Manchester United bế tắc vụ Lewis Hall: Newcastle hạ quyết tâm chặn sóng tháo chạy Trước nguy cơ chảy máu lực lượng nghiêm trọng, Newcastle United kiên quyết giữ chân hậu vệ trẻ Lewis Hall, khiến kế hoạch nâng cấp cánh trái của Manchester United rơi vào bế tắc.

Kế hoạch chiêu mộ hậu vệ cánh trái Lewis Hall của Manchester United đang đối mặt với bức tường thành kiên cố từ Newcastle United. Đội chủ sân St James’ Park đã đưa ra quyết định cứng rắn nhằm giữ chân tài năng trẻ 21 tuổi này bằng mọi giá, trong bối cảnh nội bộ đội bóng vừa trải qua những biến động nhân sự chưa từng có.

Lewis Hall thể hiện sự tiến bộ vượt bậc và trở thành nhân tố quan trọng tại Newcastle.

Cuộc tháo chạy tại St James' Park và vị thế của Lewis Hall

Kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay chứng kiến làn sóng tháo chạy dồn dập khỏi Newcastle United. Hàng loạt ngôi sao trụ cột lần lượt nói lời chia tay vùng Tyneside: Sandro Tonali chuyển sang Tottenham Hotspur, Anthony Gordon cập bến Barcelona và Bruno Guimaraes đạt thỏa thuận gia nhập Arsenal. Chưa dừng lại ở đó, sự ra đi của HLV Eddie Howe càng khiến tình hình tại đội bóng trở nên phức tạp.

Đứng trước viễn cảnh chảy máu lực lượng nghiêm trọng, ban lãnh đạo Newcastle bắt buộc phải vẽ ra một ranh giới đỏ. Hậu vệ trẻ Lewis Hall, sản phẩm ưu tú từ lò đào tạo Cobham, lập tức trở thành nhân tố hạt nhân cần được bảo vệ tuyệt đối. Ở tuổi 21, Hall đã có sự thăng tiến vượt bậc trong một năm qua và được đánh giá thuộc nhóm những hậu vệ trái xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh hiện tại. Newcastle xem anh là nền tảng cốt lõi cho kế hoạch tái thiết đội hình dựa trên sức trẻ.

Bài toán nan giải cho kế hoạch nâng cấp hàng thủ Manchester United

Về phía Manchester United, hành lang cánh trái và tuyến giữa là hai vị trí ưu tiên hàng đầu cần củng cố trong kỳ chuyển nhượng này. Màn trình diễn ấn tượng của Lewis Hall đã nhanh chóng biến anh thành mục tiêu số một trong danh sách mua sắm của Quỷ đỏ. Dù vậy, tham vọng của đội chủ sân Old Trafford đang va phải sự kháng cự mãnh liệt.

Newcastle quyết tâm từ chối các lời đề nghị từ phía Manchester United dành cho Lewis Hall.

Đánh giá về thương vụ này, chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein nhận định trên tờ TEAMtalk rằng khả năng Hall chuyển tới Manchester United là vô cùng thấp. Ông chỉ ra rằng Newcastle không chỉ kiên quyết từ chối đàm phán mà còn đang gấp rút chuẩn bị một bản hợp đồng mới với mức thu nhập hấp dẫn hơn để trói chân hậu vệ này dài hạn.

Những thông tin từ David Ornstein phản ánh đúng thực tế khắc nghiệt mà Manchester United phải đối mặt. Sự quyết tâm trên bàn đàm phán là chưa đủ để thuyết phục một đối thủ không gặp áp lực về tài chính và đang trong tình thế phải giữ chân ngôi sao bằng mọi giá. Để sở hữu Lewis Hall, Quỷ đỏ buộc phải đưa ra một mức giá kỷ lục vượt xa giá trị thực tế, hoặc phải nhanh chóng chuyển hướng sang các mục tiêu khả dĩ hơn nhằm kịp thời hoàn thiện đội hình trước mùa giải mới.