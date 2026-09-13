Manchester United 0-1 Manchester City: Manchester City giành chiến thắng Manchester City hướng tới mục tiêu bám đuổi ngôi đầu bảng trong chuyến làm khách trước Manchester United tại Old Trafford vào lúc 22:30 ngày 13/09/2026.

Manchester United 0 - 1 Manchester City Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Manchester United tiếp đón Manchester City.

12' Manchester City ép sân Cầm bóng: Manchester United 35% - 65% Manchester City, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

23' Thẻ đỏ Phút 23': Phil Foden (Manchester City) nhận thẻ đỏ (Violent Conduct).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Manchester United 46% - 54% Manchester City, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 1.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Manchester United 48% - 52% Manchester City, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Manchester City): Iliman Ndiaye vào sân thay Rayan Cherki.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': Vincenzo Maresca (Manchester City) nhận thẻ vàng (Dissent).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Manchester United ép sân Cầm bóng: Manchester United 63% - 37% Manchester City, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 4; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 0 - 1.

60' BÀN THẮNG! Manchester City (0-1) Phút 60': Erling Haaland (Manchester City) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

60' VAR Phút 60': Bàn thắng được công nhận — Erling Haaland (Manchester City).

60' Manchester United ép sân Cầm bóng: Manchester United 51% - 49% Manchester City, dứt điểm 10 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 5; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 0 - 1.

67' Thay người Phút 67' (Manchester United): Benjamin Šeško vào sân thay Youri Tielemans.

73' Manchester United ép sân Cầm bóng: Manchester United 54% - 46% Manchester City, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 5; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 1 - 2.

79' Thẻ vàng Phút 79': Josko Gvardiol (Manchester City) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

80' Thẻ vàng Phút 80': Enzo Fernández (Manchester City) nhận thẻ vàng.

81' Thẻ vàng Phút 81': Harry Maguire (Manchester United) nhận thẻ vàng (Argument).

82' Thay người Phút 82' (Manchester City): Nico O'Reilly vào sân thay Enzo Fernández.

83' Thay người Phút 83' (Manchester United): Joshua Zirkzee vào sân thay Marcus Rashford.

86' Manchester United ép sân Cầm bóng: Manchester United 52% - 48% Manchester City, dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 7; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 13 - 9, cứu thua 1 - 2.

KT Kết thúc: Manchester United 0-1 Manchester City Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 00:26 14/09/2026

Đội hình chính thức Manchester United Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Carrick Manchester City Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Maresca 1 S. Lammens 2 Diogo Dalot 5 H. Maguire 6 Lisandro Martínez 13 P. Dorgu 18 Y. Tielemans 37 K. Mainoo 19 B. Mbeumo 8 Bruno Fernandes 9 M. Rashford 10 Matheus Cunha 1 G. Donnarumma 27 Matheus Nunes 3 Rúben Dias 6 M. Guéhi 24 J. Gvardiol 17 E. Fernández 5 E. Anderson 47 P. Foden 10 R. Cherki 42 A. Semenyo 9 E. Haaland Dự bị Manchester United 26 A. Heaven 3 N. Mazraoui 15 L. Yoro 17 Andrey Santos 7 M. Mount 31 S. Lacey 30 B. Šeško 12 K. Darlow 11 J. Zirkzee Manchester City 7 I. Ndiaye 28 G. Rulli 37 Allan 82 R. Lewis 45 A. Khusanov 33 O'Reilly 22 Vitor Nunes 8 M. Kovačić 32 A. Bouaddi Cập nhật đội hình lúc 22:05 13/09/2026

Manchester United Thống kê Manchester City 55% Kiểm soát bóng 45% 16 Dứt điểm 6 3 Trúng đích 2 6 Phạt góc 7 17 Phạm lỗi 10 4 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật E. Haaland Manchester City 1 bàn Matheus Nunes Manchester City Điểm 7.69 Rúben Dias Manchester City Điểm 7.41 J. Gvardiol Manchester City Điểm 7.38 M. Guéhi Manchester City Điểm 7.35 R. Cherki Manchester City Điểm 7.2

Cuộc so tài giữa Manchester United và Manchester City diễn ra vào lúc 22:30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Old Trafford, nơi đội khách đang đứng trước cơ hội rất lớn để tiếp tục cuộc đua bám đuổi ngôi đầu bảng. Với khoảng cách sít sao ở nhóm dẫn đầu, mỗi điểm số lúc này đều mang ý nghĩa quan trọng đối với toan tính đường dài của nửa xanh thành Manchester.

Cơ hội bám đuổi ngôi đầu của Manchester City

Manchester City bước vào màn đọ sức này với hành trang vô cùng ấn tượng. Đội bóng hiện đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm, duy trì phong độ thăng hoa bằng 3 trận toàn thắng gần nhất. Sự ổn định trong lối chơi cùng khả năng định đoạt trận đấu hiệu quả giúp họ duy trì thế bám đuổi quyết liệt với đội xếp trên.

Hàng công thi đấu mạch lạc cùng hệ thống chiến thuật vận hành trơn tru là điểm tựa lớn nhất của đoàn quân áo xanh. Việc tiếp tục giành trọn vẹn điểm số trên sân khách sẽ giúp Manchester City củng cố vững chắc vị thế ở tốp đầu và gia tăng sức ép trực tiếp lên ngôi vị số một.

Thách thức cho Manchester United trên sân nhà Old Trafford

Ở chiều ngược lại, Manchester United đang trải qua giai đoạn khởi đầu tương đối chật vật. Đội chủ sân Old Trafford hiện xếp ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm. Phong độ trong 3 trận đấu gần nhất của họ thiếu tính ổn định khi lần lượt nhận 1 thất bại, có 1 chiến thắng và chia điểm ở 1 trận hòa.

Sự trồi sụt về mặt kết quả khiến đội bóng áo đỏ chịu áp lực không nhỏ trước chuyến tiếp đón đối thủ đang đạt điểm rơi phong độ cao. Điểm tựa sân nhà Old Trafford sẽ là nguồn động lực tinh thần lớn để Manchester United nỗ lực siết chặt lại cự ly đội hình, hạn chế tối đa các sai số cá nhân nhằm ngăn chặn các bài phối hợp biến hóa từ phía đối phương.

Lịch sử đối đầu và cục diện trận đấu

Dù đang có thứ hạng và phong độ thấp hơn ở thời điểm hiện tại, Manchester United lại sở hữu thành tích đối đầu tổng thể nhỉnh hơn trong thời gian gần đây. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Manchester United giành 2 chiến thắng, hai bên bất phân thắng bại trong 2 trận hòa và Manchester City có được 1 thắng lợi.

Thống kê trên cho thấy các cuộc đụng độ giữa hai đội bóng thành Manchester luôn ẩn chứa những diễn biến khó lường, nơi thành tích đối đầu trong quá khứ phản ánh sự cân bằng nhất định. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế hiện tại, sự ổn định cùng chuỗi 3 trận toàn thắng đang mang lại ưu thế tâm lý lớn cho Manchester City trong mục tiêu giành trọn 3 điểm để bám sát đỉnh bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Manchester United · 2 thắng 2 hòa Manchester City · 1 thắng Manchester United 2 - 0 Manchester City MU Manchester City 3 - 0 Manchester United MC Manchester United 0 - 0 Manchester City Hòa Manchester City 1 - 2 Manchester United MU Manchester City 1 - 1 Manchester United Hòa

Manchester United 5 trận gần nhất T H T B B 3 Trận 1-1-1 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 6 Thủng lưới Manchester City 5 trận gần nhất T T T T B 3 Trận 3-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 4 4 0 0 +7 12 T T T T 2 Manchester City 3 3 0 0 +5 9 T T T 3 Hull City 4 2 2 0 +3 8 H H T T … 12 Brighton 3 1 1 1 +3 4 H B T 13 Manchester United 3 1 1 1 +1 4 H T B 14 Sunderland 4 1 1 2 -2 4 B H T B …

Tình hình lực lượng Manchester United ✚ C. Baleba (Ankle Injury) ✚ A. Diallo (Injury) ✚ T. Heaton (Injury) ✚ M. Ugarte (Knee Injury) ✚ M. de Ligt (Back Injury) ✚ C. Baleba (Ankle Injury) ✚ A. Diallo (Injury) ✚ T. Heaton (Injury) Manchester City ✚ J. Doku (Calf Injury) ✚ N. O'Reilly (Back Injury) ✚ J. Doku (Calf Injury) ✚ N. O'Reilly (Back Injury)