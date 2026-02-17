Manchester United bác bỏ thông tin từng liên hệ lôi kéo Jurgen Klopp về Old Trafford Đội chủ sân Old Trafford phủ nhận hoàn toàn tuyên bố của người đại diện Marc Kosicke về việc 'Quỷ đỏ' và Chelsea từng cố gắng chiêu mộ cựu huấn luyện viên Liverpool.

Manchester United đã chính thức lên tiếng bác bỏ những tin đồn liên quan đến việc họ từng cố gắng tiếp cận Jurgen Klopp sau khi chiến lược gia này rời Liverpool vào mùa hè năm 2024. Đội chủ sân Old Trafford khẳng định chưa bao giờ có bất kỳ động thái nào nhằm lôi kéo vị thuyền trưởng người Đức về dẫn dắt câu lạc bộ.

Man Utd phủ nhận thông tin tiếp cận Klopp.

Tranh cãi từ phát ngôn của người đại diện Marc Kosicke

Vụ việc bắt đầu trở nên ồn ào sau khi Marc Kosicke, người đại diện lâu năm của Jurgen Klopp, đưa ra những tuyên bố đáng chú ý trên Transfermarkt. Theo Kosicke, cả Manchester United và Chelsea đều đã bày tỏ sự quan tâm và đặt vấn đề với thân chủ của ông ngay sau khi Klopp chia tay vùng Merseyside.

"Ngay cả Chelsea và Manchester United đều đã hỏi thăm, mặc dù Jurgen đã tuyên bố rõ ràng rằng ông ấy sẽ không dẫn dắt bất kỳ CLB nào khác tại Anh. Những lời đề nghị cứ liên tục đến", Marc Kosicke chia sẻ. Phát ngôn này ngay lập tức gây bão trong dư luận, bởi việc Klopp chuyển đến một đối thủ trực tiếp của Liverpool tại Ngoại hạng Anh luôn được xem là kịch bản khó tin.

Phản ứng dứt khoát từ phía Man Utd và Chelsea

Trước những thông tin này, phía Manchester United đã đưa ra phản hồi cực kỳ dứt khoát. Các nguồn tin thân cận từ nội bộ đội bóng khẳng định họ chưa từng thực hiện bất kỳ cuộc đàm phán hay liên hệ chính thức nào với phía Klopp trong giai đoạn đó. Đáng chú ý, Chelsea cũng đưa ra thông báo phủ nhận tương tự đối với phát biểu của Kosicke.

Bên cạnh yếu tố chiến thuật, giới chuyên môn đánh giá khả năng Klopp gia nhập Old Trafford là điều "không tưởng". Mối thâm thù lịch sử và truyền thống giữa Liverpool và Manchester United là rào cản quá lớn để một biểu tượng tại Anfield như Klopp có thể gật đầu đồng ý. Việc từ chối các lời đề nghị từ Anh cũng cho thấy sự tôn trọng tuyệt đối của vị chiến lược gia này dành cho đội bóng cũ.

Quyết định rời xa đường biên và di sản của Jurgen Klopp

Ngoài câu chuyện về hai ông lớn tại Premier League, Marc Kosicke cũng xác nhận Jurgen Klopp từng nhận được lời mời dẫn dắt đội tuyển Anh nhưng ông đã từ chối. Hiện tại, cựu HLV Dortmund đang tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi, rời xa áp lực của những trận đấu đỉnh cao.

Kosicke bày tỏ niềm tự hào về sự nghiệp của thân chủ: "Ông ấy cực kỳ hạnh phúc với những gì đã đạt được. Thật tuyệt vời khi đi vào lịch sử như một trong số ít huấn luyện viên chỉ dẫn dắt 3 câu lạc bộ là Mainz 05, Dortmund, Liverpool và chưa bao giờ phải đối mặt với án sa thải". Sự nhất quán trong sự nghiệp giúp Klopp giữ vững vị thế là một trong những nhà cầm quân vĩ đại nhất kỷ nguyên hiện đại.