Manchester United chiêu mộ Antonee Robinson: Lời giải 35 triệu bảng cho hành lang trái Quỷ đỏ thành Manchester đang nỗ lực đưa Antonee Robinson về Old Trafford nhằm giải quyết triệt để sự phụ thuộc vào Luke Shaw. Tuyển thủ Mỹ với 10 kiến tạo mùa trước là ưu tiên hàng đầu của đội bóng.

Manchester United đang tăng tốc trong kế hoạch tái thiết hàng thủ bằng việc đưa Antonee Robinson của Fulham vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên. Trong bối cảnh Luke Shaw liên tục vật lộn với các vấn đề thể lực, ban lãnh đạo đội bóng thành Manchester xem hậu vệ người Mỹ là mảnh ghép hoàn hảo để mang lại sự ổn định cho hành lang cánh trái.

Tuyển thủ Mỹ lọt vào tầm ngắm Man United. (Ảnh: Getty Images)

Kinh nghiệm dày dặn và thông số ấn tượng tại Ngoại hạng Anh

Theo báo cáo từ The Guardian, Man Utd dự kiến sẽ phải chi ra khoảng 30 đến 35 triệu bảng để thuyết phục Fulham nhả người. Dù hợp đồng của hậu vệ 28 tuổi tại Craven Cottage còn thời hạn đến tháng 6/2028, nhưng sức hút từ Old Trafford có thể là yếu tố then chốt thúc đẩy thương vụ này.

Robinson không chỉ mang đến sự bền bỉ mà còn là một mũi khoan lợi hại bên hành lang cánh. Với 158 lần ra sân tại môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, anh đã khẳng định được bản lĩnh của một hậu vệ hàng đầu. Đặc biệt trong chiến dịch 2024/25, tuyển thủ Mỹ đã bùng nổ mạnh mẽ với 10 đường kiến tạo, minh chứng cho khả năng hỗ trợ tấn công xuất sắc.

Đáng chú ý, dù từng gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng ở nửa đầu mùa giải trước, Robinson vẫn cho thấy khả năng hồi phục đáng kinh ngạc. Anh nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao và trở thành nhân tố không thể thay thế trong đội hình Fulham giai đoạn nước rút.

Sự thay đổi trong triết lý chuyển nhượng của Quỷ đỏ

Việc theo đuổi Antonee Robinson cho thấy một sự dịch chuyển rõ rệt trong tư duy mua sắm của Man Utd dưới thời ban lãnh đạo mới. Thay vì mạo hiểm với các tài năng trẻ chưa qua thử thách, đội bóng đang ưu tiên những cầu thủ "ready-to-play" (sẵn sàng thi đấu ngay lập tức) và giàu kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League.

Chiến lược này đã được thể hiện qua các bản hợp đồng gần đây như tiền vệ Youri Tielemans (29 tuổi) hay thủ thành Karl Darlow (35 tuổi). Robinson được kỳ vọng sẽ không chỉ là phương án dự phòng mà còn tạo ra cuộc cạnh tranh sòng phẳng, trực tiếp san sẻ áp lực thi đấu vốn đang đè nặng lên vai Luke Shaw.

Quy hoạch lại nhân sự hành lang trái

Một lý do khác khiến thương vụ Robinson trở nên cấp thiết là sự thay đổi vai trò của Patrick Dorgu. Dù sở hữu tiềm năng lớn, Dorgu lại bộc lộ nhiều hạn chế trong khả năng phòng ngự và chọn vị trí khi chơi ở lùi sâu. Ban huấn luyện Man Utd dự kiến sẽ đẩy cầu thủ này lên đá cao hơn như một tiền đạo cánh trái ở mùa giải tới để tận dụng tốc độ và khả năng xuyên phá.

Việc sở hữu một hậu vệ trái thuần túy và có tư duy phòng ngự ổn định như Robinson sẽ giúp hệ thống của Man Utd trở nên cân bằng hơn. Đây được xem là nước đi an toàn nhưng đầy tính toán của Quỷ đỏ nhằm giải quyết dứt điểm điểm yếu chí tử đã tồn tại suốt nhiều mùa giải qua do tiền sử chấn thương dày đặc của các trụ cột hàng thủ.