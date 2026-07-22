Manchester United chốt giá bán Joshua Zirkzee cho Juventus: Kết thúc một thương vụ sai lầm? Manchester United sẵn sàng để Joshua Zirkzee gia nhập Juventus với giá 30-34 triệu bảng sau chuỗi phong độ thất vọng, mở đường chiêu mộ Jean-Philippe Mateta thay thế.

Cuộc phiêu lưu của Joshua Zirkzee tại Old Trafford dường như đang đi đến hồi kết sớm hơn dự kiến. Theo các báo cáo mới nhất, Manchester United đã sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho tiền đạo người Hà Lan, khi Juventus đang nổi lên như một bến đỗ tiềm năng nhất để giải cứu cựu sao Bologna khỏi cơn khủng hoảng phong độ tại Ngoại hạng Anh.

Lối thoát cho Zirkzee và kế hoạch của Juventus

Tờ Gazzetta dello Sport cho biết, Juventus đã chính thức chuyển hướng sang Joshua Zirkzee sau khi các cuộc đàm phán chiêu mộ Randal Kolo Muani từ Paris Saint-Germain rơi vào bế tắc. Phía Quỷ đỏ được cho là sẵn sàng chấp nhận mức phí trong khoảng từ 30 đến 34 triệu bảng, một con số cho thấy sự quyết tâm thanh lý nhân sự để tái cấu trúc đội hình.

Joshua Zirkzee có thể đến Juventus. Ảnh: Getty Images.

Do những hạn chế về tài chính, đại diện Serie A đang hướng tới một thỏa thuận mượn cầu thủ kèm điều khoản bắt buộc mua đứt. Cấu trúc này không còn xa lạ với Manchester United, khi họ từng áp dụng công thức tương tự trong thương vụ đẩy Rasmus Hojlund sang Napoli với giá 38 triệu bảng (kèm điều kiện dự Champions League). Một kịch bản tương tự hoàn toàn có thể giúp đôi bên tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán.

Những con số báo động và sự kiên nhẫn cạn kiệt

Quyết định đẩy Zirkzee rời đi không phải là ngẫu nhiên. Kể từ khi cập bến xứ sở sương mù, tiền đạo người Hà Lan đã phải vật lộn để thích nghi với cường độ thi đấu đỉnh cao. Thống kê chỉ ra rằng Zirkzee chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng sau 56 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh – một hiệu suất quá thấp đối với một trung phong khoác áo Quỷ đỏ.

Sự kiên nhẫn của ban huấn luyện dường như đã chạm đáy sau màn trình diễn tệ hại trong trận gặp Sunderland cuối mùa trước. Trong trận đấu đó, Zirkzee thất bại trong 64% các pha tranh chấp và chỉ đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 61%. Những con số này khiến anh hoàn toàn lép vế trước Rasmus Hojlund và tân binh Benjamin Sesko trong cuộc cạnh tranh vị trí chính thức.

Thống kê đáng thất vọng của Zirkzee tại Ngoại hạng Anh

Chỉ số Giá trị Số trận ra sân 56 Số bàn thắng 5 Tỷ lệ tranh chấp thành công (trận gặp Sunderland) 36% Tỷ lệ chuyền bóng chính xác (trận gặp Sunderland) 61%

Jean-Philippe Mateta: Giải pháp thực dụng cho hàng công

Để khỏa lấp khoảng trống mà Zirkzee để lại, Manchester United đang nhắm tới Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace. Trái ngược với sự hào nhoáng nhưng thiếu hiệu quả của Zirkzee, Mateta là mẫu trung phong thực dụng với thể hình lý tưởng và khả năng không chiến ấn tượng – những phẩm chất mà hàng công Quỷ đỏ đang cực kỳ thiếu hụt.

Với việc chỉ còn một năm hợp đồng tại Selhurst Park, mức phí để sở hữu tiền đạo người Pháp ước tính chỉ rơi vào khoảng 20 đến 25 triệu bảng. Đây được xem là một món hời trên thị trường chuyển nhượng, cho phép Manchester United bổ sung một phương án dự phòng chất lượng nhưng vẫn đảm bảo cân bằng ngân sách sau khi bán Zirkzee cho Juventus.