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Manchester United 0-1 Manchester City: Manchester City giành chiến thắng

Văn Thể13/09/2026 17:48

Manchester City hướng tới mục tiêu bám đuổi ngôi đầu bảng trong chuyến làm khách trước Manchester United tại Old Trafford vào lúc 22:30 ngày 13/09/2026.

Manchester United0 - 1Manchester CityKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Manchester United tiếp đón Manchester City.

  • 12'Manchester City ép sân

    Cầm bóng: Manchester United 35% - 65% Manchester City, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 23'Thẻ đỏ

    Phút 23': Phil Foden (Manchester City) nhận thẻ đỏ (Violent Conduct).

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Manchester United 46% - 54% Manchester City, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Manchester United 48% - 52% Manchester City, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Manchester City): Iliman Ndiaye vào sân thay Rayan Cherki.

  • 45+1'Thẻ vàng

    Phút 45+1': Vincenzo Maresca (Manchester City) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Manchester United ép sân

    Cầm bóng: Manchester United 63% - 37% Manchester City, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 4; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 0 - 1.

  • 60'BÀN THẮNG! Manchester City (0-1)

    Phút 60': Erling Haaland (Manchester City) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 60'VAR

    Phút 60': Bàn thắng được công nhận — Erling Haaland (Manchester City).

  • 60'Manchester United ép sân

    Cầm bóng: Manchester United 51% - 49% Manchester City, dứt điểm 10 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 5; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 0 - 1.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Manchester United): Benjamin Šeško vào sân thay Youri Tielemans.

  • 73'Manchester United ép sân

    Cầm bóng: Manchester United 54% - 46% Manchester City, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 5; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 1 - 2.

  • 79'Thẻ vàng

    Phút 79': Josko Gvardiol (Manchester City) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 80'Thẻ vàng

    Phút 80': Enzo Fernández (Manchester City) nhận thẻ vàng.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': Harry Maguire (Manchester United) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Manchester City): Nico O'Reilly vào sân thay Enzo Fernández.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Manchester United): Joshua Zirkzee vào sân thay Marcus Rashford.

  • 86'Manchester United ép sân

    Cầm bóng: Manchester United 52% - 48% Manchester City, dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 7; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 13 - 9, cứu thua 1 - 2.

  • KTKết thúc: Manchester United 0-1 Manchester City

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 00:26 14/09/2026

Đội hình chính thức
Manchester United
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Carrick
Manchester City
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Maresca
1
S. Lammens
2
Diogo Dalot
5
H. Maguire
6
Lisandro Martínez
13
P. Dorgu
18
Y. Tielemans
37
K. Mainoo
19
B. Mbeumo
8
Bruno Fernandes
9
M. Rashford
10
Matheus Cunha
1
G. Donnarumma
27
Matheus Nunes
3
Rúben Dias
6
M. Guéhi
24
J. Gvardiol
17
E. Fernández
5
E. Anderson
47
P. Foden
10
R. Cherki
42
A. Semenyo
9
E. Haaland
Dự bị
Manchester United
26 A. Heaven3 N. Mazraoui15 L. Yoro17 Andrey Santos7 M. Mount31 S. Lacey30 B. Šeško12 K. Darlow11 J. Zirkzee
Manchester City
7 I. Ndiaye28 G. Rulli37 Allan82 R. Lewis45 A. Khusanov33 O'Reilly22 Vitor Nunes8 M. Kovačić32 A. Bouaddi
Cập nhật đội hình lúc 22:05 13/09/2026
Manchester UnitedThống kêManchester City
55%
Kiểm soát bóng
45%
16
Dứt điểm
6
3
Trúng đích
2
6
Phạt góc
7
17
Phạm lỗi
10
4
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
E. Haaland
E. Haaland
Manchester City
1 bàn
Matheus Nunes
Matheus Nunes
Manchester City
Điểm 7.69
Rúben Dias
Rúben Dias
Manchester City
Điểm 7.41
J. Gvardiol
J. Gvardiol
Manchester City
Điểm 7.38
M. Guéhi
M. Guéhi
Manchester City
Điểm 7.35
R. Cherki
R. Cherki
Manchester City
Điểm 7.2

Cuộc so tài giữa Manchester United và Manchester City diễn ra vào lúc 22:30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Old Trafford, nơi đội khách đang đứng trước cơ hội rất lớn để tiếp tục cuộc đua bám đuổi ngôi đầu bảng. Với khoảng cách sít sao ở nhóm dẫn đầu, mỗi điểm số lúc này đều mang ý nghĩa quan trọng đối với toan tính đường dài của nửa xanh thành Manchester.

Cơ hội bám đuổi ngôi đầu của Manchester City

Manchester City bước vào màn đọ sức này với hành trang vô cùng ấn tượng. Đội bóng hiện đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm, duy trì phong độ thăng hoa bằng 3 trận toàn thắng gần nhất. Sự ổn định trong lối chơi cùng khả năng định đoạt trận đấu hiệu quả giúp họ duy trì thế bám đuổi quyết liệt với đội xếp trên.

Hàng công thi đấu mạch lạc cùng hệ thống chiến thuật vận hành trơn tru là điểm tựa lớn nhất của đoàn quân áo xanh. Việc tiếp tục giành trọn vẹn điểm số trên sân khách sẽ giúp Manchester City củng cố vững chắc vị thế ở tốp đầu và gia tăng sức ép trực tiếp lên ngôi vị số một.

Thách thức cho Manchester United trên sân nhà Old Trafford

Ở chiều ngược lại, Manchester United đang trải qua giai đoạn khởi đầu tương đối chật vật. Đội chủ sân Old Trafford hiện xếp ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm. Phong độ trong 3 trận đấu gần nhất của họ thiếu tính ổn định khi lần lượt nhận 1 thất bại, có 1 chiến thắng và chia điểm ở 1 trận hòa.

Sự trồi sụt về mặt kết quả khiến đội bóng áo đỏ chịu áp lực không nhỏ trước chuyến tiếp đón đối thủ đang đạt điểm rơi phong độ cao. Điểm tựa sân nhà Old Trafford sẽ là nguồn động lực tinh thần lớn để Manchester United nỗ lực siết chặt lại cự ly đội hình, hạn chế tối đa các sai số cá nhân nhằm ngăn chặn các bài phối hợp biến hóa từ phía đối phương.

Lịch sử đối đầu và cục diện trận đấu

Dù đang có thứ hạng và phong độ thấp hơn ở thời điểm hiện tại, Manchester United lại sở hữu thành tích đối đầu tổng thể nhỉnh hơn trong thời gian gần đây. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Manchester United giành 2 chiến thắng, hai bên bất phân thắng bại trong 2 trận hòa và Manchester City có được 1 thắng lợi.

Thống kê trên cho thấy các cuộc đụng độ giữa hai đội bóng thành Manchester luôn ẩn chứa những diễn biến khó lường, nơi thành tích đối đầu trong quá khứ phản ánh sự cân bằng nhất định. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế hiện tại, sự ổn định cùng chuỗi 3 trận toàn thắng đang mang lại ưu thế tâm lý lớn cho Manchester City trong mục tiêu giành trọn 3 điểm để bám sát đỉnh bảng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Manchester United · 2 thắng2 hòaManchester City · 1 thắng
17/01/2026
Manchester United
2 - 0
Manchester City
MU
14/09/2025
Manchester City
3 - 0
Manchester United
MC
06/04/2025
Manchester United
0 - 0
Manchester City
Hòa
15/12/2024
Manchester City
1 - 2
Manchester United
MU
10/08/2024
Chung kết
Manchester City
1 - 1
Manchester United
Hòa
Manchester United
5 trận gần nhất
THTBB
3
Trận
1-1-1
T-H-B
7
Ghi (TB 2.3)
6
Thủng lưới
Manchester City
5 trận gần nhất
TTTTB
3
Trận
3-0-0
T-H-B
7
Ghi (TB 2.3)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Arsenal4400+712TTTT
2Manchester City3300+59TTT
3Hull City4220+38HHTT
12Brighton3111+34HBT
13Manchester United3111+14HTB
14Sunderland4112-24BHTB
Tình hình lực lượng
Manchester United
C. Baleba (Ankle Injury)
A. Diallo (Injury)
T. Heaton (Injury)
M. Ugarte (Knee Injury)
M. de Ligt (Back Injury)
C. Baleba (Ankle Injury)
A. Diallo (Injury)
T. Heaton (Injury)
Manchester City
J. Doku (Calf Injury)
N. O'Reilly (Back Injury)
J. Doku (Calf Injury)
N. O'Reilly (Back Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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