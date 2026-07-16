Manchester United chốt xong Manu Kone giá 45 triệu bảng qua tiết lộ của Rio Ferdinand Sau kỳ World Cup 2026 rực rỡ, tiền vệ Manu Kone chuẩn bị gia nhập Manchester United từ AS Roma với mức giá 45 triệu bảng để giải quyết bài toán tuyến giữa cho Quỷ đỏ.

Tuyến giữa của Manchester United đang đứng trước một cuộc cải tổ mạnh mẽ khi đội chủ sân Old Trafford được cho là đã hoàn tất những thỏa thuận cuối cùng để chiêu mộ Manu Kone. Thông tin này mang lại sự phấn khích lớn cho người hâm mộ Quỷ đỏ, nhất là khi nó được xác nhận bởi một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn tại câu lạc bộ.

Cú hích từ huyền thoại Rio Ferdinand

Mới đây, cựu trung vệ huyền thoại Rio Ferdinand đã gây bất ngờ khi tiết lộ Manchester United đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Manu Kone từ AS Roma. Theo Ferdinand, mức phí chuyển nhượng đã được các bên thống nhất ở con số 45 triệu bảng Anh. Đáng chú ý, thông tin này cũng đã nhận được sự xác nhận từ chuyên gia chuyển nhượng uy tín Fabrizio Romano, cho thấy thương vụ đang đi đến những bước cuối cùng.

Manu Kone được tiết lộ sắp gia nhập Man Utd. Ảnh: Getty Images

Mảnh ghép hoàn hảo cho bài toán hậu Casemiro

Việc theo đuổi Manu Kone không phải là quyết định ngẫu hứng của ban lãnh đạo Manchester United. Trong bối cảnh Casemiro đã chính thức chia tay đội bóng và bản hợp đồng Manuel Ugarte đang phải ngồi ngoài vì chấn thương, tuyến giữa của Quỷ đỏ trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Dù trước đó đã bổ sung Andrey Santos và Youri Tielemans, nhưng đội hình của huấn luyện viên trưởng vẫn thiếu đi một "mỏ neo" thực thụ có khả năng quét và đánh chặn ở cường độ cao.

Manu Kone, với nền tảng thể lực sung mãn và khả năng tranh chấp tay đôi ấn tượng, được xem là giải pháp lý tưởng. Trong mùa giải vừa qua tại AS Roma, tuyển thủ người Pháp đã có 37 lần ra sân trên mọi đấu trường. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự từ xa, Kone còn đóng góp dấu giày vào 5 bàn thắng, cho thấy sự toàn diện trong lối chơi box-to-box.

Sức hút từ màn trình diễn tại World Cup 2026

Bước ngoặt khiến Manchester United quyết tâm dứt điểm thương vụ này chính là màn trình diễn chói sáng của Kone tại kỳ World Cup 2026. Tiền vệ 25 tuổi này đã vươn tầm trở thành một trong những tiền vệ đánh chặn hàng đầu giải đấu, thu hút sự chú ý của hàng loạt đại gia châu Âu. Việc bế tắc trong các phương án chuyển nhượng khác đã thúc đẩy đại diện nước Anh phải hành động nhanh chóng và quyết liệt hơn.

Với mức phí 45 triệu bảng, đây được xem là một khoản đầu tư hợp lý cho một cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp. Đối với AS Roma, số tiền này sẽ giúp đội bóng thủ đô Italy có thêm nguồn lực tài chính đáng kể để tái thiết đội hình dưới triều đại mới.

Tác động chiến thuật đến lối chơi của Quỷ đỏ

Nếu thương vụ này chính thức được công bố, Manchester United sẽ sở hữu một tuyến giữa giàu sức chiến đấu hơn. Sự xuất hiện của Kone cho phép các tiền vệ sáng tạo như Bruno Fernandes có thêm khoảng trống và sự tự do để hỗ trợ tấn công mà không phải quá lo lắng về nhiệm vụ phòng ngự phía sau. Chất thép và khả năng luân chuyển bóng nhanh của tiền vệ người Pháp hứa hẹn sẽ giúp lối chơi của Man Utd trở nên cân bằng và trực diện hơn.

Hiện tại, cộng đồng người hâm mộ Manchester United đang đếm ngược từng giờ để chờ đợi thông báo chính thức từ trang chủ câu lạc bộ. Đây có thể là bước đi quan trọng nhất của đội bóng trong nỗ lực tìm lại vị thế tại giải đấu quốc nội cũng như đấu trường châu lục.