Manchester United chốt mục tiêu Yan Diomande: Kế hoạch thay thế Marcus Rashford tại Old Trafford Quỷ đỏ đang đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ viên ngọc 19 tuổi Yan Diomande từ RB Leipzig nhằm lấp đầy khoảng trống hàng công trước kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

Khi Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 chỉ còn lại 7 vòng đấu, Manchester United đã bắt đầu triển khai những kế hoạch chiến lược cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trong bối cảnh đội hình cần một cuộc thanh lọc mạnh mẽ, đặc biệt là ở hàng công, cái tên Yan Diomande từ RB Leipzig đang nổi lên như một ưu tiên hàng đầu để thay thế vị trí của Marcus Rashford.

Sự chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu Marcus Rashford

Ưu tiên ban đầu của đội chủ sân Old Trafford là củng cố tuyến giữa, nơi Kobbie Mainoo cần một đối tác ổn định khi Casemiro chuẩn bị rời đi và tương lai của Manuel Ugarte vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, một vấn đề cấp bách không kém là hành lang cánh trái, nơi Marcus Rashford dự kiến sẽ chính thức nói lời chia tay đội bóng vào cuối mùa giải năm nay.

Để giải quyết bài toán này, ban lãnh đạo Man Utd đã nhắm đến Yan Diomande. Cầu thủ trẻ thuộc biên chế RB Leipzig được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất có thể khỏa lấp khoảng trống mà Rashford để lại nhờ lối chơi tốc độ và kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

Yan Diomande sở hữu tiềm năng to lớn.

Hai lý do MU phải đánh nhanh thắng nhanh

Báo cáo từ Sky Sports chỉ ra rằng Manchester United đang cân nhắc một động thái tiếp cận nhanh chóng ngay khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Có hai lý do cốt lõi buộc Quỷ đỏ phải đẩy nhanh tiến độ thương vụ này.

Thứ nhất, dù mới 19 tuổi, tuyển thủ Bờ Biển Ngà đã thể hiện phẩm chất kỹ thuật và tư duy chơi bóng vượt trội, hứa hẹn trở thành siêu sao thế giới trong tương lai gần. Thứ hai, sự xuất sắc của Diomande đã lọt vào tầm ngắm của hàng loạt câu lạc bộ lớn tại châu Âu. Việc chần chừ có thể khiến Man Utd mất đi cơ hội sở hữu tài năng này vào tay các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

MU đang đẩy nhanh thương vụ Yan Diomande.

Lợi thế chiến lược trên bàn đàm phán

Đáng chú ý, Man Utd đang nắm giữ những lợi thế nhất định trong việc thuyết phục RB Leipzig. Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai câu lạc bộ đã được thiết lập từ sau thương vụ Benjamin Sesko trước đây. Bên cạnh đó, sự hiện diện của Giám đốc Kỹ thuật Christopher Vivell – người từng có thời gian làm việc tại Leipzig – được kỳ vọng sẽ là chìa khóa giúp Quỷ đỏ giành ưu thế trên bàn đàm phán.

Ngoài mục tiêu số một là Diomande, báo cáo cũng đề cập đến Iliman Ndiaye của Everton như một phương án dự phòng. Ndiaye đang có mùa giải ấn tượng dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Man Utd, David Moyes. Tuy nhiên, đội ngũ tuyển trạch của sân Old Trafford vẫn đặt trọn niềm tin vào tiềm năng của ngôi sao đang thi đấu tại Bundesliga.

Rào cản chấn thương và quá trình theo dõi

Một trở ngại nhỏ xuất hiện khi Yan Diomande vừa dính chấn thương vai trong trận đấu giữa RB Leipzig và TSG Hoffenheim. Chấn thương này khiến anh không thể góp mặt trong đợt tập trung của đội tuyển Bờ Biển Ngà vào dịp FIFA Days tháng 3, đồng thời lỡ hẹn với người đồng hương Amad Diallo.

Mặc dù mức độ nghiêm trọng chưa được công bố chi tiết, Man Utd chắc chắn sẽ theo dõi sát sao quá trình hồi phục của cầu thủ này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Một mùa hè bận rộn đang chờ đợi Quỷ đỏ với những thay đổi mang tính bước ngoặt nhằm mục tiêu sớm trở lại đấu trường Champions League.