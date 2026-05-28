Manchester United chịu tác động dây chuyền từ thương vụ Anthony Gordon gia nhập Barcelona Thương vụ Anthony Gordon tới Barcelona với giá 70 triệu bảng giúp Newcastle giải quyết áp lực tài chính, gián tiếp ngăn cản Man Utd chiêu mộ Lewis Hall và Sandro Tonali.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến một hiệu ứng domino đầy bất ngờ khi các quyết định tại Tây Ban Nha đang trực tiếp làm đảo lộn kế hoạch nhân sự của Manchester United. Việc Barcelona đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle United với mức giá khoảng 70 triệu bảng đã tạo ra một rào cản tài chính lớn, khiến Quỷ đỏ khó lòng tiếp cận các mục tiêu trọng điểm tại sân St James' Park.

Hiệu ứng domino từ Camp Nou giúp Newcastle thoát hiểm

Trước khi thương vụ Anthony Gordon nổ ra, Newcastle United đối mặt với áp lực nặng nề từ các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh sau khi không thể giành vé tham dự Champions League. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh từng bị dự báo sẽ phải thực hiện một cuộc "thanh lý" đội hình quy mô lớn để cân bằng ngân sách. Tình thế này đã mở ra cơ hội cho Man Utd tiếp cận những ngôi sao chất lượng.

Nhiều ngôi sao Newcastle trong tầm ngắm Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, khoản ngân sách khổng lồ từ việc bán Gordon cho Barcelona đã ngay lập tức giải tỏa cơn khát tài chính cho Newcastle. Với túi tiền được lấp đầy, đội bóng này không còn chịu áp lực phải bán bớt các trụ cột khác. Điều này đồng nghĩa với việc mức giá để thuyết phục Newcastle nhả người trong giai đoạn tới sẽ bị đẩy lên rất cao, vượt quá khả năng chi trả hiện tại của đội chủ sân Old Trafford.

Tham vọng chiêu mộ Lewis Hall và Sandro Tonali bị chặn đứng

Mục tiêu lớn nhất mà Man Utd nhắm tới chính là hậu vệ cánh trái Lewis Hall và tiền vệ Sandro Tonali. Thực tế, Quỷ đỏ đã phải tạm rút lui khỏi thương vụ Tonali do mức định giá quá cao từ đối tác. Với việc Newcastle có thêm chỗ dựa tài chính vững chắc từ Barcelona, hy vọng sở hữu Lewis Hall trong mùa hè này của Man Utd gần như đã khép lại.

MU khó mua Lewis Hall sau khi Barca chiêu mộ Gordon.

Lewis Hall được ban tuyển trạch Man Utd đánh giá rất cao nhờ bộ kỹ năng độc đáo và tiềm năng phát triển dài hạn. Trong bối cảnh Luke Shaw chuẩn bị bước vào năm cuối hợp đồng vào mùa hè tới, Hall được xem là người kế nhiệm hoàn hảo cho hành lang cánh trái. Việc không thể đạt được thỏa thuận lúc này là một thử thách đáng kể cho tham vọng gia cố hệ thống phòng ngự của Quỷ đỏ.

Chiến lược dài hạn cho vị trí hậu vệ trái

Dù cơ hội trong kỳ chuyển nhượng này không còn nhiều, giới chuyên môn cho rằng Man Utd sẽ không từ bỏ hoàn toàn mục tiêu Lewis Hall. Những biến động thượng tầng tiềm ẩn tại Newcastle và tương lai của HLV Eddie Howe có thể tạo ra những cơ hội mới trong tương lai gần. Việc kiên trì theo dõi sát sao sự phát triển của cầu thủ trẻ người Anh sẽ giúp đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng kích hoạt thương vụ ngay khi cánh cửa mở ra lần nữa.

Nhìn chung, quyết định của Barcelona không chỉ giúp họ có được một ngôi sao tấn công chất lượng mà còn gián tiếp bảo vệ lực lượng cho Newcastle, đẩy Man Utd vào thế phải tìm kiếm những phương án dự phòng khác hoặc chấp nhận chờ đợi đến các kỳ chuyển nhượng tiếp theo tại Ngoại hạng Anh.