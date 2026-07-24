Manchester United cạnh tranh Newcastle United trong cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Danilo Manchester United và Newcastle nhắm đến tiền vệ Danilo của Botafogo, trong bối cảnh đội bóng Brazil nhận được đề nghị 25 triệu bảng từ Zenit và Palmeiras.

Manchester United và Newcastle United vừa đưa tiền vệ Danilo của câu lạc bộ Botafogo vào tầm ngắm chuyển nhượng. Tuyển thủ 25 tuổi người Brazil từng có kinh nghiệm chinh chiến tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Nottingham Forest, hiện đứng trước nhiều lựa chọn quan trọng cho bước đi tiếp theo trong sự nghiệp.

Danilo được Manchester United và Newcastle United dành sự quan tâm. Ảnh: Getty Images

Dù cả hai đại diện Ngoại hạng Anh chưa gửi đề nghị chính thức, Botafogo đã nhận được những lời dạm hỏi trị giá khoảng 25 triệu bảng từ Palmeiras và Zenit St Petersburg. Tiền vệ người Brazil đang cẩn trọng đánh giá các lựa chọn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Kế hoạch nâng cấp tuyến giữa của Manchester United

Đối với Manchester United, ban huấn luyện vẫn đang tích cực tìm kiếm các phương án nhân sự phù hợp để bổ sung sức mạnh cho khu trung tuyến. Trước đó, đội chủ sân Old Trafford đã có những sự nâng cấp đáng chú ý khi chiêu mộ thành công hai tiền vệ Andrey Santos và Youri Tielemans.

Bên cạnh Danilo, HLV Michael Carrick cùng bộ phận tuyển trạch vẫn tiếp tục theo dõi sát sao những mục tiêu tiềm năng khác như Manu Kone, Carlos Baleba và Alex Scott nhằm hoàn thiện cấu trúc đội hình cho mùa giải mới.

Newcastle United thay đổi ưu tiên chuyển nhượng

Ở chiều ngược lại, mức độ quan tâm của Newcastle United dành cho Danilo đang có dấu hiệu giảm bớt. Nguyên nhân xuất phát từ việc đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh tiến rất gần đến thỏa thuận chiêu mộ Aladji Bamba từ AS Monaco với mức giá 34 triệu bảng.

Thêm vào đó, Newcastle United cũng vừa hoàn tất hợp đồng trị giá 23 triệu bảng để sở hữu chữ ký của tài năng trẻ Sean Steur từ Ajax Amsterdam, giúp gia tăng đáng kể chiều sâu cho tuyến giữa của họ.