Manchester City vùi dập Liverpool 4-0: Pep Guardiola tìm thấy hàng công tối ưu Với cú hat-trick của Erling Haaland và sự tỏa sáng của Rayan Cherki, Manchester City đã đánh bại Liverpool tại tứ kết FA Cup bằng một hệ thống tấn công hoàn thiện.

Manchester City chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết FA Cup sau chiến thắng áp đảo 4-0 trước Liverpool. Kết quả tại Etihad không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng khi HLV Pep Guardiola dường như đã tìm ra công thức vận hành hàng công hiệu quả nhất cho giai đoạn nước rút của mùa giải.

Manchester City hủy diệt Liverpool bằng một hàng công mới mẻ.

Bản năng sát thủ và sự áp đảo toàn diện

Dù có khởi đầu không mấy dễ dàng trong 30 phút đầu trận, Manchester City vẫn giữ được sự kiên nhẫn cần thiết trước lối chơi của đội bóng dưới quyền HLV Arne Slot. Bước ngoặt đến ở phút thứ 39, khi Erling Haaland thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho đội chủ sân Etihad.

Bàn thắng khai thông thế bế tắc đã giúp đoàn quân của Pep Guardiola hoàn toàn làm chủ thế trận. Kể từ thời điểm đó, Liverpool gần như không thể chống đỡ được tốc độ và sự biến hóa liên tục từ các mũi tấn công phía City. Sự thấu hiểu giữa các cá nhân trên sân đã biến trận tứ kết trở thành màn trình diễn đơn phương của nửa xanh thành Manchester.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và nhân tố mới

Điểm nhấn chiến thuật đáng chú ý nhất trong trận đấu này chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa Erling Haaland, Antoine Semenyo, Jeremy Doku cùng hai gương mặt triển vọng: Rayan Cherki và Nico O'Reilly. Đây được xem là bộ khung tấn công ưu việt nhất sau hàng loạt thử nghiệm từ đầu mùa.

Rayan Cherki mang đến nhiều điều mới mẻ cho hàng công Manchester City.

Sự xuất hiện của Rayan Cherki đã mang lại chất sáng tạo đột biến với những đường chuyền xuyên tuyến chính xác. Trong khi đó, Nico O'Reilly đóng vai trò là "quân bài tẩy" khi thường xuyên dâng cao, tạo ra sự mất cân bằng trong hệ thống phòng ngự của đối phương. Các bàn thắng thứ ba và thứ tư của Man City là minh chứng rõ nét nhất, từ pha lốp bóng tinh tế của Semenyo đến cú hat-trick hoàn tất bởi Haaland sau chuỗi phối hợp ngắn đẹp mắt.

Lời giải cho bài toán hàng công giai đoạn nước rút

Trước khi tìm ra công thức này, Pep Guardiola đã trải qua không ít thử nghiệm không như ý. Sự kết hợp giữa Haaland, Semenyo và Savinho từng dẫn đến thất bại 0-3 trước Real Madrid, hay việc sử dụng Omar Marmoush cũng không mang lại sự kết nối cần thiết trong trận hòa với West Ham.

Với chức vô địch EFL Cup đã đạt được và màn trình diễn hủy diệt trước Liverpool, Manchester City đang cho thấy hình ảnh của một tập thể khó bị đánh bại. Sự ăn ý của bộ ngũ tấn công mới không chỉ giúp họ sở hữu những ngôi sao đơn lẻ mà đã tạo thành một khối đa diện, sẵn sàng xé toang mọi hệ thống phòng ngự kiên cố nhất tại cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.