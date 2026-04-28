Manchester United chuẩn bị chi 34 triệu bảng cho hậu vệ Julian Ryerson của Dortmund Tập đoàn INEOS nỗ lực đưa hậu vệ Julian Ryerson về Old Trafford nhằm giải quyết bài toán tấn công biên và chuẩn bị cho đấu trường Champions League mùa tới.

Manchester United đang đẩy nhanh kế hoạch tăng cường nhân sự dưới sự điều hành của tập đoàn INEOS và tỷ phú Sir Jim Ratcliffe. Mục tiêu trọng điểm được xác định là Julian Ryerson, hậu vệ thuộc biên chế Borussia Dortmund, với mức giá dự kiến 34 triệu bảng (tương đương 40 triệu euro).

Julian Ryerson - Mục tiêu mới của Man United.

Giải mã sức hút của Julian Ryerson

Sau chiến thắng quan trọng trước Brentford, Manchester United đã nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên 11 điểm, gần như chắc suất tham dự Champions League. Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo đội bóng ưu tiên nâng cấp hành lang cánh phải, nơi Diogo Dalot chưa mang lại sự an tâm tuyệt đối ở khả năng hỗ trợ tấn công.

Julian Ryerson đang trải qua mùa giải bùng nổ tại Bundesliga với những thông số ấn tượng. Hậu vệ người Na Uy đã đóng góp tới 16 đường kiến tạo trên mọi đấu trường, trong đó có 13 lần dọn cỗ tại giải quốc nội. Khi đặt lên bàn cân so sánh, Ryerson thể hiện sự vượt trội về tính hiệu quả:

Tạo ra 50 cơ hội ghi bàn sau 2.010 phút thi đấu. Diogo Dalot: Chỉ tạo ra 27 cơ hội dù thi đấu nhiều hơn với 2.436 phút.

Giám đốc thể thao Dortmund, ông Sebastian Kehl, từng mô tả Ryerson là mẫu cầu thủ "thông minh". Sự linh hoạt và tư duy chơi bóng hiện đại của anh được kỳ vọng sẽ mang lại chiều không gian tấn công mới cho đội hình của Michael Carrick.

Dấu ấn Michael Carrick và tầm nhìn của INEOS

Sự lột xác của Manchester United thời gian qua gắn liền với vai trò của Michael Carrick trên băng ghế chỉ đạo. Từ sự hỗn loạn dưới thời người tiền nhiệm Ruben Amorim, cựu tiền vệ này đã vực dậy tinh thần toàn đội bằng những chiến thắng trước Chelsea và Brentford.

Carrick được ủng hộ tiếp quản chính thức ghế nóng tại Man United.

Màn trình diễn thuyết phục giúp Carrick trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng chính thức. Chuyên gia Jamie Carragher nhận định trên Sky Sports: "Cậu ấy chắc chắn sẽ là huấn luyện viên của Manchester United mùa tới. Đó là kết quả của một đội bóng đang hướng tới ngôi vương."

Kế hoạch mùa hè của tập đoàn INEOS không chỉ dừng lại ở vị trí hậu vệ phải. Các mục tiêu khác như Sandro Tonali và Elliot Anderson ở hàng tiền vệ cũng đang được cân nhắc. Tuy nhiên, Ryerson vẫn là bản hợp đồng được chờ đợi nhất nhờ mức giá hợp lý so với giá trị sử dụng, giúp hoàn thiện bộ khung tấn công mà đội bóng đã đầu tư mạnh mẽ từ một năm trước.