lên như một "phù thủy" mới tại Etihad với 10 đường kiến tạo, trở thành đối tác cung cấp bóng thượng hạng cho Erling Haaland – người đã sở hữu tới 35 pha lập công trên mọi đấu trường mùa này.

Phân tích chiến thuật: Kiểm soát và trừng phạt

Pep Guardiola tiếp tục gây bất ngờ với tư duy chiến thuật bậc thầy khi biến Matheus Nunes thành một hậu vệ phải năng động, giúp Man City duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình lên tới 60,4%. Với đôi cánh tốc độ gồm Jeremy Doku và Antoine Semenyo, The Citizens luôn sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sơ hở nào từ khối đội hình thấp của đối thủ.

Everton kỳ vọng vào sự trở lại của tiền đạo Beto để tận dụng các tình huống phản công. Tuy nhiên, bài toán khó nhất cho David Moyes là duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút. Nếu không thể kiềm tỏa được bộ đôi Cherki và Haaland, kịch bản về một thất bại tiếp theo trên sân nhà là điều khó tránh khỏi đối với đội bóng vùng Merseyside.

Trong cuộc đua vô địch khốc liệt, Man City hiểu rằng mỗi trận đấu lúc này đều là một trận chung kết. Một chiến thắng thuyết phục ngay tại Hill Dickinson không chỉ giúp họ gây áp lực lên Arsenal mà còn khẳng định vị thế của một cỗ máy chiến thắng không thể ngăn cản.