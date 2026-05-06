Manchester United chi 150 triệu bảng tái thiết tuyến giữa khi Casemiro xác nhận rời đi Tỷ phú Jim Ratcliffe chuẩn bị ngân sách khổng lồ cho 3 bản hợp đồng mới sau khi Casemiro tuyên bố chấm dứt hành trình 4 năm đầy cảm xúc tại Old Trafford.

Casemiro đã chính thức xác nhận việc rời Manchester United sau khi mùa giải năm nay khép lại, đánh dấu sự kết thúc của một trong những thương vụ thành công nhất của đội bóng trong giai đoạn chuyển giao. Trước sự ra đi của trụ cột người Brazil, tập đoàn INEOS đã nhanh chóng phản ứng bằng một kế hoạch tái thiết trị giá 150 triệu bảng nhắm vào ba tân binh chất lượng cho tuyến giữa.

Lời chia tay dứt khoát của một công thần

Dù nhận được nhiều sự kỳ vọng về việc ở lại thêm một mùa giải để dìu dắt các cầu thủ trẻ, Casemiro đã chọn cách nói thẳng về tương lai. Chia sẻ với ESPN Brazil, tiền vệ 34 tuổi khẳng định: "Không có khả năng ở lại thêm một năm". Với một cầu thủ đã nếm trải đủ vinh quang, tuyên bố này là dấu chấm hết cho một chu kỳ mà anh coi là đẹp đẽ và tuyệt vời nhất sự nghiệp.

Đáng chú ý, Casemiro rời đi khi vẫn giữ được phong độ ổn định. Dưới thời Michael Carrick, tiền vệ này đã lấy lại hình ảnh của một máy quét hàng đầu, trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng thủ Quỷ đỏ. Anh chọn ra đi "qua cánh cửa lớn", mang theo sự biết ơn vô hạn dành cho câu lạc bộ và người hâm mộ sau 4 năm gắn bó.

Chiến lược tái thiết 150 triệu bảng của INEOS

Khoảng trống mà Casemiro để lại không dễ để lấp đầy chỉ bằng một cá nhân. Nhận thức rõ điều này, INEOS đã chuẩn bị một ngân sách khoảng 150 triệu bảng để mang về 3 tiền vệ mới với các vai trò khác nhau. Đây là cách tiếp cận có hệ thống nhằm tạo ra sự cân bằng và chiều sâu đội hình thay vì chỉ chạy theo các ngôi sao đắt giá.

Mục tiêu trọng tâm: Carlos Baleba

Trong số 150 triệu bảng, khoảng 80 triệu bảng dự kiến sẽ được dành cho một tiền vệ mỏ neo thay thế trực tiếp vị trí của Casemiro. Carlos Baleba của Brighton đang nổi lên là ứng viên hàng đầu nhờ khả năng càn lướt và kỹ năng điều tiết trận đấu hiện đại. Bên cạnh đó, danh sách rút gọn còn bao gồm những tên tuổi như Sandro Tonali, Aurelien Tchouameni và Adam Wharton.

Các phương án bổ sung và tương lai của Manuel Ugarte

Manchester United cũng dự trù 40 triệu bảng cho vị trí tiền vệ trung tâm thứ hai trong bối cảnh Manuel Ugarte có thể rời đi trước sự quan tâm từ Atletico Madrid và Napoli. Những cái tên như Mateus Fernandes, Alex Scott hay Tyler Adams đã lọt vào tầm ngắm của bộ phận tuyển trạch.

Cuối cùng, một khoản kinh phí khoảng 20 triệu bảng được dành riêng cho các tài năng trẻ để tăng cường độ dày đội hình, với Shea Charles của Southampton là mục tiêu khả thi nhất. Việc tái thiết này không chỉ nhằm thay thế Casemiro mà còn chuẩn bị cho những biến động khác tại khu vực trung tuyến, bao gồm cả tương lai của đội trưởng Bruno Fernandes vốn đang được Galatasaray săn đón.

Dù Casemiro ra đi để lại nhiều tiếc nuối, nhưng đây cũng là cơ hội để Manchester United thực hiện một cuộc cách mạng thực sự. Bài kiểm tra lớn nhất cho INEOS là làm sao để tuyến giữa mới vẫn giữ được bản lĩnh và đẳng cấp vốn có của đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh.