Manchester United chi 200 triệu bảng: Bruno Guimaraes và Barcola lọt tầm ngắm INEOS Tập đoàn INEOS lên kế hoạch tái thiết hàng công và tuyến giữa Manchester United với ngân sách 200 triệu bảng nhằm thay thế sự ra đi của Casemiro và Marcus Rashford.

Manchester United đang bước vào một kỷ nguyên tái thiết đầy tham vọng dưới sự điều hành của tập đoàn INEOS. Theo các báo cáo mới nhất, đội bóng thành Manchester đã xác định được hai mục tiêu chuyển nhượng trọng điểm là tiền vệ Bruno Guimaraes của Newcastle United và tiền đạo cánh Bradley Barcola của Paris Saint-Germain. Đây được xem là những bước đi chiến lược nhằm khỏa lấp khoảng trống mà các trụ cột lâu năm để lại tại Old Trafford.

Bruno Guimaraes: Ưu tiên số một cho tuyến giữa

Với việc Casemiro gần như chắc chắn sẽ chia tay đội bóng khi mùa giải này kết thúc, ban lãnh đạo Man Utd đã nhanh chóng triển khai phương án thay thế. Bruno Guimaraes, ngôi sao đang tỏa sáng trong màu áo Newcastle United, là cái tên được ưu tiên hàng đầu. Đáng chú ý, chính Casemiro được cho là đã đề cử người đồng hương Brazil với ban lãnh đạo như một người kế vị hoàn hảo cho vai trò mỏ neo tại trung tâm hàng tiền vệ.

MU đang theo sát Bruno Guimaraes.

Mặc dù Newcastle United định giá trụ cột của mình lên tới 100 triệu bảng, nhưng phía INEOS đang cân nhắc gửi đi lời đề nghị khởi điểm trị giá khoảng 80 triệu bảng. Khả năng điều tiết lối chơi và tinh thần chiến đấu của Guimaraes được đánh giá là sự nâng cấp cần thiết cho hệ thống chiến thuật mà Manchester United đang xây dựng.

Thay thế Marcus Rashford bằng làn gió mới từ PSG

Trên hàng công, tương lai của Marcus Rashford tại Old Trafford dường như đã đi đến hồi kết khi tiền đạo người Anh chuẩn bị chuyển hẳn sang Barcelona sau thời gian thi đấu cho mượn thành công. Để thay thế tầm ảnh hưởng của Rashford, Quỷ đỏ đã đưa Bradley Barcola của PSG vào danh sách rút gọn.

Nhà báo chuyên về chuyển nhượng Ekram Konur nhận định Barcola là lựa chọn sáng giá nhờ sự năng động và tiềm năng phát triển vượt trội. Tuyển thủ trẻ người Pháp được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho hành lang cánh của Man Utd bằng tốc độ và khả năng xuyên phá ấn tượng.

Phương án dự phòng Sandro Tonali và điều kiện Champions League

Bên cạnh Guimaraes, đội ngũ tuyển trạch của Man Utd cũng đang theo sát một ngôi sao khác của Newcastle là Sandro Tonali. Tuyển thủ người Ý được coi là phương án dự phòng chất lượng cao nếu các cuộc đàm phán về Guimaraes gặp bế tắc. Dù mức giá của Tonali chắc chắn sẽ không hề rẻ, nhưng sự quyết tâm từ INEOS cho thấy họ sẵn sàng đầu tư lớn để đưa câu lạc bộ trở lại vị thế đỉnh cao.

Tuy nhiên, kế hoạch chi tiêu rầm rộ trị giá 200 triệu bảng vào mùa hè năm 2026 đi kèm với một điều kiện tiên quyết: huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick phải giúp Manchester United giành vé tham dự Champions League mùa giải tới. Việc có mặt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu không chỉ giúp đảm bảo nguồn tài chính mà còn là yếu tố quan trọng để thuyết phục các ngôi sao hàng đầu cập bến Old Trafford.