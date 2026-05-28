Manchester United báo lãi 37,7 triệu bảng và xác nhận tương lai Michael Carrick Quỷ Đỏ ghi nhận sự bứt phá tài chính mạnh mẽ nhờ các biện pháp cắt giảm chi phí của Sir Jim Ratcliffe, đồng thời Giám đốc điều hành Omar Berrada chính thức khẳng định vị thế của Michael Carrick.

Manchester United vừa công bố báo cáo tài chính mới nhất tính đến hết ngày 31 tháng 3, cho thấy sự xoay chuyển ngoạn mục về mặt con số. Sau giai đoạn kinh doanh khó khăn, đội chủ sân Old Trafford đã ghi nhận khoản lợi nhuận hoạt động lên tới 37,7 triệu bảng trong 9 tháng qua.

Sự bứt phá tài chính dưới kỷ nguyên Ineos

Con số 37,7 triệu bảng đánh dấu sự cải thiện đáng kể so với khoản lỗ hoạt động 3,2 triệu bảng mà câu lạc bộ từng phải gánh chịu trong cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo, thành quả này không đến từ sự ngẫu nhiên mà là kết quả trực tiếp của các biện pháp cắt giảm chi phí quyết liệt được thực hiện bởi Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn Ineos.

Bên cạnh việc tối ưu bộ máy vận hành, phong độ ổn định tại Ngoại hạng Anh cũng giúp doanh thu từ bản quyền truyền hình và các nguồn thu thương mại tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, bức tranh tài chính vẫn còn những mảng tối khi đội bóng vẫn đang gánh khoản nợ 650 triệu đô la từ thời gia đình Glazer, cùng khoản vay ngắn hạn đã tăng lên mức 262,5 triệu bảng.

Ban lãnh đạo MU đánh giá cao Michael Carrick.

Michael Carrick và sự tin tưởng tuyệt đối từ thượng tầng

Đi kèm với báo cáo tài chính, Giám đốc điều hành Omar Berrada đã dập tắt mọi đồn đoán về băng ghế huấn luyện. Ông chính thức xác nhận Michael Carrick sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng sau những màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ.

"Chúng tôi cảm thấy rất tích cực về sự tiến bộ của câu lạc bộ. Việc cán đích thứ ba tại Ngoại hạng Anh và giành vé Champions League là minh chứng rõ nét cho phong độ khởi sắc. Michael Carrick đã làm xuất sắc công việc trong 17 trận đấu qua, và chúng tôi rất vui mừng khi ông tiếp tục đồng hành," ông Berrada phát biểu.

Sự ổn định này được coi là chìa khóa để Quỷ Đỏ tiếp tục hướng tới những mục tiêu cao hơn, dù quá trình thay đổi nhân sự ở cấp độ quản lý cũng tiêu tốn không ít ngân sách. Đáng chú ý, việc sa thải huấn luyện viên Ruben Amorim và đội ngũ trợ lý trước đó đã khiến câu lạc bộ mất tới 16,7 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng.

Tầm nhìn dài hạn và siêu dự án 100.000 chỗ ngồi

Ngoài các báo cáo về đội nam, Omar Berrada cũng dành lời khen ngợi cho thành tích của đội nữ và sự phát triển bền vững của học viện trẻ - nơi tiếp tục cung cấp những tài năng triển vọng cho đội một.

Quan trọng hơn, Manchester United đang đẩy mạnh kế hoạch xây dựng một sân vận động mới có sức chứa khổng lồ lên tới 100.000 chỗ ngồi. Đây được xem là dự án trọng điểm để nâng cao doanh thu trận đấu trong tương lai, bù đắp cho việc doanh thu này vừa sụt giảm nhẹ do đội bóng thi đấu ít hơn 3 trận trên sân nhà trong kỳ báo cáo vừa qua. Nhìn chung, dù vẫn còn gánh nặng nợ nần, Man Utd đang cho thấy những bước đi bài bản để lấy lại vị thế cả trên sân cỏ lẫn phương diện kinh doanh.