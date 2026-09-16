Manchester United 2-3 Brighton: Brighton giành chiến thắng Manchester United chạm trán Brighton tại vòng 1/16 loại trực tiếp ở Old Trafford, nơi đôi bên buộc phải giành chiến thắng nếu muốn tiếp tục bước vào vòng sau.

Manchester United 2 - 3 Brighton Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Manchester United tiếp đón Brighton.

8' BÀN THẮNG! Manchester United (1-0) Phút 8': Shea Lacey (Manchester United) lập công (kiến tạo: Youri Tielemans). Tỷ số: 1 - 0.

10' BÀN THẮNG! Manchester United (2-0) Phút 10': Mason Mount (Manchester United) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Manchester United 55% - 45% Brighton, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 3 - 1); phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Manchester United 55% - 45% Brighton, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 3 - 1); phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.

37' Manchester United ép sân Cầm bóng: Manchester United 58% - 42% Brighton, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 1.

43' Thẻ vàng Phút 43': Chema Andrés (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).

45+1' BÀN THẮNG! Brighton (2-1) Phút 45+1': Charalampos Kostoulas (Brighton) lập công (kiến tạo: Jaouen Hadjam). Tỷ số: 2 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Brighton ép sân Cầm bóng: Manchester United 57% - 43% Brighton, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 1.

59' Thẻ vàng Phút 59': Jaouen Hadjam (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Manchester United 56% - 44% Brighton, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 1 - 1.

65' BÀN THẮNG! Brighton (2-2) Phút 65': Pascal Groß (Brighton) lập công (kiến tạo: Luka Vuskovic). Tỷ số: 2 - 2.

66' Thay người Phút 66' (Manchester United): Joshua Zirkzee vào sân thay Benjamin Šeško.

66' Thay người Phút 66' (Manchester United): Kobbie Mainoo vào sân thay Andrey Santos.

66' Thay người Phút 66' (Manchester United): Bryan Mbeumo vào sân thay Shea Lacey.

66' Thay người Phút 66' (Brighton): Maxim De Cuyper vào sân thay Malick Yalcouyé.

66' Thay người Phút 66' (Brighton): Diego Gomez vào sân thay Matt O'Riley.

69' BÀN THẮNG! Brighton (2-3) Phút 69': Maxim De Cuyper (Brighton) lập công. Tỷ số: 2 - 3.

73' Thay người Phút 73' (Manchester United): Bruno Fernandes vào sân thay Mason Mount.

74' Thay người Phút 74' (Brighton): Ferdi Kadıoğlu vào sân thay Jaouen Hadjam.

74' Thay người Phút 74' (Brighton): Yasin Ayari vào sân thay Olivier Boscagli.

74' Brighton ép sân Cầm bóng: Manchester United 44% - 56% Brighton, dứt điểm 7 - 14 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 11, cứu thua 1 - 1.

80' Thay người Phút 80' (Manchester United): Matheus Cunha vào sân thay Marcus Rashford.

82' Thay người Phút 82' (Brighton): Georginio Rutter vào sân thay Charalampos Kostoulas.

85' Thẻ vàng Phút 85': Yasin Ayari (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).

86' Brighton ép sân Cầm bóng: Manchester United 41% - 59% Brighton, dứt điểm 9 - 18 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 13, cứu thua 2 - 2.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Maxim De Cuyper (Brighton) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

KT Kết thúc: Manchester United 2-3 Brighton Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 03:56 17/09/2026

Đội hình chính thức Manchester United Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Carrick Brighton Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV F. Hürzeler 12 K. Darlow 2 Diogo Dalot 15 L. Yoro 26 A. Heaven 3 N. Mazraoui 17 Andrey Santos 18 Y. Tielemans 31 S. Lacey 7 M. Mount 9 M. Rashford 30 B. Šeško 23 J. Steele 44 L. Vušković 4 P. Struijk 21 O. Boscagli 20 Costinha 14 José María Andrés Baixauli 13 P. Groß 3 J. Hadjam 33 O'Riley 35 M. Yalcouyé 19 C. Kostoulas Dự bị Manchester United 39 T. Fletcher 8 Bruno Fernandes 41 H. Amass 1 S. Lammens 5 H. Maguire 37 K. Mainoo 19 B. Mbeumo 10 Matheus Cunha 11 J. Zirkzee Brighton 12 P. David 29 M. De Cuyper 5 L. Dunk 25 D. Gómez 24 F. Kadıoğlu 15 I. Osman 10 G. Rutter 1 B. Verbruggen 26 Y. Ayari Cập nhật đội hình lúc 01:34 17/09/2026

Manchester United Thống kê Brighton 42% Kiểm soát bóng 58% 12 Dứt điểm 18 4 Trúng đích 5 4 Phạt góc 3 5 Phạm lỗi 14 0 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật P. Groß Brighton 1 bàn C. Kostoulas Brighton 1 bàn S. Lacey Manchester United 1 bàn M. Mount Manchester United 1 bàn M. De Cuyper Brighton 1 bàn Y. Tielemans Manchester United 1 kiến tạo · điểm 7.31

Manchester United sẽ tiếp đón Brighton trên sân nhà Old Trafford vào lúc 02:00 ngày 17/09/2026 trong khuôn khổ vòng 1/16. Đây là trận cầu mang tính chất sống còn khi thể thức loại trực tiếp được áp dụng: đội giành thắng lợi sẽ tiếp tục hành trình, trong khi thất bại đồng nghĩa với việc chính thức dừng bước.

Tính chất căng thẳng của vòng đấu loại trực tiếp

Bước vào vòng 1/16, áp lực dành cho cả Manchester United lẫn Brighton là ngang nhau. Thể thức loại trực tiếp không cho phép xuất hiện sự do dự hay cơ hội sửa sai qua từng tuần thi đấu. Đội bóng nào mắc sai lầm phòng ngự hoặc bỏ lỡ thời cơ định đoạt trận đấu đều phải trả giá đắt.

Được chơi trên mặt cỏ quen thuộc Old Trafford mang lại lợi thế tâm lý lớn cho Manchester United. Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài luôn là điểm tựa tinh thần để đội bóng áo đỏ tạo sức ép lên đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, tính chất của một trận đấu cúp loại trực tiếp đòi hỏi họ phải giữ được cái đầu lạnh xuyên suốt cả trận.

Cán cân đối đầu gần đây nghiêng về phía Brighton

Dù có lợi thế sân bãi, Manchester United chắc chắn phải dè chừng vị khách tới từ bờ biển phía nam. Nhìn vào lịch sử chạm trán gần đây, cán cân đang có phần nghiêng về phía Brighton. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy Brighton chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, trong khi Manchester United chỉ giành được 2 trận thắng và hai đội không có trận hòa nào.

Những con số trên phản ánh rõ sự khó chịu mà Brighton thường xuyên tạo ra cho Manchester United. Đội khách sở hữu lối chơi tự tin, khả năng kiểm soát bóng mạch lạc và không hề e ngại sức ép khi đối đầu với các đội bóng lớn. Sự cân bằng mong manh cùng quyết tâm của cả hai hứa hẹn tạo nên một cuộc so tài giằng co quyết liệt.

Thế trận thận trọng định đoạt tấm vé đi tiếp

Với mục tiêu rõ ràng là tấm vé vào vòng trong, cả hai huấn luyện viên nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách chặt chẽ. Manchester United sẽ nỗ lực làm chủ khu trung tuyến và tận dụng tối đa các đợt lên bóng nhanh ở hai biên để khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương.

Ở chiều ngược lại, Brighton nhiều khả năng sẽ chủ động chơi kỷ luật, giữ cự ly đội hình hẹp nhằm hạn chế tối đa không gian hoạt động của các mũi nhọn bên phía chủ nhà. Đội bóng giành quyền đi tiếp sẽ là cái tên biết cách chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất và duy trì được sự tập trung cao độ trong từng khoảnh khắc định đoạt trên sân Old Trafford.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Manchester United · 2 thắng 0 hòa Brighton · 3 thắng Brighton 0 - 3 Manchester United MU Manchester United 1 - 2 Brighton BRI Manchester United 4 - 2 Brighton MU Manchester United 1 - 3 Brighton BRI Brighton 2 - 1 Manchester United BRI

Manchester United 5 trận gần nhất B T H T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Brighton 5 trận gần nhất T H B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới